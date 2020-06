Hoy más que nunca los turistas hacen preguntas sobre Canarias que los destinos no parecen estar escuchando

“Tengo unas vacaciones reservadas en Corralejo para el 29 de agosto. ¿Crees que la mayoría estará abierta? Es decir, bares, restaurantes, playa y, lo más importante, piscina en el hotel. Pagamos específicamente por una habitación con una piscina en la azotea, por lo que es una gran parte del viaje”, preguntaba este fin de semana Benedict1961 en una red social.

Consultas como esta se están lanzando sobre el destino turístico canario a través de plataformas como TripAdvisor o Twitter. O como esta: “¿Cuántos casos hubo de COVID-19 en Fuerteventura?!, “¿Cuánta cola había para Mercadona y Lidl (por la pandemia)?”. En general, las respuestas llegan desde otros usuarios o desde empresas privadas del sector directamente involucradas. Pero no se observa una política articulada por parte de los gestores de los destinos, que encontrarían en estos foros una oportunidad excelente para lanzar mensajes claros y tranquilizadores.

Pero no es solo responder a preguntas. También es la necesidad de que alguien reconforte: “Ayer recibí un correo electrónico de Riu que detallaba las medidas que estaban tomando a medida que se reabran, me dijeron que la temperatura se tomará a la llegada, así que debo prepararme para la temperatura que se tomará en los aeropuertos de salida y llegada, y posiblemente en el hotel también, mis nervios estarán en pedazos el día del viaje”, explicaba el 15 de mayo naughtysmurf.

Driscoll_famil preguntaba este domingo: “Hola a todos, debemos viajar a Lanzarote el 1 de julio con un paquete reservado a través de sunshine.co.uk. Los vuelos son con Easyjet, pero he consultado el sitio web de nuestro hotel y dice que el hotel no abrirá hasta el 3 de julio. He hablado con Sunshine y dicen que las vacaciones continuarán mientras Easyjet vuele y que solo tendremos que buscar alojamiento para las dos noches y luego reclamar en contra de ellos después de las vacaciones. He intentado llamar a Easyjet pero no puedes comunicarte con ellos. Realmente no me importa de ninguna manera, es solo el no saber si me preparo para ir o no. ¿Alguien puede ayudar o alguien tiene alguna sugerencia por favor?”.

A principios de junio Agne M se lamentaba: “Reservamos una villa a través de canary-holidays.com para mayo, y pagamos el monto total por adelantado. Toda la situación de COVID-19 sucedió y solicitamos un reembolso que fue posible de acuerdo con nuestro contrato. Entiendo la gravedad de la situación, sin embargo, esto afectó no solo a España. No están respondiendo por teléfono o por correo electrónico desde marzo. ¿Alguien ha intentado reservar a través de canary-holidays.com?. ¿Dónde presentar una queja oficial? Hay falta de información al respecto”.

La actividad de escucha social, que en Canarias representan empresas como MMI Analytics, es hoy vital para los destinos turísticos. Detectar comentarios o consultas de los turistas y salir a su encuentro es una manera de impactar positivamente a unos clientes que hoy, más que nunca, necesitan respuestas, información abierta y una voz cálida y amiga del destino.