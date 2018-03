Yrichen reúne a más de 300 adolescentes para reconocer su labor de sensibilización en el proyecto ‘AyudantesTIC’.

Aproximadamente 300 estudiantes de Institutos de Educación Secundaria de Gran Canaria acudirán este martes, 20 de Marzo, al Centro Cívico del Carrizal, donde se celebrará el II Encuentro de AyudantesTic. Un proyecto en el que los alumnos han impartido de manera voluntaria charlas informativas sobre ciudadanía digital, códigos de respeto y seguridad en la red, dirigidas a los últimos cursos de primaria.

Durante el encuentro, organizado por Yrichen, se realizará en directo un programa de radio con entrevistas a participantes del proyecto y personalidades relevantes a cargo de Radio Ecca.

La Fundación Canaria Yrichen, dedicada al tratamiento de adicciones con y sin sustancias, lleva tres años implementando en Institutos de Gran Canaria el proyecto Ayudantes TIC, en el que menores de entre 15 y 16 años se forman en la materia de ciudadanía digital para informar y aconsejar a alumnos de primaria.

Hasta 20 centros de secundaria cuentan AyudantesTICs, iniciativa cuya segunda fase se ha impartido en más de 25 centros de primaria con notable éxito. “El secreto, que sea el mismo alumnado quien asuma y trasmita el mensaje, sobre la fragilidad de la privacidad online, y sobre el respeto online. Un mensaje que incluye muchos tonos de gris, desde identificar el ciberacoso, hasta simplemente pedir permiso antes de subir una foto en la que aparecen otras personas”, señala la organización.

Yrichen apuesta así por crear recursos educativos para prevenir situaciones de violencia o disfuncionales en torno a las redes sociales, partiendo de la base de que “las denuncias” no pueden ser la única respuesta.

La organización señala en un comunicado que durante el acto que tendrá luar este martes se reconocerá la labor de los alumnos participantes y el escritor Jorge Alonso ofrecerá una charla, que bajo el título “La literatura: una herramienta para AyudantesTIC”, servirá también de presentación de su libro Nunca me pasará/ Never ever. La cita culminará con una gymkana tecnológica.

Entre los centros que participarán se encuentran IES de los municipios de Telde, Ingenio, Valsequillo y Gáldar.