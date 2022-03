8 de marzo: Día de la Mujer en guerra europea

Ha pasado un nuevo Día de la Mujer que es un Día de la Vida, de la Alegría y de Lucha por un Mundo mejor en que las mujeres ocupen el lugar que en justicias les corresponde.

Antes que nada una confesión vergonzosa: me siento vinculado a Europa y a la Democracia, especialmente a la libertad de expresión y de Prensa. Digo “vergonzosa“ porque en la Europa que vivo no todo es color rosa ni perfecto ni las conductas de sus gobiernos son de mi preferencia. Mi pensamiento es individual no individualista, y no pensamiento de rebaño ni de jauría. Ni tampoco de los suicidas lemmings.

No he recibido “oro de Moscú“ en la época soviética ni rublos desvalorizados en la actualidad, tampoco me han ofrecido dólares americanos. Nadie me paga por mis opiniones. Esto hay que decirlo cuando unos te aplauden y otros te dicen que vayas a alistarte a las tropas de Putin o a vivir a los EEUU. En estos tiempos, es necesario tener la cabeza fría y no dejarse arrastrar por la corrientes o contracorrientes.

Las relaciones públicas “occidentales“ se concentran en Putin llamándole "loco, asesino, imperialista, comunista, etc.“ Se refieren a su infancia y recomiendan tratamiento psicoanalítico, mientras que no se ocupan de la personalidad de Zelensky ni la Biden, ni de la añoranza imperial del Brexit británico de Johnson. Y han olvidado a Trump.

Desde el punto de vista formal del Derecho Internacional vigente Rusia ha quebrado las reglas. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.ha dicho: “La invasión de Ucrania por Rusia es importante, grave y está definida por una sola característica: la agresión. Rusia está invadiendo el corazón de Ucrania, buscando derribar su gobierno legítimamente elegido, con un impacto masivo, real y potencial, en la vida y el bienestar de la población civil; ninguna de las razones que ha esgrimido Rusia permiten ni remotamente justificar sus actos. Y todo esto lo está cometiendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”, afirmó.

La intervención militar se ajusta, aparentemente, a la definición de agresión contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 8 bis 1 del Estatuto de Roma define, en la parte pertinente, el “crimen de agresión” como “un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. La intervención militar es condenable y ha sido condenada.

Por otro lado, la postura y conducta de Zelinsky, así como sus imprudentes y temerarias opiniones públicas han contribuido no poco a la actual situación. Primero pretendiendo entrar en la OTAN, segundo prosiguiendo una diatriba verbal contra Rusia sin ofrecer ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, tercero hablando en el Consejo de Seguridad Internacional y solicitando armas atómicas, cuarto repartiendo sin control armas a civiles inexpertos y sin formación militar y solicitando armamento a la OTAN, lo que prolongará el conflicto y las muertes. No contento con esto ahora Zelinsky arremete contra la OTAN y los países europeos porque no se enfrentan militarmente a Rusia sin tener en cuenta que tal confrontación no solucionará el conflicto militar ucraniano sino que podría causar una guerra atómica limitada a Europa o de alcance mundial. Parece pensar: de perdidos al río. Ya que muero yo, que muramos todos. Y empieza a repartir armas entre civiles y ordenar también la militarización de mujeres.

Alicia V. Rubio es riojana, filóloga y profesora de educación física, autora de ensayos polémicos y conflictivos. Ella que es activa militante de VOX ha usado el concepto de “líderes lemmings“ en un contexto referente a otra temática, pero que a mí me parece adecuado al nuestro. Los líderes lemmings son esas personas que una situación que desespera a muchos ciudadanos, la analizan a su modo y encabezan la decisiones y disponen de poder mediático y un respaldo económico que les facilita llegar a muchos. Hay quien ha establecido esa similitud con Zelensky cuando todos los comentaristas militares, ex-jefes alemanes de la OTAN o generales retirados españoles dan como segura la victoria de la potencia de Rusia.

Como muchos negacionistas desde su convencimiento ideológico contra las vacunas anti-Covid, están dispuestos a no llevar máscaras y no vacunarse aunque caigan enfermos y, como en varios casos, pese a las dificultades respiratorias han preferido morir antes que vacunarse. . Con un ardor patriótico muchos se apuntan a Patrullas de Voluntarios de una manera que se podría comparar con la conducta de los lemmings. Estos roedores del Norte de Europa son procreadores intensivos. Tienen el máximo de crías en un tiempo mínimo. El crecimiento desmesurado hace que los recursos alimenticios disminuyan y los animales se ven obligados a buscar nuevos pastos. Empieza el gran éxodo de los roedores. No se detienen ni ante montes ni declives, ni tampoco ante ríos. Ante la necesidad de comer, los lemmings se desplazan masivamente en búsqueda de alimentos. En la naturaleza, cualquier migración conlleva unos peligros y la muerte es siempre una amenaza al acecho. Los lemmings simplemente actúan de acuerdo con su instinto de supervivencia. Hablar de suicidio implicaría una voluntad consciente. Por eso, el suicidio masivo de los lemmings es falso. Aun así, su fuerte arraigo en la cultura nórdica de Europa difumina la separación entre la verdad y el mito. Su extraño comportamiento aparece en canciones, películas (Disney), videojuegos… y hasta tiene un sentido metafórico: seguir a las masas sin atender a las consecuencias. ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.

Popper dice que todas las tribus de pensamiento único son tremendamente peligrosas para la libertad, la democracia y la tolerancia. El odio sólo está en las cabezas de los violentos que, desde una mal interpretada tolerancia, creen tener todo el derecho a odiar a los que les contradicen, a los de derechas o izquierdas, a los todos aquellos que opinan diferente. Son como lemmings que siguen al guía conductor hasta el precipicio y se lanzan con él, cayendo en los brazos de la muerte cuando estaban buscando la supervivencia.

La alianza y unión estatal de Ucrania y Rusia es lo que ha recordado Putin llamando „hermanos“ a los ucranianos. Lo mismo ha hecho Zelensky al dirigirse en ruso a las tropas rusas. Se dice: “hay cariños que matan“. Y la Biblia nos recuerda que hay hermanos que se matan como Caín y Abel.

En cualquier caso, todo indica que Putin ha caído en la trampa que “sleepe Joe“ y el Pentágono han venido preparando cuidadosamente desde el exitoso golpe de estado en Kiev conocido como “revuelta naranja“, pues desde entonces asesores militares americanos, canadiense y británicos han estado muy activos en Ucrania. Biden estaba temeroso ante las elecciones parciales que se avecinan en USA dado su declive en la opinión pública y necesitaba contrarrestar el ascenso republicano y la renovada candidatura de Trump. La trampa consistía en la implícita amenaza de permitir la entrada en la OTAN de Ucrania con un ejercito “depurado“ de veteranos y sustituidos por “nuevos mandos“. Estos últimos que en muchos casos coinciden, según fuentes creíbles, con los ultranacionalistas que desde el 2014 han estado combatiendo contra la dos regiones que se han independizado de Ucrania acusando al Gobierno ucraniano de Poroshenko primero y luego al de Zelensky de rusofobia, violencias y genocidio cultural. El Dombás era y es de habla rusa mayoritaria.

Desde el momento en que Rusia en el 2014 se anexiona Crimea con recibimiento entusiasta por la mayoría y luego de reconocer la nueva soberanía de las regiones separadas, desde ese momento los combates militares que había se intensifican, hasta lograr los llamados acuerdos de Minks. Al parecer, Ucrania no los cumplió y Rusia desplazó enormes contingentes de tropas a la frontera común. Putin quería la declaración expresa de que Ucrania no entraría en la OTAN. La anexión de Crimea fue seguida por sanciones de los países seguidores de Estados Unidos que marcaban la pauta. Putin coloca en estado de alerta su arsenal atómico-militar y Biden proclama que no entrará en guerra por Ucrania. Es la señal que parecía esperar Putin para su operación especial y Zelenzky se siente abandonado por las pasadas promesas como los colaboradores afganos y las mujeres fueron abandonados por Biden a manos de los talibanes.

En este mes de Marzo el mundo sigue respirando después de haber contenido el aliento ante la intervención militar rusa. Y este 8 de Marzo se vuelve a celebrar en España el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», que se comenzó a celebrar al año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se internacionalizó.

En Turquía Erdogán no ha permitido manifestaciones, pero han salido miles de mujeres y hombres a exigir el derecho a la vida ya que se han dado nuevos casos en que maridos han maltratado y asesinado a sus esposas. En España no estaba previsto pero el presidente Sánchez del Gobierno bipartito participó en el acto del 8M. Por primera vez se le veía con las ministras de Podemos tras sus críticas por el envío de armamento militar a Ucrania, reconocen la tensión de estos días que tratan de rebajar. Con eso se quedan los socialistas, aunque Podemos insiste en mostrar esas diferencias: no al envío de armamento y críticas. En este escenario Pedro Sánchez visitará a las tropas desplegadas en Lituania en una misión defensiva (?) de la OTAN. Allí se encuentran 450 soldados y carros de combate que es de esperar permanezcan aparcados.

Zelinsky fue celebrado actor en una comedia donde hacía de presidente y eso le creo muchas simpatías y llegó a ser presidente de verdad ayudado por un oligarca ucraniano, al que el presidente saliente Poroshensko había incautado sus Bancos. Téngase en cuenta que Ucrania era considerada como la más pobre nación de Europa y la de mayor corrupción institucional y gubernativa. Esas cualidades de actor son las que han hecho que se haya metido en el papel del presidente heroico y haya recibido aplausos en sus proclamas ante Parlamentos europeos. Y en el parlamento británico, los aplausos al discurso en que imita al dirigido por Churchill en los comienzos de la Segunda Guerra mundial. Donde dice que continuará la lucha en los bosques, en las montañas y en las playas.

Zelenski responde a Putin que no acepta su "ultimátum" pero...

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, respondió este lunes al Kremlin que no acepta su "ultimátum" para frenar la invasión y exigió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su "burbuja" y permita el "diálogo".

Así se expresó Zelensky al ser preguntado en una entrevista adelantada en extractos con la cadena estadounidense ABC sobre el anuncio del Kremlin, que ha propuesto frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Dombás.

"Este es otro ultimátum y no estamos dispuestos a ultimátums", afirmó Zelenski durante la entrevista. Eso dijo hace unos días pero el tiempo pasa y las cosas cambian.

En estos momentos en que las tropas rusas siguen avanzando parece que el Gobierno de Ucrania está dispuesto ha aceptar la neutralidad y a renunciar a la entrada en el pacto militar de la OTAN. Y sería lo mejor continuar con la negociación y parar los bombardeos mutuos.

A nivel internacional y de opinión pública, lo que parece claro, es que la batalla política y mediática la ha ganado Biden y que a ese nivel, pero no al militar, Putin ha sido derrotado.

Si se logra el acuerdo entre los beligerantes, cosa necesaria y deseable, eso no se podrá impedir la ya galopante carestía general que afectará a los ciudadanos de toda Europa y posiblemente de Estados Unidos. Se habla incluso de una recesión económica. Y ahí perdemos todos los que no somos millonarios ni poseemos acciones energéticas, petroleras o de gas.

Ya se acercan a los dos millones de refugiados ucranianos. Y nos es cuestión de darle la exclusiva culpabilidad a uno de los lados implicados, Culpables, a distintos niveles, pero culpables son tanto Putin, como Biden, como Zelinsky y otros presidentes europeos de agresividad mediática y política.

Pero eso no aliviará el dolor ni el sufrimiento de esos seres que han perdido el hogar, que han perdido familiares o amigos, que se han tenido que desplazar llenos de miedo y ansiedad, dejando atrás el paisaje y las gentes que conocen, la lengua, las canciones, el clima. Adultos y niños van a estar marcados con cicatrices del alma por todos estos momentos traumáticos.