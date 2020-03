El precio en origen del plátano canario, en mínimos históricos tras la calima

El plátano canario ha estrenado marzo con cotizaciones a "niveles mínimos", las más bajas desde, al menos, el 1 de enero de 2018, según los registros semanales de precios en origen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).



En concreto, en la semana 9 de 2020 (del 24 de febrero al 1 de marzo), su precio medio nacional en origen bajó hasta los 15,85 céntimos el kilo, una cifra muy alejada de los 72 céntimos/kg y los 36,39 céntimos/kg, respectivamente, correspondientes a las novenas semanas de 2019 y 2018.



El plátano canario comenzó este ejercicio a 33,57 céntimos/kg, un precio que no ha parado de descender y que solo en la última semana cayó un 7,74 % respecto a la octava.



Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) han explicado a Efeagro que los bajos precios pueden ser consecuencia de las altas temperaturas que acompañaron las recientes tormentas de viento y calima en las islas.



"El viento dado en Canarias generó importantes pérdidas, pero vino acompañado de altas temperaturas" que aceleraron otras producciones que no se perdieron", han precisado.



El secretario técnico de COAG Canarias, Manuel Redondo, ha recordado que el plátano canario es un fruto muy sensible al calor y a los cambios de temperatura, por lo que las altas temperaturas se han traducido una reducción del ciclo de vida del producto.



Tras las pasadas tormentas de viento y calima "las piñas se han tenido que cortar antes, por lo que se ha adelantado la oferta".



Redondo ha avanzado que los daños en las plantaciones de algunas zonas no se verá reflejado en una reducción de la oferta hasta al menos dos o tres meses.



Además del plátano, el técnico de COAG ha añadido que también han identificado daños importantes en producciones de papa de secano y aguacate.