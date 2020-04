Una asociación de desarrollo rural en Tenerife califica de "vergüenza y estafa" la importación de papas de Israel

La Asociación de Desarrollo Rural Icod de los Trigos-San Juan de la Rambla en Tenerife ha expresado este martes su rechazo a la importación de papas procedentes de Israel, que califica de "vergüenza y estafa".



En un comunicado la asociación alude a la información publicada en el diario digital Canarias Ahora de que la empresa mercantil Cadimisa Canarias SL, de la que es socia la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, tenía bloqueadas 432 toneladas de papas de Israel en el puesto fronterizo del puerto de Santa Cruz de Tenerife.



La asociación critica que la máxima representante de una organización de agricultores y ganaderos que defiende los intereses del campo canario como socia de una empresa privada importe más de 400 toneladas de papas procedentes de Israel.



Afirma que no se trata de “conseguir” papas en el exterior sino de afrontar con urgencia y desde la organización que preside el grave problema que arrastra desde hace años Canarias y que se centra fundamentalmente en el progresivo abandono del campo y, más concretamente, de los cultivos de medianías.



Agrega que no se defienden los intereses de los agricultores canarios importando papas de Israel para cumplir con los contratos suscritos con una gran cadena de distribución de alimentos, sino planificando desde la siembra hasta la cosecha con los agricultores canarios la cantidad de papas que se van a necesitar para cumplir lo pactado.



Además, prosigue, la agricultura debe ser respetuosa con el medio ambiente "y no parece que las papas procedentes de un país como Israel puedan cumplir con los mínimos parámetros sanitarios y ambientales exigidos en la normativa".



Al respecto, asegura la asociación rural que hay estudios científicos que evidencian que en muchos de los cultivos de papas en Israel se emplea el fumigante bromuro de metilo.