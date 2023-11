El diferencial

No cumplir con las obligaciones, a la vez que se exigen derechos, puede tener una serie de implicaciones negativas, de ahí que es importante tomar conciencia de las responsabilidades que asumimos y esforzarnos por cumplirlas de manera adecuada para evitar tener consecuencias donde la responsabilidad y la integridad son cualidades importantes que nos ayudan a mantener relaciones y reputación saludables, así como proceder a la construcción de un futuro sólido. Tengamos en cuenta que no cumplir con las obligaciones puede rebajar la cantidad y calidad de honestidad que poseemos, perdiendo toda confianza, la cual es un activo valioso y difícil de recuperar. Además, el incumplimiento de las obligaciones daña la reputación y, una vez que se ve afectada, reconstruirla puede ser un proceso largo y difícil, incluso dando la posibilidad de no poder volver a restituirla.

La reflexión viene a colación porque, en más de una ocasión hemos dicho que Canarias, en el ámbito de la economía y su implicación social, de forma relativa, avanza más lentamente que el resto del Estado, lo que hace que, en términos del Producto Interior Bruto per cápita, que no es otra cosa que el valor de lo producido en una región durante un periodo determinado, dividido entre la población, toquemos cada vez a menos. En esta evolución hay aspectos endógenos estructurales, como es nuestra pequeña dimensión, nuestra lejanía y nuestra insularidad, o coyunturales, como son las decisiones que en materia de política económica se toman, existiendo también aspectos exógenos como son los que suceden fuera de nuestras fronteras. Es cierto que, sobre unos se puede actuar más que sobre otros, pero lo que sí es verdadero es que, por ser quienes somos y estar donde estamos, partimos de una desventaja. Por eso deben aparecer las compensaciones en renta con el fin último de mantener un diferencial atractivo frente al resto.

Dicho diferencial se muestra como un impulsor clave de la inversión y la creación de empleo, no solo para generar una atracción de inversiones, sino para mantener las existentes y ofrecer oportunidades a la población residente en forma de oportunidades de empleo y en un mayor desarrollo de la infraestructura y los servicios. Además, sobre todo este concepto sobrevuela la competitividad del tejido productivo debido a que un entorno económico compensado permite que las empresas operen en igualdad de condiciones respecto al nivel nacional e internacional, lo que se traduce en un mantenimiento, e incluso aumento, de la actividad económica y una mayor recaudación fiscal.

Por ello, si a todas las Comunidades Autónomas se les establece una condonación de la deuda pública surgida del Fondo de Liquidez Autonómico, más allá de dar un mensaje venenoso haciendo que las obligaciones no tienes por qué cumplirlas porque siempre existirá la tentación que te las perdonen, aparece otra implicación económica que no es otra que, aquello que deben más se verán más beneficiados. Y claro, se agrava la situación si, para deber menos te has tenido que apretar el cinturón hasta donde se acaban los agujeros en lugar de montarse unas fiestas en donde, el último que recoja y apague la luz. La verdad es que, si lo analizan, se te pone cara de tonto porque tendríamos que haber tirado la casa por la ventana y luego, ya veremos. ¿O no?