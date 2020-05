El sector primario de Lanzarote se une para revitalizarse: "El gran problema es la falta de agua"

Asociaciones de agricultores y ganaderos, productores, bodegueros, ayuntamientos y el Cabildo han constituido la Mesa Insular del Sector Primario para abordar la situación actual del campo lanzaroteño y consensuar actuaciones que favorezcan su revitalización, como las cooperativas.



El consejero insular de Promoción Económica, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ángel Vázquez, valora en la web de la corporación insular el desarrollo de la Mesa, donde, además de resaltar el trabajo de agricultores y ganaderos, destaca que se han abordado "los problemas más acuciantes que tiene el sector tras la crisis sanitaria del la COVID-19 y las principales medidas a tomar para apoyar una actividad vital para Lanzarote”.



Tras escuchar y debatir las propuestas de los integrantes de la Mesa Insular, y atendiendo que uno de los sectores más perjudicados ha sido el vitivinícola, se vio la necesidad de fortalecer la promoción y comercialización de los Vinos Denominación de Origen de Lanzarote desde los mercados locales a los internacionales.



Dado que ahora las bodegas tendrán, al menos, dos vendimias acumuladas, esperan para el año 2021 un problema con el excedente y la recogida de la nueva cosecha. El principal problema de la agricultura es la falta de agua y su distribución, ya que sin ella no hay agricultura y, por ello, Vázquez se comprometió a continuar con las gestiones, a través del Consorcio Insular de Aguas, para proponer una planificación a corto, medio y largo plazo con soluciones que permitan un "desarrollo seguro" del sector.



Con respecto a la ganadería, el Cabildo avanza que subvencionará la alimentación del ganado para las explotaciones y Queserías Artesanales de Lanzarote.

Además, la Corporación también tiene previsto poner en marcha una nueva subvención para la modernización de la flota pesquera artesanal lanzaroteña.



La nota recuerda que el área de Promoción Económica del Cabildo, durante esta crisis sanitaria, ha trabajado con todo el sector gastronómico y los ayuntamientos insulares para poner en marcha el Plan de Acción Post-Covid que permita cohesionar y fortalecer el destino turístico con el sector primario y de la gastronomía insular.



El apoyo a los Mercados Gastronómicos y de Productos Locales, el impulso de la marca de garantía o formar a "empresarios agrícolas", poniendo en explotación fincas públicas o cedidas para apoyar el emprendimiento en el sector, son otras líneas de actuación.



Asimismo,el Cabildo trabaja en las denominadas Rutas Gastronómicas ‘Saborea Lanzarote’ y en los procesos de innovación, digitalización y Big Data en el sector gastronómico.



Otra de las medidas puesta ya en marcha por Promoción Económica es la Plataforma Digital Saborea Lanzarote (https://saborealanzarote.org/), un espacio virtual donde se puede encontrar la amplia oferta de productos locales.



“Queremos que esta plataforma se convierta en un punto de encuentro no sólo del sector primario, sino también de las empresas de la alimentación local y de la restauración”, apunta Ángel Vázquez.



Además, se realiza campañas de promoción para dinamizar la actividad económica de la isla y se busca “la normalidad” cuanto antes, además de poner en marcha otras acciones para poner en valor el producto local y fomentar su consumo.



“La promoción de la actividad económica, a través del sector primario y gastronómico, no sólo dinamiza la economía local, sino que fortalece a Lanzarote como un destino sostenible y cualificado para la captación de un turismo de calidad y con mayor capacidad de gasto”, concluye el consejero.