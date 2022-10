Rebelión en la granja occidental y una de indios en la India

Haciendo uso del método de las cabañuelas, conocido desde hace unos 35.000 años a.C., un joven de Burgos, Jorge Rey, ha vaticinado el otoño y el invierno de este año. Las cabañuelas son un método tradicional basado en la observación atmosférica de los primeros 12 días de Enero. Según parece, el joven burgalés pudo predecir el ciclón extra-tropical Filomena que arrasó tierras de Portugal y España arrojando toneladas de nieve. La sabiduría popular que atesoran las personas en el mundo rural es enormemente valiosa. Pero tales predicciones no parecen usarse ni tener validez previsora en la Política ni en la Economía.

El negro jueves 24 de octubre 1929, octubre del año 1929, Wall Street empezó a sufrir la caída más histórica de la bolsa, que daría comienzo a lo que se conoce como la crisis del crac del 29. Este 24 de Octubre ha pasado sin repetir un crac, aunque con grandes problemas económicos y el mundo financiero occidental ha temblado por lo sucedido en Inglaterra después de la cadena de errores, escándalos, mentiras y dimisiones de los Primeros Ministros, cadena que parece haber terminado con la elección del candidato multimillonario de religión hindú Rishi Sunak.

Ni las cabañuelas ni un método analítico equivalente se usaron en 1929 ni las decisiones políticas occidentales han sido ejemplo con algo de sabiduría popular. En la actualidad, el método cabañuelas sigue siendo muy popular, aunque hacer un cálculo más o menos correcto es algo complicado. Lo principal es tener mucha paciencia y buena memoria.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reconoció hace ya bastante que no fue capaz de prever la “amenaza nuclear” del presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de la guerra contra Ucrania. “No hemos sido capaces de prever ni la capacidad de Putin de escalar el nivel de movilización masiva ni la amenaza nuclear abierta”, aseguró Borrell en un discurso de inauguración de la conferencia que cada año celebran los embajadores de la UE. Pero pese a su reconocida “incapacidad” para prever las reacciones de Putin sigue echando gasolina verbal al fuego político.

Al otro lado del océano otra metedura de pata del todavía presidente Biden: se equivoca de nombre y felicita a “Rashid Sanook” como primer ministro inglés. El despierto americano se equivoca cuando no está dormido con los nombres, pero no con las categorías sociales. Así se ha rodeado de ministros millonarios demócratas y saluda al nuevo Premier británico como “hermano de clase”. En el mundo anglo-americano en los altos niveles políticos ya no parece haber discriminación racial. Se puede decir: No hay agudo racismo de razas sino de posición social y cuentas bancarias. O sea, racismo del dinero. Tanto tienes tanto vales.

Extrema riqueza y extrema pobreza

Y si el dinero de Rishi Sunak no bastase, siempre tendrá el recurso de la enorme cuenta bancaria de su esposa, la multimillonaria Akshata Murty que, según la revista económica Forbes, tendría una fortuna de 715 millones de dólares. Esta suma supera la del rey inglés Carlos III que llega solamente a los 500 millones. El padre de la esposa de Rishi Sunak es llamado el Bill Gates de la India, país que, como se sabe, encabeza la lista de países en el mundo con la mayor proporción de personas en pobreza extrema, al tener a más de 30 por ciento de pobres extremos del mundo, señala un informe de la ONU publicado en Nueva Delhi por el gobierno indio.

La abrumadora mayoría de personas del mundo que viven con menos de 1,25 dólares USA al día pertenece a Asia del Sur y a África del Sub-Sahara. De ellos, una tercera parte, es decir, 32,9 por ciento de esos 1.200 millones de personas en el mundo en pobreza extrema vivían en la India tan sólo en 2010, señala el informe.

La India tuvo la mayor cantidad de muertes de menores de cinco años del mundo en 2012: murieron 1,4 millones de niños antes de cumplir los 5 años. En Asia del Sur hubo 2,1 millones de muertes de los 6,6 millones a nivel mundial de niños menores a los cinco años. Los datos estaban incluidos en el informe que analizaba el progreso (?) en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM).

Me viene a la memoria la historia narrada por George Orwell en la Granja Manor, una hacienda en Inglaterra que pertenecía al señor Jones, historia que sería llevada al cine por Walt Disney. El granjero explota y maltrata a los animales que acabarán rebelándose. Gallinas, palomas, cerdos, perros, caballos, cabras, burros, ovejas y vacas son los personajes principales de la historia.

En la ficción creada por el escritor inglés contra el régimen de Stalin, los animales poseen características humanas: hacen densos planteamientos sobre política, filosofía e identidad. Se organizan e intentan crear una sociedad utópica luego de hacer duras críticas al Hombre, en este caso representado por la figura del señor Jones. Acabará estableciéndose una dictadura de los cerdos que dicen que ellos son los mas iguales de todos los animales.

En Inglaterra no ha habido rebelión de las clases subalternas, sino rebelión en las altas esferas, entre los lores aristocráticos conservadores, que han acabado por establecer un nuevo gobierno presidido por un multimillonario. Aquí no gobierna un cerdo como en la Rebelión en la Granja de George Orwell porque los “cerdos eran los animales más iguales”, sino que gobierna un millonario porque los millonarios son los mas ricos del Reino-Granja británico. Y la riqueza parece ser la garantía de gobierno del poder oligárquico británico.

Las similitudes invertidas con la Rebelión en la Granja de Orwell no acaban- la cabeza boca abajo- con la instalación del nuevo gobierno sino que aumentan como la carestía y los costes de la Guerra anti-rusa obligan a restricciones tales que originan protestas.

En la obra literaria de Orwell vemos: Las raciones fueron nuevamente reducidas para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y, en realidad, aumentaban de peso. Casi de la noche a la mañana, nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¡Trabajar noche y día, con cuerpo y alma, para derrocar a la raza humana! (En nuestro caso a los malvados rusos).

En Europa y en Inglaterra en particular se nos obliga a economizar energía desde que empezaron las negativas europeas a comprar gas ruso y comprar en los países de monarquías islámicas. Johnson prometió que después del Brexit, Inglaterra volvería al esplendor imperial, cosa que no ha sucedido, sino todo lo contrario. Pero los millonarios accionistas han visto crecer su fortuna.

En la novela ficción: De algún modo parecía como si la Granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos; exceptuando, naturalmente, a los cerdos y los perros. Los cerdos como oligarcas y los perros como guardianes del nuevo orden. (...) También era mas apropiado para la dignidad del líder (...) que viviera en una casa en vez de en una simple pocilga. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos, no solamente comían en la cocina y usaban la sala como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas, como los humanos.

En la Europa actual empezamos a ver que los políticos que imponen las restricciones actúan como Johnson sin llegar a sus extremos, pero va agravándose a ojos vista la situación social y originándose las lógicas protestas.

George Orwell nació en Motihari (entonces colonia británica de la India) y dos años después se trasladó junto a su madre y hermana mayor a Inglaterra, donde transcurrió la mayor parte de su vida. En estos últimos años las autoridades hindúes de Motihari empujadas por unos grupos intelectuales indios tratan de convertir la casa en ruinas donde nació Orwell en un museo del autor.

“La gente de Motihari no se da cuenta de que incluso si Orwell era inglés, era antiimperialista y escribía contra la explotación colonial”, dijo Bishwajeet Mookherjee. “Hice la película para educar a Biharis sobre Orwell, para decirles que un gran escritor nació en mi ciudad natal. Es justo que honremos su memoria”.

Además de la casa de tres habitaciones en la que nació Orwell el 25 de junio de 1903, la propiedad en la pequeña ciudad de Motihari consta de unas pocas cabañas y un gran almacén que se utilizaba para almacenar opio. El padre de Orwell, Richard W Blair, trabajaba en la remota ciudad cerca de la frontera entre India y Nepal para el departamento de opio, supervisando a los cultivadores de amapola y recolectando opio para exportar a China a la que el gobierno del Imperio británico declarará la Guerra para que consumieran opio.

La política de Biden, cuestionada

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha visto cuestionada su estrategia respecto a la guerra de Ucrania con una carta en la que TREINTA congresistas demócratas le solicitan un acercamiento directo a Rusia para buscar el alto el fuego.

La carta enviada al adormilado Presidente alega que la «destrucción» provocada por este conflicto desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero hace que a Ucrania, a Estados Unidos y al resto del mundo “le interese” evitar que se prolongue.

“Por esta razón, le instamos a sumar al apoyo militar y económico que Estados Unidos ha brindado a Ucrania un impulso diplomático proactivo y a redoblar los esfuerzos para buscar un marco realista para un alto el fuego”, recalca esa carta encabezada por la congresista Pramila Jayapal, que aunque haya sido retirada por presiones, marca un hito de ruptura en el bloque oligárquico del Partido Demócrata.

Pramila Jayapal, nacida el 21 de septiembre de 1965 en Madrás (Sur de la India) y es una política estadounidense que ejerce como representante del séptimo distrito del Congreso de Washington desde 2017. Es muy probable que la religión de Pramila Jayapal sea la hindú ya que su familia es hindú, pero ella nunca habla de sus creencias religiosas ni de la de sus niños.

Miembro del Partido Demócrata, representa a la mayor parte de Seattle, así como a algunas zonas suburbanas del condado de King. Jayapal representó el 37º distrito legislativo en el Senado del Estado de Washington de 2015 a 2017. Es la primera mujer indio-estadounidense en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es la primera mujer congresista del distrito y también la primera estadounidense de origen asiático que representa a Washington a nivel federal.

Es considerada del ala izquierda demócrata ya que antes de entrar en la política electoral, Jayapal era una activista de los derechos civiles con sede en Seattle, y hasta 2012 fue directora ejecutiva de OneAmerica, un grupo de defensa de los inmigrantes. Jayapal copresidió el Caucus Progresista del Congreso desde 2019 hasta 2021, y a partir de entonces ocupó la presidencia. Es miembro del Comité Judicial y del Comité de Presupuestos.

En el marco del hinduismo, Brahmā (en sánscrito: ब्रह्म ‘evolución o desarrollo’) es la deidad creadora que dio orígen al universo , siendo una de las deidades miembro de la Trimurti (‘tres formas’), la tríada conformada por Brahma (dios creador), Vishnú (dios preservador) y Shiva (dios destructor). Si Orwell representase la parte creadora de la Trimurti y la americana Pramila Jayapal la conservadora, es de esperar que Rishi Sunak, rompiendo con la trayectoria de sus antecesores Johnson y Liz Truss, que por cierto reclaman enormes sumas de indemnización por haber hundido al país, no represente la divinidad destructora de las divinidades hindúes.

En la actualidad, el método cabañuelas muy popular en los campos peninsulares, sería quizás muy útil superando a los dioses hindúes. En cualquier caso, los concienzudos análisis de las jerarquías europea y americana nos han colocado por la acción de nuestros gobiernos en una situación de consecuencias imprevisibles en la que se habla y se desmienten posibles ataques atómicos.