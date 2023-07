¿Democracia en peligro? Fechas del ayer al hoy: el 14 o el 18 de julio: Sumar contra Vox

Se aprovechan de lo que reniegan: las libertades democráticas. Me refiero a los grupos ultraderechistas, dentro y fuera del arco parlamentario, y también a los ultraizquierdistas, estos fuera de los parlamentos. Y hay fuerzas oligárquicas que operan desde la oscuridad de su poder económico para presionar a los gobiernos y para financiar a medios de comunicación que operen y desinformen al servicio de sus intereses. Eso, a mi entender, condiciona más la democracia que los distintos sistemas electorales que suelen ser un lastre.

En los últimos días hemos visto con asombro y algo de repugnancia cómo el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de negarse a debates en televisión pública aceptaba el de una televisión privada, para la contienda con el actual presidente del Gobierno legítimo Pedro Sánchez. La postura del impopular Feijóo, según las encuestas, resultó vencedora.

La cita, bautizada fuera de la iglesia como 'Cara a cara. El debate', fue retransmitida finalmente por Atresmedia y conducida por Ana Pastor y Vicente Vallés, que brillaron por sus silencios y frustración, luego dirían que si hubieran intervenido con más contundencia para evitar el guirigay todas las veces que se interrumpían: “Entonces habría sido un debate a cuatro”. El debate se podría rebautizar como careta contra carota por los resultados y el embarramiento mutuo.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo alcanzó una audiencia del 46,5% en Atresmedia. Feijóo despreció la televisión pública como anunciando sus futuras preferencias por todo lo privado con ganancia capitalista y nada de lo público que pagamos y debiera estar al servicio de todos.

El debate que enfrentó sólo a dos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno alcanzó en Atresmedia a congregar a más de 5,9 millones de telespectadores (5.910.000). Se trataba del primer cara a cara (y único) que se celebra en pleno mes de julio, cuando el consumo televisivo se estima menor.

La derecha roza la mayoría absoluta

El PP ha sacado réditos del cara a cara y suma 175 escaños con Vox. Y aunque Feijóo jura y perjura que VOX no entrará en el gobierno si el PP ganase, la realidad muestra que está aupandose en gobiernos regionales y municipales con la ultraderecha.

En un debate en que las mentiras y calumnias de Feijóo eran en voz alta y sin argumentación ni pruebas, repitiendo los lugares comunes de toda su campaña previa, en tal debate era imposible que ganara el mejor, sino el que más alto, imperterrito, impertinente y cínico lanzara sus peroratas.

En octubre del pasado 2020, la Comisión de Debates de Estados Unidos decidió que en el segundo duelo entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se silenciaran los micrófonos del candidato que no estuviera en el uso de la palabra, evitando así la interrupciones. En especial durante la exposición de los bloques temáticos. Tal procedimiento hubiera ayudado a hacer más limpio el debate y más adecuado en España.

Algunos observadores estiman que el debate ha sido clave para las elecciones del 23 de Julio, pues es el único que sostendrán Sánchez y Feijóo, pero yo no soy de tal opinion porque creo que la clave no estará en primer lugar por el candidato más votado, sino que estará en las fuerzas obtenidas por SUMAR y VOX cuyos votos decidirán quien presidirá la Moncloa.

Tanto el PP como el PSOE descartaron la participación de los otros dos candidatos, Yolanda Díaz de SUMAR, representante de la izquierda, y Santiago Abascal de Vox, la extrema derecha.

Los expertos afirman que el 10% del electorado está indeciso, en su mayoría parecen votantes de centro. Eran el principal objetivo de este duelo. El politólogo Pablo Simón afirma que alrededor de 700.000 personas pueden inclinarse hacia un lado u otro en función del desempeño de cada candidato en la contienda verbal de la pasada noche. Pero, repito, aunque así fuera no ganará el Partido mayoritario, sino el Partido cuya coalición con terceros le permita una mayoría parlamentaria y acceso a la presidencia. Estos son SUMAR y VOX.

Diálogo de sordos pero no de mudos

Las encuestas de los periodicos de la derecha y de EL PAÌS parecen señalar una ventaja del PP y un aumento de seis escaños frente a los del PSOE. Pero todo va a depender de la mayoría electoral. Y si los espectadores poco pudieron aprender del diálogo de sordos entre Sánchez y Feijóo, sí que se sintieron molestos por las formas verbales. Parecían los rivales estar afectados de sordera, Sordos, pero no mudos.

Ambos tuvieron la suerte de no tener que contestar a las críticas mejor o peor intencionadas de otros partidos que se sentarán en el Parlamento español. Y eso quedó claro en el posterior debate a siete de Radiotelevisión Española ya que el debate entre siete partidos representados ccn grupo parlamentario permitió confrontar posiciones en torno a cuatro bloques temáticos, con intercambios de datos y con acusaciones y respuestas en materia política, social y económica.

Por esa clara diferencia con el comprimido encuentro entre Sánchez y Feijóo en la television privada, a Ana Pastor le ha caído una lluvia de críticas, la mayoría de estas críticas centradas en el hecho de que Ana Pastor haya seguido el debate en tiempo real a través de las redes sociales mientras desmontaba algunas de los datos erróneos de los distintos candidatos y candidatas. Al mismo tiempo, otros atacaron a la Pastor comparando lo que se pudo ver entre Sánchez y Feijóo el pasado lunes con el Debate a Siete emitido este jueves en Televisión Española: “Vaya lección de periodismo os dieron ayer. Quedó demostrado que vuestro debate fue una encerrona preparada y que vosotros no quisisteis moderar ni controlar el Gish Gallop de Feijóo porque estabais ahí para garantizar que pudiera lanzar sus bulos y cambiar de tema si Pedro Sánchez le acorralaba”. Ciertas o exageradas dichas críticas apuntan a una ética periodistica o a su ausencia.

El debate entre 7 representó el sistema recogido en la Constitución frente al falso presidencialismo del más votado. En Prado del Rey (Madrid) recibieron a los portavoces de los siete grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, es decir, a PSOE, Partido Popular (PP), Vox, SUMAR, ERC, PNV y EH-Bildu. En concreto, Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

En el bloque de Economía, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que “España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. Cuatro veces más que la média ”. El dato es cierto y acorde con el Informe de Eurostat del pasado 8 de Junio, en que la tasa interanual del primer trimestre de 2023 refleja que España ha crecido un 3,8% frente al 1% de la Unión Europea (ver página 7 del Informe).

Los precios no han subido el 30% desde que llegó el Gobierno

También en el bloque de economía, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que los precios han subido un 30% desde que llegó Sánchez al Gobierno. Esto resulta falso. Los datos del INE demuestran que el cálculo de la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre junio de 2018 y junio de 2023 se corresponde con una subida en los precios del 15,5%. El dato se acerca, sí, a uno de los apartados de la lista de precios, pero no es general por muy dolorosa que sea tal subida para los consumidores.

Por su parte Aina Vidal de SUMAR confrontó la política económica del PP y VOX y alarmó sobre la posibilidad del triunfo del PP con un Vicepresidente Abascal de VOX. Asímismo ofreció una alternativa que no sólo se tenga en cuenta la macroeconomía sino la economía de las personas, de manera que se de un bono de 1000 Euros a las personas con hipotecas por Vivienda, incrementar el salario mínimo y especialmente seguir incrementando las pensiones porque de eso va también la economía de las personas. El portavoz de VOX la interrumpe con una feroz ataque diciendo que forman el único gobierno comunista de Europa y que así le va al país.

La 1 consiguió liderar el prime time del jueves con el debate electoral entre los portavoces de los siete partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso. El encuentro alcanzó un 18,6% de cuota de pantalla y cerca de 1,9 millones de espectadores con su emisión simulcast en La 1 y el Canal 24 Horas, un dato potente que dejó sin opciones al resto de cadenas televisivas.

Votar por el barco del narco

Al margen del debate televisivo, en las redes y emisoras hay y se repiten ataque y contraataques. Así se ha hecho viral la crítica de un portavoz de SUMAR al presuntuoso candidato popular Feijóo por haberse fotografiado con un conocido traficante de Drogas en el barco de dicho millonario traficante, Así el de SUMAR llama a no votar por “El barco del narco”.

Así en la Galicia de hace unos años unos periodistas con motivo de la boda de Feijóo con una señora millonaria celebraron poder desmentir los rumores de homosexualidad que circulaban sotto voce en torno al entonces eterno soltero Feijóo. Y a la no homosexualidad del actual candidato perdonavidas hay que añadir su tolerancia o mejor dicho su no condena a nivel público de los matrimonios no ortodoxos de parejas no heterosexuales.

Sin embargo, tanto desde SUMAR como desde PODEMOS se han expresado críticas por las declaraciones de FEIJÓO sobre el divorcio del candidato de VOX que él apoya en Valencia diciendo que era un divorcio duro. O sea, criticando a los jueces de la sentencia. También la candidata socialista a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha señalado estar “atónita” con las palabras de Feijóo y ha compartido un tuit en el que se recuerdan los insultos que el citado Flores lanzó hacia su exmujer y por los que fue condenado, “Para Feijóo esto es tener un divorcio duro”, ha criticado la exdiputada, un mismo mensaje que también ha compartido la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría y el presidente del Senado,

Por su parte Irene Montero que, en un vídeo de cuando tenía 22 años, llamaba con Comisiones Obreras a la huelga general, en estos días se recuerda su Amistad con ERC en un acto en la Barcelona repudiada por las derechas donde dijo, como ministra de Igualdad que era (y todavía hoy sigue siendo), que en esta legislatura se han llevado a cabo muchos avances importantes y ha abogado por proteger las alianzas y los vínculos que han construido porque es “la única forma que ahora mismo existe de poder avanzar en derechos en el Estado”.

Lo había dicho en el año 2022 durante el acto 'Defendamos los derechos feministas' en el Palau Robert de Barcelona junto a la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Tania Verge, en una conversación que moderó la portavoz del Govern, Patricia Plaja. Pero aquello sigue teniendo actualidad ante el peligro voxista-popular que exacerba actualmente los resentimientos nacionales y los conflictos.

“No es el momento de respuestas blandas, ni de esconder las políticas feministas que se han hecho ni tampoco de vetar personas”, ha sostenido la consellera catalana, que veía indignante e intolerable aquellos discursos que sugieren que las feministas dan argumentos a la extrema derecha.

La titular catalana de Igualdad y Feminismos ha hecho mención a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, “donde se están viendo cómo se vulneran sus derechos” con la eliminación de organismos feministas de alto nivel tras la conformación de los nuevos gobiernos derechistas del PP-VOX a raíz de las elecciones autonómicas de este 2023.

“Proteger la coalición, proteger la mayoría plurinacional de investidura y proteger el feminismo son tareas democráticas de primer orden”, ha insistido Montero, que reivindicaba el trabajo realizado desde su ministerio en favor de la igualdad entre personas.

Sobre la violencia política, Montero explicó que era una estrategia que se ejerce para dejar solas a las dirigentes políticas y romper alianzas entre mujeres: “Es una estrategia para frenar derechos, hace que dudemos de nosotras mismas”. Entonces era tan dolorosa verdad como lo es hoy.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz niega haber vetado a Irene Montero. Carga contra Feijóo por “legitimar el maltrato a las mujeres”, tras sus palabras sobre el “duro divorcio” de Carlos Flores, de Vox, condenado por violencia machista.

Díaz tampoco ha callado sus críticas al ala socialista del Gobierno, afirmando que el Gobierno es “mancomunado”, que no hay “camisetas de partidos”. Sobre el presidente del Gobierno, dijo no compartir sus palabras sobre cómo el Partido de Irene Montero ha contribuido a la polarización desde el Ministerio de Igualdad, con discursos de “confrontación” en lugar de apostar por un feminismo “integrador”: “Es una incorrección”. “El feminismo cuestiona a la sociedad, a mujeres y a hombres, por esto es incómodo. Lo que ha afirmado Sánchez es muy complicado”, aseguró. “Cuidado con las cosas que decimos, en un caso y en otro. No hay relativismo cultural cuando hablamos de derechos humanos”.

El 14 o el 18 de julio: Sumar contra Vox

Este 14 de Julio, Francia celebra su día nacional con el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos. Emmanuel Macron recibió al mandatario indio Narendra Modi, cuyo país es invitado de honor este año. Lo condecoró con la Gran Cruz de la Legión de Honor. Como cada año, el ambiente estuvo muy festivo y soleado en los Campos Elíseos de París este viernes 14 de julio, aunque con extremas medidas de seguridad por los recientes disturbios y altercados.

Unos 270 miembros de las Fuerzas Armadas indias abrieron el desfile, que contó con destacable presencia africana y un gesto a Ucrania con el paso de cañones Cesar y carros de combate de los que Francia ha enviado a Kiev como apoyo ante la invasión rusa. Yo - Emilio Díaz - me pregunto si este año el lema que reza “Las fuerzas de la moral” es conforme con la imposición de la Gran Cruz de la Legión de Honor al primer ministro indio Narendra Modi, que ha acompañado a Macron en los Campos Elíseos. El presidente indio ha estado en los titulares mundiales por sus acciones y declaraciones contra la población musulmana y a favor de la exclusividad de la religion hindú con su multiples dioses. Y otra pregunta es si las fuerzas de la moral del lema se refieren a la Paz o a los instrumentos de Guerra donados a Zelensky y no a favor de las negociaciones. Es una curiosa moral más acorde con el imperialismo napoleónico francés que con el impulso revolucionario de la Bastilla que acabó con el absolutismo monarquico y trajo a Francia y a Europa la Democracia.

Ese 14 de Julio es más acorde con las ideas de Podemos y Sumar que con las de VOX o el PP que parecen ser hijos de aquel 18 de Julio en que las fuerzas reaccionarias y fascistas iniciaron el golpe de Estado que derivó en una Guerra Civil que con ayuda de los dictadores Hitler, Mussolini y Salazar acabó con la joven democracia republicana e instaló la Dictadura franquista... Por eso, este 18 de Julio en las Islas Canarias se hace un llamamiento a parar el tsunami ultraderechista que azota las costas europeas. Es un llamamiento firmado por toda una serie de personalidades políticas encabezadas, entre otras, por el historiador Agustín Millares Cantero, la poeta Maribel Lacave, el economista Antonio González Vieitez, la limpiadora Isabel Aguilar, el electricista Armando León Rodríguez, la periodista Herminia Fajardo y una larga lista de miles de firmantes, que recuerdan y honran así a la Gloriosa, o sea, a la Segunda República.

Mientras Vox trata de resucitar el franquismo, las fuerzas democráticas recuerdan y luchan no sólo por la Memoria Histórica, sino por la permanencia – hoy amenazada – de las libertades democraticas. En su llamamiento a la concentración antifascista del proximo 18 de Julio en el Parque de San Telmo, frente al Gobierno Militar Las Palmas se dice: “El ascenso de la derecha más reaccionaria –cimentado en un discurso del odio a las personas refugiadas, a los colectivos LGTBI+ y en los retrocesos de las políticas de igualdad y climáticas– supone una de las mayores amenazas para la Democracia”