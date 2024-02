Contra historia

Casi sin darme cuenta me he convertido en un octogenario y he llegado a la conclusión que debo de ser a partir de ahora más conservador, más prudente, y criticar menos al poder establecido, que eso no da sino disgustos, y me acuerdo del gran susto que me dio Jaime Mayor Oreja cuando me metió una querella por criticarle en dos artículos que para beneficiar a sus empresas de seguritas y guardaespaldas vaciaba de contenido cuando fue Ministro del Interior a la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza, y gracias a mi abogado Luis Val le ganamos la denuncia incluso en el Tribunal Supremo.

Llego a este punto de mi vida y de la historia y de forma muy prudente digo que estoy sorprendido y hasta enfadado de la situación que padece el mundo mundial con las guerras de Ucrania, Palestina, Sahara Occidental, y en muchas naciones de África. Esperaba, ingenuo y esperanzado, que tras la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la OTAN también se disolviera o al menos dejara de expansionarse, de crecer agresivamente acercándose a las fronteras de Rusia, y que en lo que se refiere a Palestina, Israel consintiera la coexistencia de dos estados en esa zona geográfica de Oriente Próximo tan castigada por las contiendas fratricidas. Vamos, que confiaba quizá ingenuamente que se acabaran las guerras tras la desaparición de los bloques guerreros soviéticos y americanos.

Me encuentro con mi vecina del quinto en una terraza de la Avenida de Las Canteras y observo de entrada que está en pie de guerra, despotricando de todo. Le doy mis opiniones sobre el acontecer de la actualidad, y me mira como si fuera un bicho raro. “Coño, le encuentro muy cambiado, en primer lugar no sé qué hace a estas horas tomando un refresco, en vez de un pelotazo alcohólico. Y sus opiniones empezando por la guerra de Rusia y Ucrania me preocupan. La propaganda occidental oculta que la CIA de Estados Unidos dio un golpe de estado en Kiev en 2014, destituyó al presidente legalmente y democráticamente elegido, Víctor Yanukovich, puso a dedo al payaso Selenio, y comenzó a masificar, militarizar y reprimir al Donas, las zonas del este de Ucrania compuesta por las regiones de Luhansk y Donetsk de mayoría ruso parlantes, y por si fuera poco ahora mismo incluso en el Ejército de Ucrania hay un Regimiento de unos 4.000 miembros titulado Azov que son nazis fanáticos, estos son la punta de lanza de la represión contra los ucranianos del este del país.

-“Bueno, ahora me va a decir que Putin es trigo limpio”.

Mi vecina del quinto, apura un trago de gintonic, me mira con cara esquizoide, y se larga otra perorata. “Putin no es trigo limpio, pero estoy convencida que si hubiese estado de presidente cuando Estonia, Letonia y Lituania ingresaron en la OTAN, hubiese cantado las cuarenta en misiles, pero estaba el borracho de Yeltsin en la presidencia rusa después de la desaparición de la URSS y consintió todo a Occidente. Pero ahora Putin ha impedido que Ucrania ingresara en la organización militar que lidera el Dios de la Guerra, Estados Unidos de América”.

-“Bien, y ahora qué pasará?”.

-“Ucrania será derrotada, y con ello la OTAN entrará en una fase de debilidad histórica, y se confirmará que Rusia y China van a liderar el nuevo orden mundial, impulsando la nueva organización BRICS, integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya sé que a usted no le gusta porque es occidentalista…”.

-“Le advierto que en Canarias soy orientalista, los chicharreros son los occidentalistas”.

-“Déjese de coñas, el mundo va hacia un predominio de Oriente, con una profunda crisis de Estados Unidos y la OTAN que serán los grandes culpables de este cambio histórico, y además en esta partida de ajedrez político/militar caerá también Israel, tendrán que admitir que Palestina será una república independiente, y no nos olvidemos del Sahara Occidental, de nuestros amigos saharauis, que se librarán del yugo de Marruecos. Habrá un majo y limpio mundial”.

-“No corra, no corra, que veo que en Europa crece la extrema derecha, hasta en Alemania la Alternativa por Alemania está subiendo en muchos estados federales. Pero la veo muy optimista, a este paso igual llega a España la III República”…..

-“Todo se andará. De momento el PP/Vox se van a tener que tragar la Ley de Amnistía, Carles Puigdemont volverá a España, el Consejo General del Poder Judicial tendrá mayoría progresista tras las nuevas elecciones judiciales, mire, me parece una coña que a Puigdemont le acusen de terrorista y de traidor, es una pasada del juez Manuel García Castellón, y por otro lado el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durará hasta final de 2027, y la política democrática se profundizará en el estamento español de una forma muy positiva, con gran cabreo de la derecha y extrema derecha”.

-“Ya puestos, me dirá que Clavijo durará muy poco como presidente de Canarias”….

-“Es posible que con el nuevo CGPJ tenga otra vez problemas judiciales y esta vez con corredores, reparos, grúas…y hay que tener en cuenta que Santiago Pérez, un político socialista honesto y que lucha en contra de todo tipo de corrupción, sigue batallando para lograr empapelar a Clavijo, de todas formas no va a durar como presidente sino esta legislatura, ya lo verá, sea optimista, le veo con su edad muy pesimista, diría que hasta tenebroso”.

Mi vecina se larga otro tanganazo de gintonic, y como siempre se marcha sin pagar. Y me dice a modo de despedida, alzando el puño “¡Viva la República!”.

Por desgracia va a tener que esperar tomando muchos gintonics….