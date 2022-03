Huida parlamentaria de Casado. Y ahora, ¿otro gallego al poder?

Yo no soy sospechoso de ser partidario del PP ni de Casado, pero ya que a este último se le acusó de “cesarismo“ desde las propias filas de su partido, tengo que decir que la figura de Brutus en este caso de puñaladas traperas por la espalda al Cesar-Casado no ha sido singular, sino parece haberse multiplicado a varios barones regionales del PP (incluyendo este apuñalamiento a una mujer madrileña, la Ayuso) .Y leyendo detenidamente la despedida parlamentaria de Casado mucho me temo que sea “peor el remedio que la enfermedad“, siendo aquí la enfermedad la corrupción y el derechismo voxiano y el remedio parece inclinarse como un cojo jorobado hacia la derecha carpetovetónica neofranquista y voxiana, ya que aparece acompañada de pactos en Madrid, Castilla-León, etc., con VOX, pese a alarma pública y advertencias del Grupo conservador del Parlamento europeo.

No derramo lágrimas de cocodrilo por la marcha de Casado, pero me pregunto qué fuerzas político-financieras no sentadas en el Parlamento le han empujado a él y a sus fieles a dejar la bancada parlamentaria. Deben ser bien poderosas y estar detrás de tupidas cortinas dinerarias ya que no dicen nada, sino que se las intuye y sospecha en lo diarios, radios y televisiones privadas que atacando a Sanchez y a la coalición social-comunista no han dejado de golpear también a Casado y elogiar a la Ayuso. Me recuerda las marionetas y a los títeres sin cabeza que se movían en el escenario del teatrillo infantil sin que pudiéramos ver a los que, desde atrás, ocultos, movían los hilos de los que colgaban los muñecos sin voluntad propia.

Federico Jiménez Losantos, desde su que parece haberse convertido en Sumo Pontífice o portavoz del as fuerzas ocultas que desde un principio han atacado por tierra, mar y aire a la difícil coalición de Unidas Podemos-PSOE preconizando catástrofes económicas, pandémicas, terroristas, políticas, territoriales, etc., que no se han cumplido, pero sí han cumplido con un objetivo: disciplinar a los partidos de la derecha con constantes alabanzas a Vox, diatribas desintegradoras contra Ciudadanos y descabezamiento del PP.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue proclamado este jueves candidato único a la Presidencia del Partido Popular para el Congreso extraordinario que se celebrará los días 1 y 2 de abril en la ciudad de Sevilla.

Mis amigos gallegos de izquierda saben que nada tengo contra los gallegos aunque no lo hable esa bella lengua, pero los gallegos (hombres) que han detectado poder desde el final de la Guerra Civil han tenido dominada la calle o lo han pretendido como Fraga Iribarne cuando decía aquello de “la calle es mía“. Yo estoy admirado de Yolanda Díaz y su mano izquierda que quizás es exitosa por ser gallega tanto como por izquierdista y comunista. Pero me alarma que desde las filas del PP se nos imponga a un nuevo jefe de partido.

El presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del PP, Esteban González Pons, al comparecer en la sede nacional del partido informó que “solo un candidato, don Alberto Núñez Feijóo, cumple los requisitos exigidos” por el reglamento. La sorpresa brilló por su ausencia.

González Pons certificó que Feijóo ha presentado 55.580 avales para ser el futuro líder del PP, recalcando :“Hemos hecho la comprobación de aquellos que necesitábamos para dar por válida la candidatura y todos los avales cumplen con los requisitos exigidos”.

Además, explicó que la valenciana Alexia Herranz intentó postularse como precandidata a liderar el PP, pero que no ha cumplido los requisitos mínimos. No obstante, González Pons le agradeció haber “luchado por intentar estar presente en esta competición electoral”.

Dicen que la valenciana Alexia Herranz no cumplió los requisitos mínimos para postularse como precandidata popularista, pero ¿es cierto o se trataba de crear un monolito tipo franquista-estaliniano?

González Pons señaló que “de los 41 avales presentados por Alexia Herranz, solo 39 pertenecían a afiliados del PP”, de los cuales “solo 17” estaban al corriente de pago de las cuotas. El reglamento del Congreso exigía presentar 100 avales de militantes que estuvieran al día en los pagos. Desde los pasillos valencianos de izquierda se comenta que ya ha llegado la hora de olvidar pecadillos comos las pasadas corrupciones y cesarismos de la anterior dirección del PP valenciá. O sea, los que tenían dinero para pagar las cuotas han votado por el gallego Feijoo, los otros se han quedado delante de la entrada con sus bolsillos vacíos.

Al eliminar a Alexia Herranz, González Pons informó y proclamó a Feijóo como “candidato único a la Presidencia del PP” para el Congreso de Sevilla, que se celebra de manera extraordinaria y en el que se quiere liquidar de manera oficial con el liderazgo de Pablo Casado tras la profunda crisis experimentada por la formación, originada por los neo-voxianos, los ayusianos y determinados medios “informativos“ como LibertadDigital y otros que son finnciados par derribar al gobierno de coalición soial-comunista.

Pese a haber sólo un candidato confirmado, fuentes de la Comisión Organizadora del Congreso del Partido Populsr adelantaron que la campaña electoral interna se mantendrá para poder hacer llegar el nuevo proyecto a todo el territorio. De tal forma, Feijóo recorrerá España durante 10 días. Supongo que será para llegar a su Congreso con un cierto aire de aclamación por multitudes a recinto cerrado ya que no podrán ser como las que podía hacer el fallecido Caudillo.

El equipo del presidente gallego ya ha informado sobre la ruta que prevé hacer por las 17 comunidades autónomas, empezando este mismo viernes 11 de marzo por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Su gira concluirá el domingo 20 de este mismo mes.

Feijoo inicia este viernes en la Comunidad Valenciana y Murcia una gira por las 17 comunidades autónomas. El único inconveniente será que en Cataluña no le servirá el gallego y tendrá que usar el castellano. En Canarias tendrá menos problemas porque el guanche no es idioma oficial y sólo está escrito y accesible a unos pocos.

El día 21 de marzo se celebrarán asambleas para elegir los compromisarios que participarán en el Congreso (3.099 representantes de los afiliados) y también para votar a los candidatos, que en el caso de la presidencia será único, absoluto e indiscutible. Se podrá regresar al monolitismo de Fraga Iribarne, ya que no al de don Francisco Franco de Bahamonde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ya a los diputados del PP "remar todos en la misma dirección" y apoyar "sin fisuras" al futuro presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha sido elegido pero ha sido aupado a tal posición por los hilos secretos.

Ayuso, Isabel como la Reina Católica, ha presidido este jueves la reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid antes del pleno, el día precisamente en que se cumple un año de la ruptura del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, tras la moción de censura frustrada en Murcia, y el comienzo de persecución derribo de Ciudadanos.

A sus diputados peperos les ha trasladado que, aunque hubiera preferido que no se hubiera producido, hoy se cumple el primer aniversario del día que decidieron ser "libres" y ha emplazado a cuidar la imagen de los gobiernos y no extender sospechas de corrupción sobre ellos. Hay que recordar que el contrato a su hermano sigue vigente y la sospecha de corrupción no se ha disipado. Tal sospecha de corruptela originó la mayor crisis interna del PP por un supuesto espionaje a la presidenta madrileña por un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, la gobernante ha reclamado a los diputados populares "remar todos en la misma dirección" y aprender de lo que ha ocurrido en las tres últimas semanas "realmente duras” para que no vuelva a suceder. Supongo que quiere decir que no vuelva a suceder que si su hermano o un cuñado o primo obtiene contratos millonarios sin concurso que no se levanten sospechas de corrupción o favoritismo y que se dé por sentado que la persona de la presidenta madrileña y su entorno son intangibles y están por encima de toda sospecha.

Ayuso ha subrayado la importancia del próximo Congreso Extraordinario del PP en Sevilla (días de abril) que relevará (o terminará la decapitación silenciosa y poco explicada) del todavía líder Pablo Casado y el apoyo "sin fisuras" a Feijóo. Sin fisuras en el monolito pétreo en que quieren transformar al PP. La única dificultad de ese “remar en la misma dirección“ es no tanto el aceptar el ordeno y mando del nuevo líder gallego, sino que un monolito es muy pesado para llevarlo de un sitio a otro por muchos sudores que se produzcan en ese remar.

Remando o nadando en la misma dirección que suponemos contraria al actual y legítimo Gobierno social-comunista (ni tan comunista y no excesivamente social), sabemos que la misa ya está cantada y el habemus Papa tiene ya nombre y apellidos, y no creo que nadie me atribuya cualidades proféticas si digo que uno de esos apellidos será Feijoo.