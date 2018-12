El Parlamento demanda que el etiquetado de la miel sea más claro para evitar botes de "agua y azúcar"

La comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Parlamento de Canarias ha demandado este martes un etiquetado de la miel más claro para evitar el fraude a los consumidores con botes que no son miel sino "agua y azúcar".



En estos términos se ha expresado durante la comparecencia del consejero del departamento de Agricultura, Narvay Quintero, la diputada del PSOE Ventura Rodríguez, quien ha añadido que a menudo en los puntos de venta, especialmente en grandes superficies, no queda claro los países de origen y el proceso de elaboración de las mieles.



Rodríguez ha pedido más protección para la miel de Canarias así como para la abeja negra y la denominación de origen de la miel de Tenerife, y también para la conservación medioambiental y el equilibrio del desarrollo del sector primario.



Por su parte, Quintero ha coincidido en que el sector apícola es "fundamental" para el Archipiélago y ha valorado el aumento en un 29% de las colmenas y el incremento en la producción, que ha pasado de 394.000 kilos al medio millón de kilos.



Sobre el riesgo que supone la importación de mieles y el etiquetado, el consejero ha indicado que uno de los motivos es que se mezclan mieles originarias de la Unión Europea con las que no lo son.



Ha agregado que los apicultores llevan 12 años denunciando que hay un etiquetado poco clarificador que no especifica cuánto porcentaje de miel procede de cada lugar, y ha alertado del riesgo que "por ahora no existe" que podría suponer un excedente de la miel peninsular que no pueda venderse fuera y venga a Canarias a un precio más competitivo.



Por parte del grupo Nueva Canarias, Pedro Rodríguez ha manifestado que "nadie duda" de la importancia de la abeja en el mantenimiento de la biodiversidad en el planeta y ha valorado las partidas del POSEI que ayudan a luchar contra la barrosa.



Rodríguez ha hecho hincapié en lo imprescindible del correcto etiquetado y publicidad de las mieles canarias y ha pedido al Gobierno de España un mayor control en la entrada de otras mieles para defender a los productores y consumidores canarios.



El diputado de Podemos Francisco Déniz ha expresado que los apicultores han hecho una llamada de atención sobre lo que se consume y la competencia desleal en este mercado y ha criticado que en los supermercados haya mieles que parecen "aceite para el coche".



"Los que tenemos ciertos conocimientos sabemos lo que es miel y lo que no. En las grandes cadenas no es que se venda miel de mala calidad, sino que en muchos casos se trata de abejas que no han visto nunca una flor y que se alimentan solo de azúcares", ha dicho Déniz, quien ha advertido de que en otros países se han descubierto metales pesados y pesticidas en la miel.



La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha apuntado que hace seis meses que hay un Gobierno de España del PSOE con conocimientos de la petición de los apicultores en cuanto al etiquetado.



Tavío ha asegurado que no se explica que la diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez haya pedido la comparecencia sin realizar gestiones y le ha pedido que "se siente" con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para que le diga que este asunto debe ser una prioridad de la Unión Europa y de su ministerio.



Por el grupo Nacionalista Canario David Cabrera ha puntualizado que la miel es uno de los productos "más adulterados del mundo" y ha comentado que el precio de importación de la miel china es la mitad de lo que cuesta a los productores españoles cubrir solo los costes de seguridad alimentaria, que a su juicio son muy elevados.



Durante la comisión también se ha resaltado el proyecto Ecocomedores" del Gobierno de Canarias en el que, según ha sostenido Narvay Quintero, participan 54 centros, 10.705 alumnos y 102 agricultores que suministran parte de su producción ecológica en un proyecto "respetuoso" con los productos de kilómetro cero y con el entorno más cercano de los centros y que ya se ha instalado en otras comunidades como Galicia, Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco y Andalucía.



Asimismo, el diputado de Podemos Francisco Déniz ha realizado una pregunta sobre el "abandono" de la quesería insular de Alajeró, en La Gomera, de la que ha dicho que "se está botando por un sumidero" el dinero público destinado a fomentar el entorno rural ya que desde 1999 hasta la actualidad se han invertido entre dos o tres millones de euros en esta instalación "sin que se haya hecho ni un queso ni se haya visto ni una cabra" porque la quesería está "muerta de risa".



Quintero ha aducido que se trata de una competencia insular y que le debería de trasladar la pregunta al Cabildo de La Gomera ya que él no es competente en esa materia.