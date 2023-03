Flatulencias propulsoras

Caminar flotando, como si se levitara, está al alcance de muy pocas personas. De hecho, solo lo hacen las que están encantadas de conocerse, lo que les hace estar henchidas de gloria. Es esa sensación de impunidad la que les hace pensar que pueden hacer y deshacer a su antojo, tanto en su entorno como en el ajeno, pudiendo meter la mano en la lata siempre que les plazca. De lo contrario no se entendería cómo se puede ser tan imbécil como para registrar la ilegalidad con pruebas propias sin que nadie se las haya pedido. No obstante, nuestra sensación debe ser agridulce. Por un lado, sentimos alivio cuando un caso de presunta corrupción sale a la luz para poder depurar responsabilidades, aunque la duda surge si se hace público por lo panoli de las personas que intervienen en tal situación o por si los controles que garantizan la legalidad han funcionado de forma impoluta. Por otro lado, la impresión no tan positiva proviene de esa realidad paralela que no somos capaces de aflorar en donde, o bien la ingeniería de lo ilegal sabe cómo actuar o la comprobación de los procedimientos deja zonas grises en donde campa lo ilícito a sus anchas.

Pero ¿cómo medimos el grado de cumplimiento de las obligaciones? Existe una organización no gubernamental denominada Transparencia Internacional dedicada a combatir la corrupción, que congrega a la sociedad civil junto al sector privado y a los gobiernos en una amplia coalición global. A través de sus estamentos aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto en el interior de los países como en el plano de sus relaciones internacionales. El propósito es comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción, que se basan en quien corrompe y quién permite ser corrompido. Aparte impulsa campañas de concienciación sobre sus perniciosos efectos y promueve la adopción de reformas políticas. Asimismo, actúa en aras de una mayor transparencia y del cumplimiento del principio de rendición de cuentas. Con este fin, monitorea el desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción de las reformas que sean necesarias donde uno de los indicadores que publica esta institución es el Índice de Percepción de la Corrupción. Dicho índice nos dice que España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, descendiendo con respecto a los pasados ejercicios, obteniendo en 2022 una puntuación de 60 sobre 100, ocupando el trigésimo quinto puesto de 180 países analizados. Se utiliza una escala de mayor (0) a menor nivel (100) de corrupción para obtener la clasificación de los países en función de la apreciación de corrupción del sector público. El pasado año la lista estaba encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda, que son los países donde la sensación de corrupción del sector público es menor. Por otro lado, comparten la última posición Afganistán, Corea del Norte y Somalia.

Visto lo visto, ¿es el ser humano propenso a la corrupción? Se dice que hay perfiles codiciosos, de baja empatía que piensan solo en las recompensas individuales. Sin embargo, también se sugiere que los actos corruptos están motivados por los aspectos sociales más relacionados con el contexto que por factores individuales, mostrándose como un fracaso colectivo que hace plantear si no es mejor incumplir de forma generalizada y la última persona que cierre la puerta. A ver si, al final, la corrupción no fomenta personas que caminan flotando como si levitaran porque estén llenas de gloria. Simplemente están llenas de mierda y esta desprende flatulencias que las propulsan.