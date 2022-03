La organización del caos

¿Sabían que al ejecutar por parte de todos los niveles de la Administración Pública de Canarias la totalidad de sus partidas presupuestarias generan, de media, una quinta parte de la totalidad de producto interior bruto de Canarias? De hecho, si nos vamos a algunas islas en concreto, sobre todo las no capitalinas de la provincia occidental, se sobrepasa dicha ratio. Si ese cálculo lo hacemos de forma comparativa con la media nacional, no llega al 15%. Y ¿por qué? Porque la provisión de bienes y servicios públicos en lugares fragmentados, de complicada orografía y, si se quiere, alejada de la masa continental, tiene una provisión y, por lo tanto, un coste diferente. A partir de asumir dicha hipótesis como cierta, hay que adecuar, por lo tanto, la corresponsabilidad fiscal unida a la cohesión económica y social de una zona concreta puesto que, de lo contario, o bien se paga más por un mismo servicio y no se tiene acceso a él.

Desde una perspectiva basada en la equidad horizontal, cualquier modelo de financiación autonómica debe establecer una fórmula de necesidades de gasto que describa cómo habrían de repartirse los recursos disponibles entre los territorios para que todos ellos pudieran financiar unos servicios similares. Ahora bien, el fracaso está servido si esta fórmula no se instrumenta a través del cálculo de la población ajustada. Por tanto, esta variable será un indicador de necesidades de gasto que responderá a las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. En este caso, si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las regiones pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos territorios que en otros. Esta redefinición de la fórmula de reparto ideal, en base a los costes estimados de proporcionar una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país, tiene efectos importantes sobre la distribución real de la financiación a través de los mecanismos redistributivos del sistema.

En este sentido, hasta la fecha, las principales críticas que se les puede hacer a un modelo de financiación de las regiones se basan en su necesaria simplificación, en la reducción de los niveles de desigualdad entre territorios en términos de financiación por habitante ajustado, independientemente de su renta o la dotación de una mayor autonomía fiscal para poder ejercer un mayor control sobre sus ingresos y así poder exigir a cambio más responsabilidad sobre la financiación de sus gastos. A partir de esos pilares básicos se hace indispensable la creación de un mecanismo que asegure que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre administraciones.

De esta forma, esperemos que el siglo XXI sea donde se lleve a cabo la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica en la que se incluya la suficiencia financiera junto a la reducción del desequilibrio vertical a la vez que se apueste por el grado de nivelación horizontal. Por ello hay que disponer de capacidad normativa que se base en el reparto del poder tributario y consecuentemente de la responsabilidad del gobierno sin entrar en situaciones de competencia fiscal injustificadas, en aras de una correcta armonización tributaria general. Tengamos en cuenta que las sociedades mutan, generando situaciones que van cambiando según aparezcan la identificación de nuevas preferencias, con la consiguiente batería de instrumentos que se ponen a disposición con el fin de satisfacerlas. Por ello hay que organizar el posible caos que se pudiera suscitar, ofreciendo altas dosis de autonomía, aunque con limitaciones en lo que a su independencia se refiere.