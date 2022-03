Sobre sacrificios y utopías

Tener la sensación de cansancio no es lo mismo que estar en medio de un proceso de extenuación. De hecho, normalmente aparece la autoexigencia para encubrir una sensación de inutilidad en lo que a nuestros quehaceres diarios se refiere. Tengamos en cuenta que desarrollamos nuestra vida en medio de una sociedad que está repleta de exigencias, y sea de índole laboral, social, familiar o de otra naturaleza. Y todo esto sin contar con nuestras metas personales, basadas en las cotas y límites que nos ponemos. Ahora bien, muchas veces nos olvidamos de que pertenecemos y condicionamos a eso que llamamos sociedad. O, en otras palabras, somos parte de un todo.

De esta forma, en multitud de ocasiones es imposible cumplir con el cien por cien de la agenda, ya sea porque tenemos listados interminables de tareas pendientes o simplemente porque nos narcotizamos a través de la ocupación para que, mientras mostramos preocupación, no pensamos en nuestra propia existencia. Ansiar alcanzar la perfección, en sí mismo, no es malo, pero sí que puede convertirse en perjudicial cuando el no alcanzarlo nos ocasiona frustración dado que la dicotomía entre deber y querer plantea conflictos. Por esa razón, asumamos si los objetivos que nos proponemos dependen única y exclusivamente de nuestra actuación para más tarde acceder a su asequibilidad o no, dotándolos de un realismo necesario en lo que a su consecución se refiere asumiendo que no podemos llegar a Marte si antes no hemos pisado la Luna.

Una vez decidido el fin para descubrir si este se trata de una obligación o de una devoción, hay que hablar del itinerario diferenciando entre lo que debemos, necesitamos, queremos y lo que nos gustaría. Cuando nos encontramos ante esta tesitura, la mente comienza a realizar un balance de pros y contras por cada una de las opciones y es aquí donde emerge la necesidad de control, de estructurar nuestra vida en función de lo deseable, de lo que se espera de nosotros o del ideal que hemos articulado en nuestras cabezas. No obstante, según parece y dicen las personas que saben, las decisiones ya las tenemos de antemano decantadas. De hecho, lo único que hacemos es justificarlas.

Entender que deseemos jubilarnos en el mismo lugar donde empezamos a trabajar es vivir en tiempos pretéritos, no por la intención, sino por la conservación propia salud mental de quien hace lo mismo día tras día en el mismo lugar. Es cierto que la promoción interna existe, pero solo suele darse en aquellas estructuras productivas con un importante número de personas y por nuestros lares no es lo más que abunda. Si lo atraemos a nuestra realidad, contextualizando el análisis, hay que tener en cuenta que Canarias es una de las economías con un tejido basado en pymes, con pocas empresas de gran dimensión. Desde la perspectiva del tamaño que componen la estructura económica, desde el punto de vista del empleo, el 50,74% de las empresas tienen entre uno y dos empleos, creciendo el porcentaje hasta el 73,72% si llegamos a los cinco. Alcanzando el rango de nueve empleos el porcentaje es del 84,85% y, con menos de 50, sería del 97,43% representando, por tanto, las de más de 250 empleos solo el 0,43%.

Por esa razón, sin evitar tener sueños y anhelos, dejemos la insatisfacción de lo que pudo ser y no fue y tiremos para adelante con lo que hay, mostrando tolerancia a la vez que radicalidad en las convicciones. De lo contrario nos sacrificamos para alcanzar utopías y, como bien se sabe, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Ahora bien, comparto la opinión que sí no hubiera deseos y riesgos, aún estaríamos en las cavernas. Difícil elección, pues. Nadie dijo que fuera fácil. De hecho, si lo fuera, cualquiera lo haría.