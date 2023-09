El problema con la Educación de Coalición Canaria...

Que Canarias tiene un grave problema con uno de los ejes fundamentales de la sociedad, como es la Educación, no es nada nuevo. Se trata de una dificultad enquistada hace mucho. Tanto que a pesar del gran avance que supuso (o debió haber supuesto) la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014, algunos de sus objetivos siguen sin cumplirse…

Sigue sin alcanzarse el propósito de destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a inversión en Educación, uno de los más importantes objetivos de la citada Ley. Y ello a pesar del gran aumento en el Presupuesto de la Nacionalidad para este año, que conseguía situarse en el 4,63%. Falta ver si el nuevo Gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular cumple la inversión prevista. Todo apunta a que no…

Ya estamos comprobando también cómo, a pesar de contar con el alumnado matriculado y el profesorado contratado, prácticamente la mitad de las nuevas aulas destinadas a la escolarización de 0 a 3 años no han iniciado el curso debido a “retrasos en las obras”. Según el Consejero de Educación, Poli Suárez, las 1.196 nuevas plazas públicas de educación infantil no estarán terminadas hasta Enero, y ya sabemos cómo de “certeros” son los plazos de las obras en esta tierra…

Desde la oposición se está reprochando al Gobierno CC/PP sus malas decisiones con respecto al tema, y Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, ha asegurado en el Parlamento de la Nacionalidad Canaria que “600 plazas dependían de contratos menores que se hubiesen resuelto en días, de haber habido voluntad”. Así como acusa al actual Ejecutivo de defender el modelo privatizador…

Esto último, es más que evidente en cuanto el propio Consejero ha admitido que está «llegando a acuerdos con las Escuelas Infantiles Privadas» como “solución temporal” para que las 1.196 plazas infantiles inicien el curso. Como siempre, la Derecha canaria apostando por lo Privado en detrimento de lo Público. Por su parte, la anterior Consejera, Manuela de Armas, asegura que su equipo dejó todos los trámites y el trabajo hecho para que las plazas de Educación Infantil salieran adelante en tiempo y forma…

En cuanto a lo de “solución temporal” que afirma el Consejero actual, termina resultando una afirmación ciertamente dudosa, cuando, él mismo, afirma que muchos de esos alumnos acabarán el curso en centros privados. Todo ello con un coste para las arcas Públicas de 4 millones de euros. Lo dicho: defensa de lo Privado antes que lo Público usando las excusas necesarias…

Como otra prueba más de ese «desprecio» por parte de Coalición Canaria hacia lo Público baste ver el «ofrecimiento» hecho por la flamante Presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien ha anunciado la puesta en marcha de un “cheque-guardería” para que los padres y madres con menores de tres años puedan “elegir el centro a su conveniencia”. Argumenta que el 75% de los centros en Tenerife son privados y ha habido un encarecimiento de los precios…

Habrá que decirle a la señora Dávila que, en primer lugar, los niños y niñas no son «cosas» que necesiten guardarse. Son personas al inicio de su desarrollo, por lo que lo que necesitan no son “guarderías”, sino escuelas infantiles donde se les eduque y se les forme. En segundo lugar, si el 75% de los centros en su isla son privados, algo habrán hecho mal sus líderes políticos (prácticamente siempre de su partido, menos el último cuatrienio), si no han sido previsores y no han sido capaces de crear las escuelas infantiles necesarias. Le pongo un ejemplo: en mi ciudad, Telde, tenemos tres escuelas infantiles de titularidad pública en perfecto funcionamiento (por cierto, las mismas escuelas que un anterior Gobierno liderado por sus socios del PP, con el apoyo de CIUCA y de su propio partido cerraron hace unos años y que fue objetivo prioritario del Gobierno siguiente (Nueva Canarias) rehabilitar y devolver a pleno funcionamiento)…

Se podrán argumentar las excusas que se quieran, pero la verdad es que el interés de un partido que se hace llamar “nacionalista” por algo tan fundamental para el avance de su Pueblo, de “su gente” (como les gusta decir) por la Educación deja demasiado que desear. Así no hay Pueblo que se desarrolle adecuadamente (puede que ese sea su objetivo final)…