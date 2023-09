Entrenadora femenina: tras Rubiales con y contra Podemos

En los últimos dias se ha hecho público que Montse Tomé será la nueva seleccionadora española tras la destitución de Vilda, siendo la primera mujer en ocupar este puesto.

Ya era hora de que España se colocase a la altura del resto de Europa y soltase algo de las amarras del pesado navío machista que todavía sigue navegando por los mares del futbol español.

Era la mano derecha de Jorge Vilda y le sustituye, un cambio que significa una cierta esperanza de reparar simbólica y materialmente el machismo congénito todavía vigente en el futbol español y en nuestra sociedad.

El directivo Rubiales repitió en cinco ocasiones que no iba a dimitir. Poco después, Tomé encabezaba un comunicado junto a sus compañeros del equipo técnico de la selección donde condenaban las actitudes del entonces todavía presidente de la RFEF, mostraban su apoyo a Jenni Hermoso (pese a su delaración primera, sus abrazos y risas con Rubiales y su prolongado silencio hasta una semana después) y denunciaban que en aquella asamblea se había obligado a las mujeres del staff a colocarse en primera fila “para dar a entender a la sociedad y las jugadoras que compartían su tesis”. Este hecho, además, lo calificarían como “hiriente”. Montse Tomé será la nueva seleccionadora española tras la destitución de Vilda, siendo la primera mujer en ocupar este puesto.

Se dice que las ratas son las primeras que abandonan el navío que se hunde, pero – se dice – que excepto el capitan el resto de la tripulación debe salvar su vida y dejar el barco. Aquí el navío que se hunde es el machismo futbolístico, pero está claro que su línea de flotación todavía no está afectada.

Con el nombramiento de Montse, se recuerda a la también asturiana María Antonia “Toña” Is. Al frente del equipo español sub-17 (futbolistas menores de 17 años), fue destituida de un día para otro sin más explicación de su cargo. En 2015 se había convertido en la primera mujer seleccionadora de fútbol en España y tres años después ganaba el Mundial femenino Sub-17.

La también exfutbolista hizo de la selección un referente en las categorías inferiores y, se dice, era muy querida por las jugadoras. Según rumores, su despido se debió a que en las alturas de la Federación incomodaba su popularidad y su posible ascenso a la absoluta. En julio de 2019 fue incluida por la FIFA entre las diez candidaturas al premio “The Best” a la mejor entrenadora de la temporada 2018-19 en el futbol femenino. En 2020, Montse Tomé era elegida para sustituirla. En el 2021 volvió a España, donde actualmente trabaja como policía municipal. Así lo contó la propia Toña Is en un medio deportivo: “Hay manos negras que no quieren que yo siga vinculada al fútbol”.

¿Manos negras o blancas? lo cierto es que fueron manos machistas.

Discordia generalizada en derechas e izquierdas

Algunos han dicho que el ''caso Rubiales'' durante la entrega de medallas ha pasado de ser cosa deportiva y anecdótica a ser “cuetión de Estado” dado que los principales politicos del reino se han posicionado públicamente.

Carlos Dávila, uno de los tertulianos habituales en Telemadrid, señaló que el principal responsable de la repercusión escandalosa del comentado “beso” ha sido el tuit de Echenique. “Si no es por el tuit de Echenique, este asunto hubiera pasado desapercibido, porque pasaron 8 horas y nadie había reaccionado, ni siquiera las chicas ofendidas. Pasaron 8 horas hasta que Echenique dio la voz de alarma sobre este asunto”.

La cuestión se intensificó cuando dos ministras de Podemos del Gobierno en funciones se pronunciaron condenando a Rubiales: Ione Belarra y Irene Montero. Hacer condenas desde el Poder gubernativo es colocarse en lugar de los jueces abandonando la neutralidad propia del ejecutivo y legislativo en lo referente a juicios. Especialmente después del enfrentamiento con el PP por su acaparamiento del Tribunal Supremo. La derecha extrema no se recata en llamarlas feminazistas y otros insultos vejatorios.

Echenique reprodujo las declaraciones de Dávila sin comentario. Pero no así Pablo Iglesias que cargó contra Dávila diciendo: “Si no es por el tuit de Echenique lo de Rubiales habría pasado desapercibido” dice un facha en Telemadrid.“ ”Tócate los huevos, que diría el propio Rubiales“, escribió Iglesias en su cuenta Twitter, aludiendo al gesto de Rubiales en el palco presidencial del mundial femenino.

Lo curioso de los efectos producidos por el citado beso es que tanto en el terreno de la izquierda como en el de la derecha ha originado conflictos que podemos llamar internos. Pese a sus acuerdos a niveles regionales y municipales entre VOX y el PP se tiran los trastos a la cabeza. Y en la izquierda no ocurre menos, en especial después de que Yolanda Díaz desde SUMAR que dirige unipersonalmente asumiera la condena del presidente Rubiales y convocara una rueda de Prensa con la presidenta del Sindicato femenino de Futbol.

Pedro Honrubia, miembro del Consejo Estatal de Podemos y ex diputado de la formación por Granada, ha cargado con dureza contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Según ha comentado a través de sus redes sociales, Díaz debería «aprender de las mujeres de la Selección Española» y no «dejar sola a Irene Montero“.

El podemista Pedro Honrubia repite: lo bien que le vendría a Yolanda Díaz y a todos los que dejaron tirada a Irene Montero de los acosos mediáticos y judiciales, aprender de las mujeres de la Selección Española de Fútbol. A una compañera que es atacada a cañonazos por el machismo nunca se la deja sola. Tocará elegir Gobierno próximamente, Junts mediante, y veremos entonces de verdad si realmente se está del lado de compañeras atacadas por el machismo, o se está del lado de validar y dar la razón a la violencia política contra las misma.

Como vemos lo personal y lo político no se separa facilmente.

Y a nivel general el país sigue dividido en dos partes enfrentadas, especialmente desde que Sánchez rechazó la propuesta rogada de Feijóo de que le dejase gobernar por dos años.

No, España no es feminista aunque lo diga Yolanda, Irene o lo comenten gentes de izquierda. Tener una legislación que avance en feminismo no quiere decir, desgraciadamente, que seamos un país feminista. Y la prueba es la sangre derramada por el machismo con las mujeres asesinadas en los últimos días.