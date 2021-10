Dios y juez sobre la ley: Kierkegaard, Marchena y Batet

Nos encontramos con el Absurdo de que un fariseo o interprete de la Ley parece superior a la Ley misma y a los que tienen el Poder de hacer o modificar leyes, poder que no tiene tal

Individuo.

Las Leyes no las hacen los jueces. Los jueces no son dioses bíblicos aunque algunos se llamen o crean superiores al resto de los mortales, ya que ellos mismos son mortales y están sujetos a la Ley.

Según el existencialista cristiano Sören Kierkegaard el Abraham de la Biblia es monstruoso y a la vez, el caballero de la fe por excelencia. Por una razón: «Abraham creyó y no dudó de ningún modo; creyó lo absurdo». Esta es, según el filósofo danés, la fuerza que le queda al hombre en la situación límite: el Absurdo, que atraviesa la totalidad del mundo y suspende no su vigencia, sino su ordenamiento. Abrazar la fe es abrazar lo absurdo y ello no sucede según ninguna regla filosófica de deducción. En la fe no caben deducciones ni juicios ni consideraciones de acuerdo a lo objetivo, sino solo un salto mortale. La síntesis entre lo finito y lo infinito que tiene lugar en el concepto, chez Hegel, es post factum, a posteriori, tras el vuelo del búho de Minerva, en la larga noche del pensamiento y en la esperanza de la aurora venidera. Es síntesis taciturna. Pero el pensamiento que se enfrenta al futuro no tiene nunca razones arrolladoras, pruebas suficientes, evidencia objetiva contundente.

En el espectáculo que nos brindan los poderosos medios desinformativos de la Derecha de la España actual de un „gobierno socialcomunista, apoyado por terroristas y golpistas“ por un lado y, por otro lado, una serie de jueces u organismos de la judicatura que ponen en duda todo lo que hace o deja de hacer el Gobierno de Coalición „empeñado en destruir a España“, el ciudadano no crítico, atragantado por noticias recibidas a través de una “interpretación“ antiprogresista , no sabe a qué carta quedarse y, según algunas encuestas, se inclinan a la Derecha.

En los últimos años, con una inexistente ETA y sin acción etarra, hay, sin embargo, grupos que han mantenido vivo su recuerdo y no precisamente sus simpatizantes, sino parientes de las víctimas o fuerzas políticas interesadas en dar la sensación de injusticia e inseguridad: entre otros instrumentos utilizados está "la batalla del relato". Es decir: cómo se está contando y se contará qué fue el terrorismo de ETA. Quienes sufrieron en sus carnes el terrorismo quieren que las cinco décadas de asesinatos, de extorsiones, de hostigamientos o de secuestros no se edulcoren ni desaparezcan. Se puede comprender el dolor e incluso el resentimiento, pero está claro que el odio ciega y no permite un juicio claro sobre las necesidades políticas y culturales de estos momentos. Y desgraciadamente desde la Oposición al Gobierno de Coalición se buscan los más pequeños rescoldos para reanimar el fuego de la venganza que no de la justicia.

Cierto que ciertos homenajes a quienes fueron terroristas y presos no es algo que distienda el ambiente, porque no se puede homenajear como héroes a quienes mataron en nombre de ETA. Pero no hay que olvidar que hay también otras víctimas de las que se habla poco o casi nada: son los millares de represaliados, detenidos, torturados, presos y ejecutados por el Terrorismo de Estado franquista.

Las asociaciones de víctimas de ETA piden que se imponga la Verdad contra el olvido. Si el recuerdo ayuda a superar el clima de confrontación y violencia debe ser bien recibido, pero no hay que cerrar los ojos a la necesidad de un numeroso contingente de parientes e incluso de afectados directamente por la represión terrorista del Régimen de Franco. Y no es justo clamar como hacen algunos de VOX diciendo que el recuperar su Memoria histórica es volver al pasado, porque la verdad es que todavía en muchísimos libros de texto de la escuelas españolas no hablan de la Dictadura ni de sus injusticias y atropellos.

Y en estos días la izquierda abertzale ha reconocido oficialmente a las víctimas de ETA con términos tajantes, diciendo: "Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que él mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete", leyeron en público Arkaitz Rodríguez (en euzkera) y Arnaldo Otegi (en castellano). Es un comunicado de carácter histórico. Pero lo que ocupa titulares en medios independientes de comunicación y en las redes sociales, no encuentra la misma resonancia en las derechas.

Anteriormente el historiador y miembro del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo Raúl López Romo había escrito en El Correo que en el País Vasco "el fantasma de ETA sigue ahí, escondido en el armario, y vuelve a asomar cada poco, como solo lo hacen las cosas enterradas mal". López Romo quizás se refería a las manifestaciones homenaje. Pero el problema es todavía más grave cuando son fuerzas parlamentarias de peso como el PP y VOX las que sacan del armario al fantasma etarra y lo hacen cabalgar por entre los escaños del Congreso en Madrid como si estuviera vivo e incluso presente en el hemiciclo. La cosa es grave en sí. No ayuda a superar el pasado, y emponzoña el difícil camino hacia el futuro.

En el clima de tensión propio de una situación difícil generada por la Pandemia y las consecuencias económicas y sociales, hay una sórdida batalla en la que, los que perdieron las Elecciones y el poder gubernativo, utilizan el llamado Poder Judicial como Contrapoder al Gobierno salido de las urnas y la voluntad de la mayoría parlamentaria.

Olona Choplan Interpelación urgente del Grupo VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar la ejemplaridad de sus miembros.

En ciertos círculos intelectuales no se llama a la señora Macarena Olona de VOX como "portavoz“ del grupo, sino como "portainfamias“. Así, en el último debate parlamentario con una interpelación urgente, Olona ha espetado a la Ministra titular de Justicia que "sin ejemplaridad no hay autoridad, ni política ni moral". Añadiendo con una sonrisa sardónica: "Así es como la ciudadanía acaba teniendo la percepción actual de que son gobernados por auténticos delincuentes en un sentido amplio de la palabra, porque políticos que usan su posición de poder lo hacen precisamente para situarse por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales, degenerando con ello nuestra democracia".

Es significante que hable de "políticos“ que quieren situarse “por encima de la ley“. VOX que está más allá de Bien y del Mal, de la Verdad y de la Mentira, ellos que ensalzan al franquismo y que nada hicieron ni hacen por la Democracia, miran al pasado con benevolencia, con rencor al actual gobierno legal y legítimo, y con encono buscan derrocar a la presente Coalición para instaurar una España “ejemplar“ en que gobiernen ellos.

Repitamos lo dicho por la porta-VOX contra el Gobierno progresista: «Nadie asume ninguna responsabilidad. ¿Qué hace falta en España para que un político del Partido Socialista o de la extrema izquierda podemita dimita? Ustedes se han mostrado impunes a la financiación proveniente de las narcodictaduras, a las niñeras nombradas alto cargo con un sueldo público de más de 3.000 euros, a las maletas clandestinas en los aeropuertos, al rescate millonario de empresas fantasma, a los abusos sexuales de niñas bajo su tutela, a los insultos y agresiones a nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las mentiras más groseras y evidentes, a los pactos con etarras y golpistas, y han extendido esa degradación moral de la política a todas las instituciones públicas donde están presentes».

OKDiario, la COPE, la Digital de Jiménez Losantos y otros medios derechistas desinformativos no se llevarán nunca el Premio Nobel de la Paz como los dos periodistas recientes de Rusia y Filipinas, ni sufrirán cárcel por sus principios éticos como Carl von Ossietvsky, receptor del Premio Nobel de la Paz estando encarcelado como delincuente por Hitler, porque siempre encontrarán algún juez no-ejemplar vendido a una ideología y no fiel a la justicia ni a la Constitución que los absuelva porque sus insultos, difamaciones y mentiras son „expresión de la libertad de expresión“. Ellos como su discípula Macarena Olona hablan de „delincuentes“ sentados en el Congreso e incluso en el Gobierno. Ellos como ella son juez y parte, espectadores cínicos y cobardes repetidores de mentiras.

Calvario y crucifixión de Alberto Rodríguez. Patada post-electoral

Cualquier lector avisado entenderá que el motivo actual de este artículo es el que hayan sacado al diputado canario Alberto Rodríguez del puesto congresual para que fue elegido.

La judicatura es el cuerpo constituido por los jueces de un país. Y a los jueces se les ha dado lo que como personas o ciudadanos no tenían derecho antes de recibir la toga y el poder de juzgar. Ese poder juzgar no es un derecho divino recibido desde su nacimiento. Pero ante los recientes acontecimientos en que la sola palabra de un policía, sin testigos ni compañeros suyos que la avalen, es superior a la palabra de un diputado elegido y a la de testigos del acusado y luego, sin pruebas, condenado, y ante la arbitraria decisión del juez, uno se pregunta si hemos regresado a los tiempos arcaicos de la Antigua Grecia en que creían que los dioses del Olimpo bajaban a la Tierra y tomaban figura humana.

Algunos diputados del PP y de VOX, e incluso también de Ciudadanos, parecen creer en dioses jurídicos bajo las negras togas delos magistrados de su color e ideología. Y uno de ellos es el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena.

Manuel Marchena Gómez nació en 1959 en Las Palmas de Gran Canaria. Cursó el bachillerato en el Instituto General Alonso de El Aaiún, Sáhara español, y en el Colegio San Ignacio de Loyola de Las Palmas de Gran Canaria. Se licenció en derecho por la Universidad de Deusto en 1981 y se doctoró en derecho por la Universidad de La Laguna en 1991.

La trayectoria ascendente y afín al Partido Popular de Marchena pareció sufrir una inflexión cuando en el 2018 el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se felicitó del acuerdo pactado con el PSOE y envió un “whatsapp“ a sus compañeros de partido según el cual, los populares controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo "desde detrás".

"Ha sido una jugada estupenda", afirmó el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que había ejercido como Director General de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. Los mensajes “whatsapp“ de Cosidó desencadenaron la decisión del magistrado Marchena de renunciar al nombramiento. Mientras tanto, como siempre, Casado aseguraba no creer que Cosidó escribiera tal mensaje y que “no le importa“ quién lo hizo. Después diría que lo de Marchena les supuso “un desgaste electoral y de partido“, el caso es que tal asunto rompió el acuerdo con el PSOE permitiéndole mantener el control de Tribunales y jueces.

Cosidó realizó el whatsapp enviado a los senadores populares cinco días después de que se hiciera público el pacto entre PP y PSOE tratando con su whatsapp de rechazar las críticas que este había suscitado en las filas conservadoras, según reveló en aquellas fechas el periódico 'El Español'.

Que Ignacio Casidó no era un dechado de virtudes durante su jefatura de la Policía Nacional se desprende de las declaraciones en la Audiencia Nacional del que fuera su segundo en esa época, Eugenio Pino. Según Pino su Jefe, Casidó, estaba al tanto del espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con fondos reservados. Es decir, la llamada “operación Kitchen“. Al menos así lo declaró ante el juez. Eugenio Pino aseguró al juez que su jefe directo, Ignacio Cosidó, estaba al tanto de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas.

En cualquier caso, el nombre de Manuel Marchena aparecía a los ojos de Casidó, Casado y otros dirigentes del PP como un fiel controlador de los intereses del Partido popular en los tribunales.

Ese magistrado ha sido recientemente puesto en cuestión por el PCE, Izquierda Unida y una asociación de abogados demócratas al no considerarlo neutral en la cuestión catalana. Y ese magistrado grancanario es el que ha insistido en el desbancamiento del diputado Alberto Rodríguez por una supuesta patada a un policía, patada no testificada por los policías también presentes, y negada tanto por el imputado como por decenas de testigos, ninguno de lo cuales fue llamado a testimoniar.

En cualquier caso, un policía en solitario, un juez sin testigos probatorios y un Tribunal Supremo han dado, empleando términos futbolísticos, una patada post-electoral tanto al diputado Rodríguez como a los que pusieron en él su confianza votándole.

La presidenta de la mesa del Congreso, Meritxell Batet decidió solicitar al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Lo hizo dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena respondió a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

Finalmente, la Presidenta Batet ha accedido a la presión del popular Marchena despojando al diputado Alberto Rodríguez de su puesto en el Congreso para el que fue elegido. Unidas Podemos ha anunciado este viernes que se querellará contra Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, por un presunto delito de prevaricación tras anunciar la retirada del escaño. Previamente a hacer pública la intención de interponer querella contra la socialista, Ione Belarra, Secretaria de Podemos, mostraba su desacuerdo contundente a través de Twitter, asegurando que se trataba de "prevaricación".

Según han explicado fuentes del grupo confederal podemista, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, que se habían expresado favorables a que conservara su acta. Ione Belarra ha dicho: “Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño“. Sin duda ha sido así. Pero poner en manos de jueces un conflicto político como éste contiene en este asunto y en estos momentos una contradicción en sí.

En cualquier caso, ante diversos sectores de opinión, parece que existe un Contrapoder en los tribunales dominados por mayoría del PP, y que -ópticamente al menos- tales Tribunales están situados por encima del mismísimo Congreso que, según la Constitución, es el Organo de Poder legislativo y nombra al ejecutivo, así como tiene capacidad y potestad de elaborar, aprobar nuevas leyes o modificar las viejas.

No hace mucho alguien recordaba las palabras de Margaret Thatcher: "Lo esencial para el buen funcionamiento de nuestras democracias es la justicia. Sin buenos magistrados, sin un sistema judicial eficaz, el régimen democrático no puede sobrevivir". Se puede estar de acuerdo o no con la difunta Margaret Thatcher pero, a pesar de ser ella la autora, esas palabras encierran una parte de verdad aplicable también a España.

Si según Kierkegaard abrazar la fe es abrazar lo absurdo y esa fe kierkegaardiana se deposita en un dios todopoderoso, el salto mortale va más allá de la lógica y de las leyes de la Naturaleza o la razón, esa fe no será nunca aplicable a las instituciones humanas ni a las decisiones de personas por muy elevados cargos que ostenten o títulos acumulados. Los que no creen ni en dioses ni tribunos, menos creerán que quienes dictan sentencias sin pruebas y sólo por sus convicciones ideológicas sean infalibles o justos. La larga noche del pensamiento encontrará el punto final del vuelo del buho de la diosa Minerva y quizás el descanso de una solución racional y justa.

Yo, como algunos de mis contemporáneos, no creo en dioses ni tribunos y menos aún en la reencarnación de dioses olímpicos bajo la negra toga que arrastran los jueces, sean de un tribunal de provincia, sean del Tribunal Supremo.

No pondré nunca a una Ley por encima del Pueblo que la creó o que la sufre, ni a un Tribunal por encima del centro de la soberanía popular, su parlamento, otra cosa sería una forma fideista y totalitaria, reñida con la Democracia y con las normas y leyes vigentes en Europa.

Y surge la pregunta entre existencialista y político-practica: ¿Estamos en una democracia o en una ju-dictadura?