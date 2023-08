Román y Marruecos

Fue en abril de 2003. Román Rodríguez, por entonces presidente del Gobierno de Canarias, que a veces se nos olvida que lo fue y, lo que es peor, él parece olvidarse, viajó a Marruecos.

No fue en calidad de particular, ni de vacaciones. Fue como presidente del Gobierno de Canarias y, según recogen las crónicas, se mostró satisfecho por «haber abierto un primer canal de comunicación no solo con las autoridades del país, sino también con la sociedad civil».

El entonces presidente, mostraba su orgullo y satisfacción al anunciar que tras su visita harían lo propio con Canarias los ministros marroquíes de Trabajo y Turismo, explicando que «se ha abierto una nueva etapa de intercambio de proyectos en el ámbito empresarial y universitario».

Román Rodríguez, que siempre ha sido un visionario y si no le cabe España en la cabeza como a Fraga, al menos le cabe, o eso dice, Canarias, se despachaba con una profunda reflexión: «Lo más inteligente, si disponemos de excedentes de capital, es invertir en la industria del turismo y del ocio en Marruecos. Si no lo hacemos nosotros lo harán otros. Porque el desarrollo turístico de Marruecos no tiene porqué afectar negativamente al nuestro».

Llegado este punto, por no alargarnos demasiado, volvamos al pasado más inmediato en el que Román Rodríguez fue vicepresidente del Gobierno de Canarias, que como con el caso anterior, a veces se nos olvida que lo fue y, lo que es peor, él parece olvidarse, y respaldó desde ese gobierno la actividad de una de sus empresas públicas, PROEXCA, que hace poquito tiempo, en marzo de 2023, organizó un viaje institucional precisamente para reactivar las relaciones comerciales con Marruecos.

Pero claro, ha llegado agosto y, para colmo, coge a Román Rodríguez y Nueva Canarias sin un solo escaño con el que protagonizar la actualidad, que mira tú Carmelo, que solo sale Cristina.

Entre los calores y los celos, la tensión se dispara y surgen declaraciones acusando a Pedro Sánchez con el peregrino argumento de que “pasar las vacaciones en territorio marroquí denota un entreguismo inaceptable, un insulto al pueblo español y un deseo de blanquear la dictadura medieval que representa la monarquía marroquí”.

Como es sabido, en la época en que Román Rodríguez era presidente, nada de eso pasaba.