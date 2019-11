El Gobierno de Canarias refuerza con 2,33 millones la investigación en el sector primario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha reforzado la investigación en el sector primario a través de una partida de 2,33 millones de euros para el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), con un incremento de casi 900.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Según informa el Ejecutivo regional, se trata de un organismo autonómico cuyo objetivo es la elaboración y ejecución de programas y proyectos de investigación orientados a incrementar la competitividad agraria, mejorar la calidad de vida y la optimización racional de los recursos naturales.

Por su parte, esta cuantía engloba una serie de proyectos estratégicos e innovadores, además del mantenimiento y la labor de divulgación que realiza el Instituto dentro de su proyección regional, nacional e internacional.

El ICIA participa como socio en varios proyectos de relevancia científica como el 'Mac-Interreg: Islandap Advance'-'R+D+i towards aquaponic development in the up islands the circular economy 'Macbioblue', un proyecto demostrativo y de transferencia tecnológica para ayudar a empresas a desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul de la Macaronesia.

De igual modo, forma parte en el proyecto 'Fruttmac-Transferencia de I+D+i para el desarrollo sostenible de frutales tropicales en la Macaronesia'; o en 'Vercochar', para la adaptación al cambio climático, la prevención y mitigación de los efectos derivados de los riesgos naturales en el medio agrícola y forestal, entre otros.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Alicia Vanoostende, ha dicho que "la labor científica y de investigación que realiza el ICIA es fundamental para el desarrollo de nuestro sector, con la puesta en marcha de proyectos de primer nivel que redundarán en la mejora tecnológica de nuestros recursos".