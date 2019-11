El sector pesquero de la Unión Europea pide medidas equilibradas de gestión para las capturas de atún patudo y marrajo

El sector pesquero europeo englobado en la asociación Europêche se ha mostrado a favor de nuevas medidas de gestión para el atún patudo y el marrajo dientuso, pero que sean equilibradas entre todas las partes.



La patronal europea -a la que pertenece la española Cepesca- ha informado en un comunicado de que esta ha sido una de las posiciones que está manteniendo en la 26ª reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) que se celebra en Palma hasta el próximo 25.



Europêche ha expresado su compromiso para contribuir a la sostenibilidad del patudo del Atlántico y ha recordado que la flota europea de cerco "siempre" ha respetado la cuota asignada desde su creación, y que esta ha ido decreciendo durante los últimos cinco años.



Dicha flota está dispuesta a asumir su parte de responsabilidad para conseguir este objetivo, pero Europêche ha recordado que captura menos del 30% del total de atún patudo pescado en el Atlántico.



Igualmente, la organización europea ha exigido una aplicación "justa y equilibrada" de las medidas y cree que una parte de la flota que faena en el Atlántico "no puede compensar" los "errores" cometidos por otras flotas que han informado "erróneamente" de sus capturas.



En este sentido, la patronal comunitaria apoya vincular el acceso a las cuotas con el suministro de datos de capturas, por lo que propondrá incluir una cláusula en el acuerdo bajo la denominación "sin datos no hay pescado".



En relación con el bonito, Europêche ha solicitado que se incremente el Total Admisible de Capturas (TAC) un 25%, pasando de las 28.000 toneladas actuales a 35.000.



Respecto al tiburón marrajo dientuso, que es una captura accesoria de la flota de palangre de superficie dirigida al pez espada, Europêche ha abogado por reforzar las medidas de gestión establecidas en 2017.



Según la patronal, estas medidas, junto con los esfuerzos de la flota española por aumentar el número de observadores, tanto físicos como electrónicos, han permitido reducir en un 40% las capturas.



Europêche ha considerado que la recomendación de prohibir mantener a bordo las capturas de marrajo no sólo no contribuiría a la mejora del stock, sino que además conduciría a la pérdida de las series históricas requeridas para la realización de las evaluaciones científicas.



A este respecto, la patronal ha demandado condicionar la retención de las capturas de marrajo dientuso al aumento de observadores a bordo y a un control "más efectivo" de las demás flotas no comunitarias que también lo capturan.



En lo que respecta a la tintorera o tiburón azul del norte, Europêche ha destacado que se trata de una pesquería sostenible, pero que podría verse en riesgo de sobreexplotación ante la falta de sistemas de control eficaces de aquellas flotas no comunitarias que han aumentado sus capturas en los últimos años.



Ante esta situación, ve conveniente que los miembros de Iccat exploren la posibilidad de establecer un TAC repartido en función de las capturas históricas de cada país.