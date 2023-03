El eterno retorno

Se trata de “Lomismo”, como escribía César Vallejo –inolvidable: si se produce la desgracia de que la izquierda gobierna en España, hay que intentar por todos los medios que el lamentable acontecimiento dure lo menos posible. Para ello, se empieza acusando al gobierno de despilfarro, y después de todo lo demás hasta que el mono hable inglés. El Poder, y sus poderitos (Agustín García Calvo dixit) considera que cualquier partido que luche por más igualdad entre las personas, mayor distribución de la riqueza, mejora de la sanidad y la educación para que sean absolutamente gratuitas y universales, ayuda solidaria a los desfavorecidos, va en contra de lo que es “ley natural”, por lo que la izquierda siempre usurpa el gobierno.

Ahora estamos otra vez en ello. Cuando peinas canas, ya lo has visto casi todo. Se repiten como el ajo. Lo hicieron con Felipe González, al que ahora idolatran. Machacaron desde el primer día a Zapatero y a sus gobiernos, al que remataron con la inestimable ayuda de “Lehman Brothers”. Y desde 2018, se empecinan cada mañana en acabar con Pedro Sánchez al precio que sea. Impidieron un pacto con los infantiles “Ciudadanos” para que no siguiera gobernando, o que gobernara con los que encarnan el mal de todos los males: rojos, vascos y catalanes. Ese Poder no soporta la subida de las pensiones, los justos impuestos a los más ricos, pero le encanta que el gobierno le pague el salario mediante ertes a más de tres millones de trabajadores durante la pandemia, a los cuales hubieran despedido sin contemplación.

En mayo, primer asalto en municipios, diputaciones forales, cabildos y consells insulares y gobiernos autonómicos. Los miles de euros pagados a casi todos los medios de comunicación para que repitan y repitan mediante encuestas que el amigo del narco va a ganar en mayo y en diciembre, estragan hasta el asco. Por supuesto, las entreguerras y la nefasta política de comunicación del gobierno de España, contribuyen bastante a la causa.

Hay una lista de políticos españoles machacados por el Poder y sus terminales de opinión publicada. Hasta ahora, la lideraba Manuel Azaña seguido muy de cerca por Adolfo Suárez, pero Pedro Sánchez les supera ya con creces y es difícil que vuelva a haber otro tan vapuleado. Lo escribió Nietzsche, “en las montañas el camino más corto es el que va de cumbre a cumbre –¡mas para ello has de tener las piernas largas!” Que nunca nos falten personas con piernas largas.