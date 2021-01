El campo canario cierra un 2020 agridulce lastrado por la pandemia y la meteorología adversa

El sector primario de las islas ha cerrado un año 2020 "agridulce" lastrado por los temporales y fenómenos meteorológicos adversos y las dificultades para aumentar ventas debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, pero compensado con la mayor sensibilidad de los clientes hacia el producto local, el mantenimiento de las ayudas del Posei y un Brexit algo menos duro de lo previsto.

Ángela Delgado, presidenta de la patronal Asaga, ha comentado que para algunos subsectores, el recién terminado año 2020 "no ha sido malo" porque durante el confinamiento, los canarios decidieron "comer de otra manera" y se potenció el consumo de huevos, carnes y papas, pero en cambio, resultó más afectado el de lechugas y hojas verdes y flores y plantas, con pérdidas en muchísimas fincas al cerrarse las floristerías y los cementerios y pararse las exportaciones.

Al mismo tiempo, comenta, "se tiró muchísima leche" y no se pudo reconducir la producción de quesos.

Aunque admite que 2020 deja un sabor "agridulce", no oculta que en general ha sido "un año para olvidar", con menos consumo porque se ha "echado de menos" a los millones de turistas que venían a las islas y muchas explotaciones perdieron sus cultivos.

Como notas positivas, resalta que ha llovido a comienzos del invierno, algo que el campo "agradece" e implica un fuerte ahorro en agua, y la llegada de los "reyes anticipados" con el cobro de partidas que se adeudaban como el posei adicional, el agua de riego o las correspondientes al temporal de febrero.

Delgado comenta que en 2021 se aprobarán leyes "muy importantes" como las del cambio climático y biodiversidad, aparte de lo que ocurra finalmente con la de calidad alimentaria, por lo que anuncia alegaciones y pide a los diputados que "sean conscientes de lo que votan".

En esa línea, comenta que las nuevas leyes "encorsetan" el desarrollo del sector primario pues las restricciones medioambientales "a veces son las mismas" para un pequeño productor que una gran explotación de Latinoamérica donde "se permiten importaciones contaminando mil veces más".

Prolongar las ayudas al Posei

Asimismo, aboga por "mirar al futuro con optimismo" porque la pandemia "ha generado una sintonía con el campo canario", pues sirvió de sostén alimentario "en los peores momentos" del confinamiento, si bien entiende que es necesario que la hostelería y el turismo recuperen el tono. "Deben ser el portal de venta de nuestros productos", indican.

Delgado también se ha confesado aliviada con el mantenimiento de los fondos del Posei y el cierre del 'brexit' con acuerdo porque "eran dos abismos al final del camino" y ahora, por ejemplo, se abre "un puente" para seguir exportando a Reino Unido e importando semillas.

En cuanto al Posei, ha destacado que "habrá que seguir luchando" porque el mantenimiento de las ayudas es por dos años y se debe extender al todo el septenio, aparte de que siguen "desfasadas" porque han subido todos los costes de producción.

Rafael Hernández, presidente de COAG-Canarias, comenta que 2020 "no ha sido tan malo" para el sector primario como otros sectores pues la agricultura es una "actividad esencial" y no paró durante el confinamiento, si bien algunas producciones orientadas a la hostelería "sufrieron un corte seco".

Además, resalta que "a última hora" se han dado las ayudas al agua de regadío y el Posei, que "pintaba mal" con el recorte del 3,9% "se ha logrado salvar", lo mismo que el 'brexit', que aunque "no es lo ideal no acaba con una bronca".

En su opinión, es un año de "luces y sombras" que arrancó con las movilizaciones para protestar por el aumento de rentas de los agricultores y culmina con lluvias tras cuatro años de una "terrible sequía".

Hernández sí reconoce la crisis que afecta al subsector ganadero porque "el ganado come todos los días y da leche" y ahora "el queso se amontona y se pone a madurar" y los precios se tensionan a la baja. "Sobra queso maduro", subraya.

"Nos guste o no, vivimos del turismo"

Ha valorado también el aumento del consumo de productos locales como garantía del abastecimiento y el descenso de robos en las fincas debido al confinamiento y cara a este año, entiende que es "vital" recuperar el turismo y hostelería. "Nos guste o no, en Canarias vivimos del turismo", señala, dejando claro no obstante que la reapertura al 100% no será a corto plazo.

Mario Escuela, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Canarias (UPA) es más pesimista porque el turismo "ha sido un fracaso total" durante la pandemia "y si el turismo falla, falla Canarias".

Además, comenta que se mantiene "la lucha de los precios" pues "quienes se dedican a la venta se aprovechan y siempre la paga el más débil y el sector primario" y muestra se preocupación porque "los grandes no protestan por nada". "Nos tienen bastante nerviosos", señala.

En esa línea, indica que "están arreglando todo" con el abono de cantidades pendientes del Posei o el agua de regadío, unas "perritas" que las dan para que los agricultores estén "contentos" y puedan escapar "unos meses".

Escuela entiende que "los hoteles no van a abrir y cada día va a venir menos gente" a las islas, y frente a esa situación, sostiene que el empresariado "no está hablando de ver como se arregla sino de como sacan subvenciones", algo que "ha sido siempre la debilidad de Canarias".

Por ello, asegura que para este 2021 se conforman con cubrir los costes de producción, salarios incluidos, ya que sin los hoteles abiertos, el mercado canario es muy pequeño "y va muy lento".

"Una tragedia para todos"

"Con eso nos vamos a dar por contentos, ahora es una tragedia para todos, a ver si nos unimos", señala, subrayando que el cierre de diciembre "va a ser un mes duro", poniendo como ejemplo que la producción de tomate no cubre ni el 100% de la demanda interna, algo "impensable" para un histórico producto de exportación.

Escuela sí reconoce que "ha habido un guiño" de los consumidores con el producto local pero critica que "hay agricultores que hacen trampa" y colocan en el mercado tomate de Marruecos, "que es un competidor muy fuerte" de Canarias.

Con todo, ve el panorama de 2021 "cada vez más negro", entre otras cosas porque "cada vez que se nombra un Gobierno es perjudicial para el sector primario", reduciendo el Ejecutivo regional a "cuatro parados que metieron ahí" y que están muy centrados en el cambio climático.

En su opinión, aunque gobierne CC, PSOE o PP, todo "es una farándula", y al margen de la sanidad, que es "lo más importante", subraya que "hay que ayudar al turismo pero no para que gane más dinero del debido" sino que puedan funcionar, invertir y generar empleo.