Incautado un mero de 25 kilos pescado presuntamente de forma ilegal en Canarias

Personal del Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno canario y del Seprona de la Guardia Civil ha incautado en La Gomera un mero de 25 kilogramos de peso que al parecer fue capturado de forma ilegal y no había pasado los controles fitosanitarios obligados.



Una nota de la Consejería de Agricultura indica que se carecía de la correspondiente documentación que acreditara la procedencia legal y no se había pasado los controles previos para detectar la ciguatera antes de su comercialización.



El mero fue visto tras una inspección a un establecimiento de restauración en San Sebastián de la Gomera y los agentes procedieron a levantar acta por las infracciones cometidas y a decomisar el ejemplar, que fue retirado de la comercialización y fue depositado e en la Cofradía de Pescadores de Valle Gran Rey, donde se le practicó el protocolo de la prueba de la ciguatera, sin que aún se sepan los resultados.



Según la Consejería de Agricultura, con esta actuación se ha evitado un grave peligro para la salud pública.



La nota recuerda que en 2013 se produjo una intoxicación de 14 personas en Lanzarote por la ingesta de un mero que no había pasado los controles previos de ausencia de ciguatoxina.



Por dicha intoxicación fueron condenados respectivamente por un delito contra la salud pública, a tres años y medio y dos años y nueve meses de cárcel, el dueño de la pescadería y un empleado.



Los afectados tuvieron que ser tratados de urgencia, sufriendo diarreas, calambres, dolor de muelas, picores, entre otros síntomas, e incluso, necesitando algunos de ellos un tratamiento médico de tres meses y quedándole a la mayoría secuelas en forma de parestesias.



La Dirección General de Pesca se recuerda que todos los productos que se comercialicen deben pasar por los puntos de primera venta que son los únicos que garantizan los controles sanitarios oportunos, entre los que se incluye un control obligatorio para ciertas especies de la ausencia de la ciguatoxina antes de su comercialización, como es el caso del mero.