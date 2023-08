¿Se hunde Vox? Un enemigo que no huye por un puente sin plata

Hemos visto repetidas veces, en todos los canales, la renuncia del portavoz de Vox. Y casi ininterrumpidamente que el candidato siguiente en la lista se niega a tomar posesión. Dice el refrán que “A enemigo que huye, puente de plata”. Las explicaciones dadas por “razones personales y familiares” de Iván Espinosa de los Monteros no son muy políticas y dificilmente creibles. Sus palabras no parecían propias del que huye. En cualquier caso, pese al contenido ultra de sus anteriores discursos parlamentarios, su tono resultaba moderado en contraste con la violencia histérica de otros voxianos.

Hay especulaciones sobre el contexto de la renuncia de Iván Espinosa. Y se atribuye la inesperada y fugaz renuncia del portavoz parlamentario a un giro hacia los intereses del sector más duro y extremo de Vox, en torno a Jorge Buxadé. Tal giro se observa en entrevistas públicas de Alejo Vidal Quadras y Juan Jara, en las que han tenido palabras poco conciliadoras para la Dirección de Vox y el sentido hacia el que se está orientando la formación; tampoco son de halago para su líder, Santiago Abascal.

El Puente por el que ha salido Iván Espinosa no era de plata, y ninguna fuerza parlamentaria lo haría de plata por temor a que la plata quedase en manos de los extremistas restantes.

Entre las palabras duras del que fuera vicepresidente de Vox, don Juan Jara hay unas sobre la difícil situación del partido y de cómo se gerstiona. Y según el digital El Plural al ser preguntado si le sorprendía que Abascal no interrumpiera sus vacaciones siendo conocedor de todo lo que está ocurriendo, Jara dijo no extrañarse pues, según el exvicepresidente de Vox, no le pillaba en absoluto por sorpresa: “¡No, qué va! Lo que yo intento desde mi metro cuadrado, desde mi atalaya, es simplemente que muchas más personas conozcan a estos personajes. Fundamentalmente a Abascal. A Abascal no le gusta trabajar, le gusta vivir bien, le gusta el mar, los barcos, la playa, el comer, el entrar y salir, como a cualquier español o española de bien”.

Claro está que tales palabras tendrán un efecto interno en la formación voxiana, especialmente en momentos cuando tratan de derrotar al conglomerado de izquierdas gobernante bajo la pleyade que les es odiosa y odiada de Sánchez, Irene Montero, Yolanda Díaz, Iona Belarra y otros.

Mientras el presidente Sánchez se toma vacaciones suponemos que gratuitas en el reino de Marruecos, en vez de aprovechar la ocasión, sigue diciendo Jara: “tu mano derecha, el número tres por Madrid, si no recuerdo mal, coge y se va, cuando además, este señor, es tu alter ego en toda la aventura, desde que desfenestran manu militari a Alejo Vidal Cuadras… Pues esto es una situación que no se puede resolver desde la hamaca, sinceramente”. El señor JUAN JARA no puede evitar echar espuma por la boca.

A tal feroz crítica es difícil de responder desde ls filas de Vox pues vienen de alguien que fue fundador de Vox y que debe conocer bien al dulce Abascal.

“En este momento, hace falta gente que tenga la altura de miras y el compromiso de dejarse jirones de su vida por España. Yo creo que en este momento Abascal es un estorbo para crear una alternativa a Pedro Sánchez, que se mete en la cama con todos aquellos que nos quieren robar el 78, con ERC, Junts, PNV, o Bildu”, ha respondido, en respuesta a si el presidente de Vox debería dimitir trasiguiendo a Iván Espinosa de los Monteros.

A su vez, al ser preguntado, textualmente, si Abascal es un vago, la respuesta de Juan Jara fue afirmativa: “Sí. Abascal tiene un grave problema de pereza. No le gusta trabajar. Le gusta vivir bien, pero no le gusta trabajar. Y este país necesita gente que trabaje por España. Necesitamos gente que se deje el alma, que se deje la vida. Esto no es un trabajo a tiempo parcial”.

“Abascal es un obstáculo para crear una alternativa a Pedro Sánchez”- esa verdad política no está sólo en boca de los criticos internos de VOX, sino en las agrupaciones políticas de derecha del resto del país.

Juan Jara también parece ser defensor de que Abascal debería hacerse el hara-kiri por el bien de una España que está, según él, en manos de una banda antipatriótica de izquierdas.

El Congreso no está de luto ni tiende puentes

El mal resultado de Vox en las elecciones generales del 23 de julio, perdiendo 19 diputados (bajó de 52 a 33), ya era motivo suficiente de preocupación en la ultraderecha, pero no era ocasión de tristeza para el resto parlamentario y menos aún cosa grave como para vestir de luto.

La dimisión del portavoz parlamentario de Vox y su renuncia al acta de diputado así como las posteriores declaraciones de dirigentes fundacionales e ideológicos de la primera hora hacen que el puente de acceso a un futuro gobierno con el PP no aparezca en el terreno de las posibilidades. Nadie le tiende puentes a VOX, tampoco el secretista pactante desde las alturas del Partido Popular. Y menos todavía puentes de un material precioso como es la plata.

Pero no es cuestión de optimismo para las izquierdas. Vox no ha huido ni huye, sino que el timón de mando cae en manos todavía más ultras, incluso de neofascistas, según acusan sus detractores. Será cuestión de esperar a que alguien tenga suficiente plata para construir ese puente.