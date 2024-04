Suma y sigue… ¿Hasta cuándo?

A nadie puede ya que le sorprenda lo harto que estamos los ciudadanos de todo. Vemos cómo, día tras día, sube la cesta de la compra sin parar, nuestras islas están cada vez más llenas de hormigón (si César Manrique estuviera vivo…), y hoy en día tener un trabajo con el que poder cubrir una vida medianamente digna es casi como buscar el unicornio al final del arcoíris.

Todo se ha ido torciendo cada vez más y muchos casi no nos hemos dado cuenta. Igual que desde el momento en que Steve Jobs presentara aquel “aparatito” llamado iPhone allá por 2007. Desde entonces la vida ya no es real. Cada vez estamos más digitalizados. Sí es verdad que los teléfonos inteligentes han sido beneficiosos para las comunicaciones lejanas, pero no para las cercanas.

Estamos perdiendo nuestra esencia como seres humanos, como seres sociales. Nos hemos dejado dominar. Y ya con la inteligencia artificial ni les cuento. ¡HAY QUE DESPERTAR, YA! Se están burlando de nosotros con el: “Y tú más”, broncas que rozan lo ridículo y que solo sirven para distraernos de los problemas reales. Los problemas de verdad.

Sonará muy “viejuno” pero es que si nos paramos a reflexionar, antes se tomaban decisiones más importantes, antes se salía a la calle con más contundencia y no solo por el postureo. Y si no, miren la manifestación que se hizo con motivo de las mentiras del gobierno tras los atentados del 11M. Hoy en día hay muy pocas manifestaciones tan multitudinarias. Sí, está la de “Canarias tiene un límite” pero… ¿realmente sirvió de algo, o era solo para las historias de Instagram?

A ver, no me entiendan mal, por nuestra parte, la parte del pueblo, celebro que la participación en la manifestación haya sido tan masiva pero quizás se debería haber planteado de otra manera. Quizás se debería haber hecho frente a las sedes de las empresas turísticas, que son las que mueven los hilos realmente. Así el descontento se hubiera notado más y los empresarios lo habrían vivido de primera mano.

Por otro lado, me hace gracia ver cómo los políticos se tiran los trastos a la cabeza, como si de niños de patio de colegio se tratase. Pensémoslo, el que mucho amenaza y desprecia y no hace gran cosa en la clase… ¿Quién es?, ¿el macarra, no? Pues eso pienso yo cuando veo los plenos parlamentarios.

Me hace gracia, y me da rabia al mismo tiempo porque mientras nosotros nos tragamos ese espectáculo, la tecnología avanza (de hecho ya está quitando puestos de trabajo). No veo que en los últimos meses se haya anunciado a bombo y platillo un plan a nivel nacional ni mundial para regular hasta qué punto las máquinas pueden sustituir a las personas en el trabajo.

En fin, muchos problemas pero soluciones realmente pocas. En mi opinión hace falta un cambio de raíz (no para tapar agujeros). Un cambio real, donde se analice bien queées lo que está fallando. Y ACTUAR.

Estamos dominados por la tecnología y nos está arrebatando nuestra fuerza interior. DEBEMOS REACCIONAR, RECUPERAR EL ESPIRITU DE LUCHA, DE VERDAD. SALIR A LA CALLE Y PARALIZAR TODO. Aunque me puedan tachar de radical, esta es la única verdad. No hay otro camino si realmente queremos conseguir dejar de estar anestesiados. Cada vez nos sentimos más débiles, cada vez nos importa todo menos. Están consiguiendo su objetivo, pero… ¿hasta cuándo?