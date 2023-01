A/A: SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.

Más allá de presentarles mis respetos y devoción porque consiguen algo impensable el resto del año, al dejar de ser republicano por un día, sí me gustaría, junto a los presentes que me apetecería que me trajeran, que vuestra institución se adapte a los nuevos tiempos, para así tomarle la delantera a la competencia, como la que le está haciendo Santa Claus, el cual les está comiendo terreno poco a poco.

Está claro que mi intención, durante este año que ha pasado desde la última vez que vinieron, es la de practicar la bondad a tiempo completo. Ahora bien, se necesita paciencia para no mandarlo todo a hacer puñetas y, si no se dispone de ella, al menos poder respirar lentamente y contar hasta diez para que las aguas vuelvan a su cauce. Respecto a los hábitos, para mantenerlos y potenciarlos, me comprometo a apuntarme al gimnasio, pero esta vez de verdad y no como dije que iba a hacer el pasado año. Y el idioma, por supuesto que la lengua extranjera entrará en mis entrañas hasta ser bilingüe o trilingüe, si hiciera falta. No obstante, me imagino que estarán pensando que no cambian mis propósitos respecto a los mencionados en los años anteriores, aunque esta vez me comprometo a que sean una realidad.

Una vez vistos mis antecedentes, paso a enumerarles las cositas que me gustaría que me trajeran, aunque no tanto para mí, sino para el entorno, haciendo bueno el dicho de que la felicidad surge cuando compartimos. Desearía que se llenaran nuestros bolsillos de trabajo decente y empleo productivo, según recoge la propia definición de la Organización Internacional de Trabajo, debido a que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral porque da la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo en empresas competitivas y rentables llenas de personas con una formación envidiable, ofreciendo la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, con mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, con libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y con igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres, algo que les afecta a ustedes de forma directa y que deben apuntar para los próximos años.

El medio ambiente también debe recibir regalos colectivos a través de su respecto y mantenimiento. Por otro lado, y con el fin de presentar la honestidad como muestra inequívoca de nuestro compromiso, una vez hecho un verdadero examen de conciencia y poniéndonos por delante de forma responsable en lugar de delegarla en un tercero, necesitaríamos un método certero de autoevaluación como personas con la finalidad de poder seguir mejorando nuestra propia trayectoria, así como nuestra experiencia, conocimiento y competencias profesionales.

Reconozco que esta carta es un ejercicio de fe y esperanza, apostando por la magia para que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. Supongo que mucha gente creerá que son emociones propias de una persona ingenua, pero si no fuera así, no habría puentes tan altos por los que nos desearíamos tirar. Bueno, saludos también a los camellos, esos grandes olvidados que hacen una parte del trabajo duro y más ahora con la Ley de Bienestar Animal. Y, por supuesto, a vuestros pajes, a los cuales hay que darles no solo más voz, sino más votos.