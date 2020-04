Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos: "Es incongruente presidir una organización agrícola e importar papas de Israel que incumplen la norma fitosanitaria"

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de su organización en Canarias, PALCA, ha querido poner en evidencia la "incongruencia" de la presidenta de ASAGA Canarias - ASAJA, Ángela Delgado Díaz. Delgado es, además, gerente de Cadimisa Canarias S.L., proveedora de papa canaria en Mercadona que habría importado 432.000 kilos de papas procedentes de Israel con tierra adherida, incumpliendo así la norma fitosanitaria que impera en las Islas, tal y como publicó en exclusiva Canarias Ahora.



Unión de Uniones pone de manifiesto su rechazo frente a esta acción que, por un lado, perjudica a la producción de papa canaria y, por otro, infringe la Orden Ministerial del 12-03-87, que regula la importación, exportación y tránsito de vegetales en Canarias y, entre otras cuestiones, prohíbe importarlos con tierra adherida, como en este caso, por ser esta un posible vector de entrada de plagas y enfermedades al Archipiélago.



La organización denuncia que, a pesar de estar en vigor la citada Orden, en los últimos años han llegado a Canarias más de 80 plagas y enfermedades por la importación de productos que tienen prohibida su entrada. Así, considera que, además de aumentar los controles en los Puntos de Inspección Fronterizos, es necesario se intensifiquen las sanciones para que puedan disuadir a quienes pretenden burlar la normativa que tiene un grave impacto en las producciones de las Islas.

Canarias, sin turismo y con papas sin vender

Unión de Uniones critica que, además de importar papas con tierra adherida, no se haya tenido en consideración la producción canaria para abastecer al mercado cuando en esta situación de falta de turismo había suficiente para poder hacerlo.



Así, la organización no considera de recibo que esta idea, según parece, haya sido impulsada por una empresa que gestiona la presidenta de ASAGA Canarias - ASAJA, Ángela Delgado, cuya misión debería ser la de defender a los agricultores.



“No se puede defender a los agricultores y condenarlos a la misma vez, y más con la que está cayendo”, afirman desde Unión de Uniones quien comenta que, además, en el cultivo de papa no se está dando el ansiado relevo generacional y, de continuar con estas prácticas, se irá cada vez más abandonando el mismo.



A pesar de que esta partida de papas de Israel se ha devuelto a su procedencia, ya había entrado otra anterior y esta semana ha llegado una nueva que sí han pasado los controles, según la presidente de ASAGA, lo que hace aumentar la preocupación y el enfado de los agricultores canarios.



Además, en opinión Unión de Uniones y PALCA, no es ético que una representante de una organización agraria se dedique, en clara competencia desleal con los agricultores canarios, a importar papas que fuerzan los precios de la producción local a la baja, a la vez que reducen de forma significativa el porcentaje de soberanía y autoabastecimiento alimentario de las Islas Canarias.



Unión de Uniones cree que es momento de defender la producción estatal, como es el caso de la papa canaria o como cualquier otra producción agrícola o ganadera. “Si ahora no se nos apoya, ¿cuándo se hará? Lo más grave es que la zancadilla venga por parte de alguien que dice defender los interés de los agricultores y no debería quedar sin, por lo menos, una llamada de atención”, concluyen desde la organización.