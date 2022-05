OTAN, la Casa de África y el señor Segura Clavell

El director general de la Casa de África vuelve a lucirse en un artículo publicado recientemente en este medio de comunicación. No es la primera vez que el Sr. Segura Clavell (otrora senador tinerfeño del PSOE -en tiempos del inefable Felipe González en La Moncloa-, diputado en varias legislaturas y alcalde de la ciudad universitaria de La Laguna, por reseñar algunos de sus cargos institucionales) se viste de guerrero con casco azul y ataca perversamente contra la integridad intelectual del sufrido lector.

El lenguaje que utiliza el Sr. Segura parece más bien extraído de los “tiempos duros” de la colonización africana por parte de las potencias europeas durante el siglo XIX. Apela ahora el Sr. Clavell a la fortaleza guerrera que ofrece la OTAN, una organización anacrónica pero nuevamente rescatada por los “Señores de la Guerra” para aliviar al capitalismo de las molestias que sufre en su fase terminal.

No parece propio que este señor ostente actualmente el cargo de director general de un consorcio público, como es la Casa de África; en los estatutos de esta asociación no aparece ningún objetivo que la vincule a las guerras en el continente al que geográficamente pertenecemos. No terminamos de entender cómo se concilia el ardor belicista del director general, el Sr. Clavell, con el Plan estratégico de la Casa de África, 2022-2024, que -según recoge la web de esa entidad- se centra en “tres líneas prioritarias de actuación: el cambio climático, el papel de la mujer africana en el desarrollo social y económico del continente africano y las migraciones” 1 . Debiera saber el Sr. Segura (algo de física recordará) que las guerras como las que promociona la OTAN aceleran el cambio climático, impulsan catastróficamente las migraciones y atentan contra el desarrollo social y económico del continente africano y, por supuesto, contra sus mujeres -quienes más sufren los desastres bélicos-. Haría bien, por tanto, D. José Segura retirándose del cargo que ostenta en ese consorcio que es la Casa de África.

Resulta cuanto menos cínico que el Sr. Segura apele desde Canarias a la militarización del continente africano; una comunidad la nuestra que arrastra alto niveles de empobrecimiento y desinversión social (casi 800.000 personas en estas ínsulas están en riesgo de pobreza y exclusión). Sin embargo, como nos recuerda la compañera Koldobi Velasco Vázquez, en nuestra comunidad “hay un militar por cada 145 habitantes; mientras, hay empleada por el Estado en Canarias una psicóloga por cada 17.000 personas; una trabajadora social por cada 24.000 o una matrona por cada 100.000 residentes en las islas” 2.

Es notorio el carácter belicista que muestra el PSOE. No olvidamos que la pertenencia de Canarias a la organización terrorista OTAN se la debemos a ese partido político, contrariando los deseos de paz que ha mostrado el pueblo canario.

Ahora que la invasión rusa en Ucrania concita nuevos ardores guerreros, mal hacen estos amigos de la destrucción y muerte (que siempre acompañan a las guerras) alentando peligros inexistentes; invocando enemigos cuya existencia se promueve para justificar tanto malgasto, tanta barbarie guerrera.

(1) https://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-celebra-su-xxvii-consejo-rector

(2) Informe del Centre Delàs n.º 51. Preparados para la guerra. Diciembre 2021