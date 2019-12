En la periferia de Dakar también se sueña con quedarse en el país

En el extrarradio de Dakar, Senegal, sin guaguas que la comuniquen con el centro, en un barrio enjambrado de calles y puestos ambulantes, ha brotado una especie de resistencia juvenil que ve la migración por vías inseguras un agujero por el que se está perdiendo una parte de la juventud senegalesa. En la periferia todavía hay voces que no se resignan y confían en que el porvenir también puede construirse en su tierra con sus gentes.

Esta fuerza ha sido canalizada por un grupo de jóvenes en el barrio de Yeumbeul, en el departamento de Pikine, al norte de la capital senegalesa, a través de la asociación Académie Banlieue Culturel (ABC) con el objetivo de sensibilizar a la juventud de los barrios periféricos y trasladarles un mensaje de esperanza: en Senegal también hay futuro. Su director y fundador, Amath Sarr, un joven del barrio, cree con firmeza que los jóvenes senegaleses pueden tener un porvenir en su país, solo hay que facilitarles las herramientas. “En África, y concretamente en Senegal, los jóvenes piensan que el futuro está en Europa y tienen derecho a pensarlo, pero yo creo que no conocen las realidades de la inmigración, no saben lo que pasa realmente con los inmigrantes en Europa. Estoy convencido de que pueden acertar quedándose en su país”, resalta. Sarr expresa que todo país necesita de su juventud para prosperar y por eso el trabajo de la asociación se centra en concienciar a los jóvenes para que crean en sus capacidades y que comprendan que pueden participar del desarrollo de su país y en el suyo propio. Considera que ante una juventud que anhela marcharse, para retenerlos bastaría con tener una política inclusiva que conozca sus preocupaciones y aspiraciones.

Sesión formativa en la Académie Banlieue Culturel. Foto: ABC

Según datos de ACNUR, este año han llegado a España 27.611 personas, de las cuales aproximadamente 20.000 proceden de países africanos. Y aunque las estadísticas reflejan una caída en el número de entradas con respecto al año anterior, el anhelo por migrar se encuentra latente entre muchas personas del continente.

El sueño de El Dorado europeo marca a muchos jóvenes senegaleses, muchos procedentes de barrios de la periferia de Dakar como el de Yeumbeul, donde según confiesa Sarr la mayoría no tiene un trabajo cualificado ni formación profesional: “Hemos notado que en Yeumbeul, que forma parte del departamento de Pikine que es muy grande y tiene más o menos 3 millones de habitantes, la mayoría son jóvenes que no tienen formación profesional y cuyo único deseo es emigrar”. Ante este panorama, muchos optan por empezar a proyectar su partida, algunos por vías seguras y otros arriesgando su vida. En todos los casos, realizan pequeños trabajos durante un tiempo para poder costearse el viaje.

Sesión formativa en la Académie Banlieue Culturel. Foto: ABC

La ABC lleva canalizando desde su reciente creación en agosto de 2018 todas estas inquietudes de los jóvenes de la periferia y conociendo muy de cerca sus contextos de ausencia de trabajo y de formación especializada. El colectivo trabaja no solo en Yeumbeul, sino también en otros barrios de las afueras como Keur Massar o Rufisque. Para romper esa dinámica ha impartido sesiones formativas enfocadas en el sector audiovisual, artístico, digital y empresarial con las que ha formado a 160 jóvenes de la zona. Se han organizado cursos de montaje de vídeos, de vídeos musicales, de marketing digital y de emprendimiento para que los jóvenes sepan y puedan poner en marcha sus proyectos.

Sarr asegura que el mayor problema de estos jóvenes es que no encuentran orientación y por eso la asociación se encarga de ayudarles a encontrar su vía. Les proporcionan herramientas, sobre todo digitales, ya que la juventud está cada vez mas conectada a las nuevas tecnologías y pueden encontrar trabajo en comercio electrónico, infografía, creación de contenidos web o de vídeos para YouTube. Sarr ha querido enfocarse en este sector porque sabe que aquí las posibilidades de encontrar un trabajo son más altas. Además, imparten conferencias y debates sobre las posibilidades de futuro en el país y realizan clases magistrales relacionadas con los sectores digitales o artísticos.

Uno de los usuarios de la asociación, Amadou Mbaye. Foto: Alicia Justo.

También organizan el festival AS´art festival cuyo lema de esta primera edición es Triunfar en África es posible. Se trata de una iniciativa que pretende demostrar el impacto que las artes urbanas pueden causar en la transformación de las personas y de la sociedad en general. Como su propia organización define, se trata de un evento participativo en el que también se pone el foco en la necesidad de estar informado. Para lograr estos fines, se ha proyectado una extensa programación en la que se incluye la proyección de películas como La piroge, un filme que aborda los riesgos de la migración por vías inseguras o la realización de charlas y debates en torno a la sensibilización migratoria y sobre las posibilidades de triunfar en África, conciertos o recorridos de grafitis.

Jóvenes del barrio se suman al aprendizaje de herramientas digitales

“Me llamo Amadou Mbaye (18) y soy uno de los usuarios de ABC, una organización que ayuda a los jóvenes y los forma en montaje de vídeos y emprendimiento. En mi caso, conocí esta asociación por internet, les contacté y me convocaron para una formación. Me propusieron unas formaciones entre las cuales elegí montaje de video. Tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, aunque la formación no dura mucho. Antes de esta formación no sabía nada de montaje de vídeo pero gracias a ABC ahora me las apaño muy bien”.