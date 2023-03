30/03/1857 = 120

Hace ciento sesenta y seis años, concretamente el 8 de marzo de 1857 en los Estados Unidos de América, cientos de trabajadoras del sector textil se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a sus compañeros masculinos, así como una mejora y equiparación de las condiciones laborales. En los enfrentamientos con la policía, que intentaba reprimir la protesta, ciento veinte mujeres perdieron la vida. Dos años más tarde, se creó el primer sindicato femenino de la historia. Seguro que no fue la primera vez que la injusticia procuraba alzar la voz sobre el orden prestablecido, pero sí fue donde se estableció un antes y un después de una situación que clamaba al cielo aspirando a la igualdad de trato seas quien seas, provengas de donde provengas. Según pasaba el tiempo, el movimiento llegó a Europa, concretamente en 1909 en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague. Al evento asistieron centenares de mujeres de diferentes países, donde se aprobó por unanimidad la propuesta de conmemorar el Día de la Mujer en el mes de marzo con el objetivo de lograr el sufragio femenino, alcanzando la celebración de una jornada muy significativa que fue declarada por las Naciones Unidas en 1977.

Si nos venimos a nuestros tiempos, la cosa ha cambiado, pero no está definitivamente resuelta. Y no solo por el mero aspecto salarial, sino por los nuevos condicionantes existentes en nuestras vidas, como es el papel de la innovación y la tecnología en nuestro día a día, haciendo que aparezcan nuevas brechas, en este caso de naturaleza digital. En este sentido, tengamos en cuenta que nuestra vida depende en la actualidad de una fuerte integración digital, sin embargo, casi un cuarenta por ciento de las mujeres del mundo no tienen acceso a él por lo que no podrán desarrollar las habilidades pertinentes, lo que genera una importante pérdida de oportunidades. De hecho, según estimaciones que hace la propia Organización Internacional del Trabajo, el 75% de las profesiones estarán relacionados con las áreas denominadas STEM, que no son otra cosa que el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres ocupan apenas la cuarta parte de los puestos en materia de inteligencia artificial, por mencionar solo un sector, estando su acceso más limitado. Es por esta razón que se tenga que proceder a su incorporación a la tecnología y la educación digital para permitir soluciones más creativas y transformadoras, a la vez de generar un mayor potencial para la aparición de innovaciones que satisfagan las necesidades sociales, promoviendo la igualdad de género.

Si bien es cierto que es necesario asegurar la igualdad retributiva por igual trabajo en materia legislativa, también es relevante considerar otros aspectos. Según la Unión Europea, alrededor del 30% de la brecha salarial de género total tiene como variable explicativa principal la sobrerrepresentación de las mujeres en sectores con salarios relativamente bajos y, otro tanto, por la escasez de la representación femenina en puestos ejecutivos, dependiendo a su vez de la jornada laboral escogida. Por ello, hasta que no se asuma que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo más próspero y sostenible, independientemente si estamos hablando del denominado techo de cristal o del suelo pegajoso donde se sufre una serie de impedimentos que impide el desarrollo social, la reivindicación seguirá no solo siendo necesaria, sino imprescindible.