-¿Entonces piensas que el primer síntoma es la intolerancia?

-Sí. Claro. Por supuesto. Cuando ingieres algo y no te sienta bien, lo primero que intentas es su expulsión, ya sea de forma consciente como inconsciente.

-¿Como una diarrea o un vómito?

-Sí, pero mental. Cuando una idea con la que no comulgas se intenta introducir en tu mente, la rechazas frontalmente. Ahora bien, depende del tipo de repudio que practiques porque no es lo mismo rebatir un argumento con mesura e información contrastada que darle un cabezazo y romperle tres dientes.

-Ya, pero entre ambas formas de actuar habrá términos intermedios ¿no?

-Sí claro. Verbal o gestualmente también puede ocurrir. Para empezar, mostrar un enfado como si la vida te llevara a ello es parte del espectáculo. El sentimiento de ofensa es otro de los síntomas de forma que todo te molesta porque piensas que absolutamente la totalidad del mundo está equivocado. Ahora bien, asume que con ese comportamiento consigues que la gente se termine por apartar de ti, no tanto porque te tengan miedo, no te equivoques, sino porque te tratarán como a esa persona que viene por la acera lanzando improperios irracionales y, en lugar de cargar con el trabajo de hacerle entrar en razón, le dan el sí incondicional a todo lo que dice para ver si pasa de largo, cruzas la calle y te deja en paz.

-Pero el enfado genera miedo para infundir respeto, creo yo.

-No caigas en el error de pensar que el respeto se gana con la autoridad. El respeto se gana con el liderazgo. ¿Nunca has notado que hay personas que entran en una habitación y el resto está pendiente para ver qué es lo que dice o qué es lo que hace con la finalidad de tomarla como referencia? Por el contrario, ¿no has visto a esas otras en donde se hace el silencio como si de un vacío tenebroso se tratara cuando invaden el espacio? En este caso no se le tiene respeto. Se la tienen guardada.

-Pero al final te comportas igual porque buscas venganza en lugar de convencimiento.

-Mira, a la intolerancia se le ha de combatir con todas las armas que tengamos a nuestro alcance, empezando por el vacío. Si te das cuenta le haces la campaña de publicidad gratis intentando entender y rebatir la cantidad de disparates que salen por sus bocas cuando realmente se les debería ignorar porque, como te he dicho innumerables veces, la provocación muere cuando no se le responde. De hecho, como si de un cáncer se tratara, hay que cortarle el alimento, que no es otra cosa que la propaganda barata basada en la venta de un crecepelo milagroso.

-Pero es que hace falta esperanza, y esos mensajes la ofrece.

-Y vas tú y te lo crees como sería cualquier otro mensaje que desde un púlpito te pudieran ofrecer en una jornada dominical basada en la vida y obra de milagros no contrastados más fruto de la ignorancia que en la ciencia.

-A eso se le llama fe.

-Pregúntale a las personas que quieren que se les cure una enfermedad ¿necesitan fe o herramientas científicas? ¿O en el momento en que se proyecta y se fabrica un puente se ponen velas para evitar que se caiga o buenos cimientos basados en la física para que no colapse? La fe puede estar bien a modo de complemento, porque te mantiene viva el ansia, pero no puedes dejarlo basado única y exclusivamente basado en ello. Hay que pensar y contrastar. De hecho, nunca beberías agua de un váter, porque corres el riesgo de intoxicarte. Seguro que te irá mejor beber agua potable y, si es posible, embotellada.

-Y ¿entonces qué hacemos con ese tipo de personas e instituciones?

-Pues discutir lo justo, proceder a su aislamiento y, cuando se queden sin sustento, eliminarlas.

-¡Qué contundente!

-No lo sabes tú bien porque a los monstruos no se les duerme. Tampoco sirve encerrarlos. A los monstruos hay que hacerlos desaparecer.