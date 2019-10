Agricultura rectifica y mantiene el veto a la importación de piña y mango

El Ministerio de Agricultura ha modificado a petición del Gobierno de Canarias las nuevas normas fitosanitarias de importación de determinados vegetales, por lo que la entrada en las islas de mango, piña, plátano y aguacate de fuera del archipiélago seguirá estando prohibida, aunque esas frutas se presenten troceados o desecados.



COAG había denunciado esta tarde que las nuevas instrucciones fitosanitarias del Ministerio suponían toda una "una bomba en la línea de flotación" de la agricultura canaria, que podía verse expuesta a nuevas plagas ahora no existentes en las islas al autorizarse la importación de frutas y vegetales que hasta ahora no podían introducirse en las islas, con la excusa de que habían pasado un mínimo procesado (como el troceado), advertía.



En un comunicado difundido esta noche, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias asegura que ha podido comprobar que tras sus gestiones esa instrucción ha sido revisada.



La orden ministerial discutida por los agricultores canarios cambiaba la regulación de los controles que atañen a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, lo que en el caso del archipiélago permitía la entrada de frutos semitransformados incluyendo aquellos troceados, así como sus equivalentes desecados.



"La rápida actuación de la Consejería permitirá que productos como el mango, plátano, aguacate y la piña tropical, en formato de productos troceados, no puedan ser importados al archipiélago con la finalidad de garantizar el control fitosanitario", añade el Gobierno canario.



La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende (PSOE), agradece "la predisposición y colaboración del Gobierno central para paralizar su instrucción", de forma que se evita "cualquier riesgo de entrada de plagas y enfermedades a la comunidad autónoma y el perjuicio que ello ocasionaría no solo al sector primario, sino también a la biodiversidad de Canarias".