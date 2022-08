Mientras el Congreso aprueba la Ley del sí es sí, la oposición española sigue erre que erre con el no es no. El Parlamento aprobó ayer el Decreto Ley sobre ahorro energético con el rechazo de la derecha española, Coalición Canaria, el partido de Puigdemont, los dos tránsfugas de UPN, el partido fundado por Álvarez Cascos y los independentistas catalanes de la CUP.

A pesar de todo el gobierno obtuvo una victoria mucho más holgada de lo que se esperaba ya que logró la mayoría absoluta cuando solo era necesario que hubiese más votos afirmativos que negativos.

El principal partido de la oposición votó en contra con la excusa de que en el Decreto había varias frivolidades, entre ellas la corbata de Pedro Sánchez, algo que no es cierto y que demuestra que Núñez Feijóo no se lee las propuestas que presenta el gobierno.

Se trata de medidas de ahorro energético ordenadas por la Unión Europea. De hecho otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia ya se han apresurado a aprobar medidas parecidas a las propuestas por el gobierno español.

A la oposición le parece una frivolidad controlar el aire acondicionado o apagar las luces de los escaparates a partir de las diez de la noche pero lo que realmente es una frivolidad es tomarse estas medidas a coña. En el Partido Popular y sus adláteres desarrollan sistemáticamente una política negacionista en contra de todo lo que propone el gobierno.

Si el gobierno dice blanco la oposición dice negro pero si el gobierno dice negro la oposición dice blanco. El caso es llevar siempre la contraria porque así entiende la oposición la política de desgaste y derribo del Gobierno de España. Están tan ansiosos por llegar al Gobierno que ni siquiera se leen las proposiciones parlamentarias antes de votar.

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas se crece siempre en sus intervenciones en contra del Gobierno, exagerando las cosas y arrogándose la representatividad de todos los canarios. Su afán de protagonismo le hace dar saltitos en la tribuna de oradores para que la televisión pueda enfocar su cara debido a su baja estatura.

Ayer sacó el típico discursito demagógico en el que afirmaba que todos los canarios piensan lo mismo que ella, algo que es absolutamente falso. Ella es solo una diputada de los quince representantes que tiene Canarias en el Congreso. En su alocución se permitió el lujo de asegurar que la temperatura media de los inviernos canarios oscila entre los veintitrés y veinticuatro grados. Es extraño porque ella fue alcaldesa de La Laguna y debe conocer el frío que hay en la ciudad de los adelantados. Lo que es seguro es que no ha estado en invierno en Teror, Valleseco, San Mateo o Tejeda porque si no no habría dicho tal barbaridad.

Los portavoces del PP se han dedicado al pataleo debido a la impotencia que sienten en la oposición. Su vocera parlamentaria ha tenido el cuajo de decir que Pedro Sánchez y sus ministros se dedican a insultar a su partido. Tiene bemoles la cosa porque la tal Cuca Gamarra era también la portavoz parlamentaria del PP cuando el anterior presidente de su partido dedicó un minuto entero a insultar en veinte ocasiones al presidente del Gobierno de España. Desde traidor y felón hasta ilegítimo y ególatra pasando por okupa a mentiroso compulsivo.

Va a ocurrir lo mismo que Cristóbal Montoro vaticinó a Ana Oramas hace unos años antes de llegar al Gobierno de Rajoy: “hay que dejar que España se derrumbe para luego venir nosotros a rescatarla”. Esa fue la táctica que empleó Rajoy, Pablo Casado y ahora Núñez Feijóo.

Menos mal que tenemos a un líder de la oposición que nos va a rescatar en jet foil aunque él es más de pasear en yate con sus paisanos narcotraficantes.