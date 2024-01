Y ahora, ¿qué hacemos?

En el inicio de este nuevo año se presenta la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas y establecer propósitos que impulsen una mejora económica sostenible. Por esa razón, la gestión cuidadosa de nuestra estructura financiera personal es clave para lograr estabilidad y bienestar a largo plazo. Entonces, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Aclarando que no se trata de un manual sino de plantear consejos y recomendaciones que no solo no hacen daño, sino que pudieran aliviarnos la carga de una gestión dineraria mejorable, teniendo en cuenta las recomendaciones del propio Banco de España en donde plantea que ahorremos al menos un 10% de nuestra renta y que no nos debemos endeudar más de un 30% de esta, se ha de destacar la importancia de crear y seguir un presupuesto detallado. Es decir, sería conveniente establecer límites claros para los gastos mensuales, categorizando ingresos y gastos para así proporcionar una visión clara de la situación, tanto en la que estamos, como en la que podríamos estar. Pero tengamos en cuenta que este propósito no solo implica la creación del presupuesto, sino también el compromiso de seguirlo de manera consistente porque el control de los gastos no solo permite cubrir las necesidades básicas, sino también ahorrar para otras metas.

A partir de aquí se puede crear un plan de ahorro e inversión. Establecer fines específicos para el ahorro, ya sea para emergencias o proyectos, brinda dirección a nuestras finanzas. Además, considerar la inversión como una forma de hacer crecer esos ahorros es esencial donde la diversificación puede ofrecer oportunidades de rendimiento atractivas, aunque también conlleva ciertos riesgos. Un enfoque equilibrado y bien informado es clave para el éxito en este propósito dependiendo de nuestro perfil, de forma que antes debemos saber si somos adversos o amantes a dicho riesgo. Y, tal y como se dijo antes, la reducción de deudas también ha de figurar como otro objetivo importante, por lo que establecer un plan para reducir estas y evitar o minimizar nuevas es esencial donde el siguiente propósito se enfoca en la reducción de riesgos financieros asociados con la inflación y las políticas monetarias contractivas ante tipos de interés sobre los que no estamos acostumbrados. Ante este escenario, se vuelve imperativo diversificar las fuentes de ingresos y considerar inversiones que actúen como cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo.

En consonancia con las tendencias económicas actuales, se destaca la importancia de desarrollar habilidades emprendedoras como un propósito clave para cultivar mentalidades innovadoras y la capacidad de identificar oportunidades en el entorno actual. La adaptabilidad y la disposición para aprender y reinventarse son componentes fundamentales del espíritu emprendedor. Sin pretender obtener la homologación del título para poder llevar a cabo operaciones financieras de renta variable en los mercados internacionales, tengamos en consideración que la educación financiera se posiciona como un propósito transversal. Aumentar el conocimiento sobre conceptos financieros, instrumentos de inversión y estrategias fiscales permite tomar decisiones más informadas y acertadas. En un mundo económico en constante cambio, la capacidad de adaptarse y comprender los aspectos financieros se vuelve crucial. Este propósito no solo implica la adquisición de conocimientos teóricos, sino también la aplicación práctica de estos principios en la toma de decisiones diarias teniendo clara la visión de que los duros a cuatro pesetas, o los euros a noventa céntimos en lenguaje moderno, no existen.