No preguntes por quién doblan las campanas

Las familias que han estado pendientes de la suerte de los tripulantes del submarino Titán y las de quienes viajaban en patera a las islas estos días, están hechas de lo mismo que tú y que yo cuando nos dan una mala noticia un martes por la tarde.

En ambos casos hay que lamentar la muerte, porque “nada humano nos es ajeno” pero siento que en este cruce de noticias del primer y de otros mundos, se ha colado una profunda confusión: la que estamos más cerca de personas que han pagado un billete de lujo por ver un barco hundido que de aquellas que se hunden por buscarse una vida mejor.

El título de la novela más leída de Hemingway, bebe de un poema de John Donne que explica mejor que tratados internacionales enteros qué es la humanidad:

Ningún hombre es una isla entera en sí mismo.

Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.

Nosotros hemos oido estos días doblar las campanas muy cerca de nuestras costas pero por algún motivo nos ha interpelado de manera más feroz el repique lejano de personas a las que no podíamos ayudar.

Y esas campanas nos interpelan, no solo por cercanía, empatía, justicia o memoria de cuando fuimos los canarios quienes nos lanzamos al mar, no hace mucho, dejando a muchas familias sin respuesta los martes por la tarde. Nos interpelan porque cuando no podamos seguir expoliando los recursos de esa gente, mujeres hombres y niños que mueren en el mar en este nuevo colonialismo, cuando la sequía nos obligue a ser migrantes climáticos, cuando tengamos que pedir ayuda porque fracasen todos los modelos depredadores de los que se benefician cuatro o cinco, (los mismos cuatro o cinco de siempre), escucharemos más nítidamente las campanas y ojalá antes de eso podamos darnos el debate que como sociedad nos debemos de si dejamos morir mujeres embarazadas a kilómetros de la costa o vencemos el letargo y el ruido que no nos deja ni mirar al mar.