Nace la Federación Nacional de Asociaciones Independientes para "dar a conocer los verdaderos problemas de la crisis del sector primario"

Tras una reunión de casi seis horas entre 16 colectivos, el pasado 22 de febrero se constituyó en Madrid la Federación Nacional de Agricultores Independientes (FNAI) con el objetivo de “dar a conocer los verdaderos problemas de la crisis del sector primario en España”, como la lucha por la soberanía alimentaria, la revisión de los acuerdos con terceros países o el establecimiento de un principio de solidaridad e igualdad entre los integrantes de la Unión Europea.



En un comunicado, las 16 asociaciones -entre las que están la Plataforma por un Precio Justo para el Plátano de Canarias- justifican la creación de la federación al no sentirse representadas por las organizaciones agrarias tradicionales que “hasta ahora han llevado la voz cantante del sector primario” y, a su juicio, “el resultado no ha podido ser más paupérrimo y desastroso”. Tras un mes de protestas del campo español, la FNAI considera que las organizaciones agrarias “no tienen el contenido necesario para salir de la crisis en el sector” al tiempo que les achacan que hayan mantenido una “opacidad” respecto a las reuniones que han mantenido con el Gobierno central.

Además, la FNAI critica que las principales reivindicaciones se centran en reclamar una mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, que “es una norma de muy corto recorrido” y “su competencia

termina en los Pirineos; difícilmente puede el Gobierno español hacerla cumplir mas allá de su territorio y solo tendría alcance sobre un 7% de producción, muy poco para ser efectivo sobre los precios”. También considera que “hablar sobre precios mínimos es levantar falsas expectativas sobre la eficacia de una medida que tiene mas de propaganda y publicidad que de rendimiento económico sobre la producción”.



“Intentar regular los márgenes comerciales o querer intervenir para que las grandes superficies y supermercados paguen uno precios que beneficien al productor es poco menos que misión imposible porque estas empresas se rigen por los beneficios que obtienen y no por la caridad”, asegura en la nota, que añade que el Gobierno central solo puede regular “el sueldo de los trabajadores, velar porque se cumplan las medidas fitosanitarias o el correcto etiquetaje de los productos para impedir que la trazabilidad sea falseada”, pero “o puede intervenir en la fijación de precios”.



En cambio, la federación prioriza encaminar los esfuerzos hacia la soberanía alimentaria, que “debe ser un principio fundamental en la Unión Europea por la que deberían regirse todas las medidas emanadas de la Política Agraria Común”. Para cualquier país, el autoabastecimiento tiene que ser “un objetivo estratégico” que, de no desarrollarse, sería un “error que no solamente pagará el sector primario, también la ciudadanía y la propia UE”, sobre todo teniendo en cuenta el escenario presente de cambio climático.

También reivindica que el Gobierno central exija “en las instancias europeas correspondientes la aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria como base jurídica de alcance general y absoluta en aquellos acuerdo comerciales que afecten al sector primario”. En este sentido, la FNAI pide revisar los acuerdos comerciales con terceros países que provocan “una indefensión” de los agricultores porque impiden “que la ley de la oferta y demanda prevalezca en un mercado libre y falsea la competencia ya que proporciona a las cadenas de distribución y supermercados la actuación de dominio absoluto”.

“Los acuerdos entre la UE y terceros países rompen el principio de solidaridad e igualdad y se beneficia a grandes corporaciones agroalimentarias que se aprovechan de las ventajas de producir en países con sueldos míseros, sin derechos laborables que venden productos sin transformar en mercados europeos”. Solo exigiendo a la UE que regule la entrada masiva de productos de terceros países se podrá “conseguir que la ley de oferta y demanda sea real”.

La FNAI, tras aprobar sus estatutos, se ha dado un plazo de un mes para celebrar otra reunión con la Asociación Nacional de Agricultores con el objetivo de tener presencia en todo el territorio nacional.