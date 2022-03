Ucrania: palabras son armas; Biden, Putin y otros

Julian Assange decía en una entrevista del 2011 que “casi todas las guerras de los últimos 50 años ha sido el resultado de las mentiras de los medios de comunicación”. Y que como las gentes no quieren guerras por propia voluntad tienen que ser engañadas y si los medios no hubieran reproducido la propaganda gubernamental no habrían estallado. Y que lo esperanzador es que si las guerras empiezan con la mentira, la paz se puede lograr con la verdad.

Me gustaría tener el optimismo de creer que la Verdad aparecerá en nuestros medios públicos y privados. Y asimismo en todo el mundo.

John Biden Jefe Supremo de Occidente encuentra eco e incluso obediencia en los medios de casi todos los países de la OTAN, pero no así en los Estados Unidos donde los poderosos republicanos y el destronado Trump le ganan terreno. En su polémico discurso en el Castillo Real de Varsovia del sábado 26 de marzo 2022 se ganó el aplauso del gobierno ultracatólico polaco, pero los estadounidenses aumentaron su inquietud socioeconómica afectada por el paro, la carestía y la pandemia, ya que Ucrania les queda bien lejos.

Su comentario, espontáneo y enardecido, (pero fuera del discurso “oficial”) en que afirmaba que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder” y que parecía llamar a un “golpe de Estado” o “cambio de régimen” en Rusia fue rápidamente desmentido, pero aumentó la desconfianza del electorado. Especialmente entre los que temen una escalada que pueda conducir a una guerra nuclear, y que les parece, según comentaristas cualificados, que ya es suficiente con la continuidad de una guerra sangrienta... Y dentro de su propio Partido Demócrata crece el miedo a perder el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de Noviembre, lo que recortaría a Biden sus limitadas oportunidades de alcanzar una agenda progresista interna que continúa estancada por votos republicanos, pero también por varios de sus propios diputados congresistas. Lo social está bien para el electorado, pero no siempre para los congresistas millonarios, sean republicanos o demócratas.

Francia que desde De Gaulle mantiene una posición relativamente distante e independiente del dictado americano, se ha manifestado contraria a las imprudentes palabras de Biden. Y el propio Presidente de la República Emmanuel Macron ha advertido contra el uso de una “escalade de mots et des actions en Ucranie”, sobre todo cuando Biden califica a Putin como “carnicero” y “criminal de guerra”. Macron ha dicho que no utilizará tales formas puesto que quiere continuar discutiendo con Putin y el objetivo es parar la guerra a través de la negociación y no aumentar las dificultades.

“Nosotros, europeos, no debemos ceder a ninguna escalada. Nosotros, europeos, no debemos olvidar nuestra geografía ni nuestra historia. Nosotros no estamos en guerra con el pueblo ruso”- expresó Macron subrayando que Europa no se encuentra envuelta en una “Guerra Fría” entre Moscú y Washington.

Es temible la retórica de escalada verbal en que se enardecen algunos políticos y políticas como la Ministra “verde” alemana Baerbock o, como no hace apenas una semana, cuando el Ministro francés de Economía Bruno Le Maire prometía públicamente «une guerre économique et financière totale à la Russie» … poco después se disculpaba por considerar que era erróneo hablar de “guerra económica” pues no corresponde a “nuestra estrategia de desescalada”. Pero decía: “vamos a provocar el desmoronamiento de la economía rusa”, a través de sanciones económicas.

En sus declaraciones a la agencia AFP el ministro francés precisaba que “nosotros no estamos en conflicto con el pueblo ruso”. Aunque reconocía que el pueblo ruso resulta sancionado. El antiguo presidente ruso Dimitri Medveded le contestó en un tweet: «Un ministro francés ha dicho que nos ha declarado la guerra económica. ¡Tengan cuidado con sus discursos, messieurs! Y no olviden que las guerras económicas en la historia de “l’Humanité” se han transformado con frecuencia en guerras reales». Esto fue antes del exabrupto de Biden en Polonia.

Al día siguiente del discurso polaco, el Kremlin califica de „alarmantes“ los comentarios de Biden. Por su parte el político iraní S. Nasrallah: ”Tener confianza en los USA demuestra estupidez. Los USA y los británicos han empujado a Ucrania a la guerra.“ Y parecía señalar a la invasión americana de Afganistan y de Irak y a las promesas de Derechos Humanos y al posterior abandono a los talibanes y a los señores de guerra, unilateralmente y sin consultar a los aliados.

Mientras los ministros de Biden en USA hablan de querer la paz hacen con Filipinas maniobras militares conjuntas. Blinken pide a Israel que suministre ayuda militar a Ucrania y, en Corea del Norte, Kim Jong Un anuncia tener una “gran capacidad de golpear al enemigo”.

Las armas pueden ser también mortales en forma de palabras y las palabras son armas en un clima de violencias.

Y si alguien sabe de palabras y de su uso en la política es, sin duda, el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky que ha querido dejar claro en su intervención telemática en un seminario sobre Conflictos que “nos guste o no”, el presidente ruso Vladimir “Putin tendrá que tener algún tipo de salida” en la guerra en Ucrania, “si nos preocupa lo más mínimo el destino de los ucranianos y del mundo”. O sea, si Putin fuera “derrotado” como cantan los medios ucranianos y sus aliados, o se encontrase en un callejón sin salida el desastre podría ser mayor que el buscado con sanciones, boicot y la negativa a tomar en serio las exigencias rusas.

Chomsky, catedrático de Lingüística en la Universidad de Arizona (EEUU), se ha referido así en su intervención telemática durante el Seminario Internacional sobre Resolución de Conflictos en el marco del Derecho Internacional ante la invasión de Ucrania, que se celebró en la Universidad Carlos III. “Es obvio para cualquiera que tenga un cerebro funcional que, nos guste o no, Putin tendrá que tener algún tipo de salida, al menos si nos preocupa lo mas mínimo el destino de los ucranianos y del mundo”, ha planteado el intelectual izquierdista estadounidense, para quien “la tarea inmediata es acabar con los crímenes que están devastando el país”.

En momento en que muchos periodistas están más preocupados de ocupar primeras páginas y portadas espectaculares que en analizar a fondo los problemas, se hace preciso apostar por la Verdad que recomendaba Julian Assange para alcanzar la Paz.

Para acabar con la guerra, Chomsky cree necesario usar la vía diplomática apostando por una “opción constructiva” como puede ser “la neutralidad de Ucrania” sin entrar en la OTAN, una propuesta que dice que ya planteó el líder ucraniano, Volodímir Zelenski pero que EEUU no respaldó en su momento.

“No se puede saber si funcionará la diplomacia sino se intenta”, ha dicho Chomsky quien no solo ha culpado a Rusia sino a “EEUU, que con el apoyo de sus aliados, se niega a intentar esta vía mientras sacrifica a los ucranianos condenándolos a un destino nefasto”.

Pero, según el pensador crítico americano, existe un riesgo todavía mayor si no se intenta el diálogo porque “la crisis de Ucrania amenaza con guerra nuclear, lo que significa guerra terminal” puesto que el “país que lance el primer ataque quedará destrozado, hasta el punto de que los afortunados serán los que mueran rápido”.

Chomsky dijo algo que otros analistas corroboran:“Eso no es una perspectiva remota, Putin ya ha emitido una alerta nuclear, probablemente simbólica, pero no sabemos donde puede acabar”.

Y esa parece ser la razón, añadió, por la cual el Pentágono rechaza una y otra vez la petición de Zelensky de la creación de una zona de exclusión aérea en Ucrania “porque entiende que eso requeriría destruir instalaciones antiaéreas en Rusia y probablemente pasar a una guerra nuclear”.

Y si es verdad que Biden ha conseguido lo que inútilmente quería Trump que era obligar a los países europeos de la OTAN a aumentar los gastos militares, no es menos verdad que sus palabras pueden ser disparos que salen por la culata. Su discurso en Varsovia ha sido la tercera vez, y la de mayores repercusiones, de las que en su gira los colaboradores de Biden han tenido que intervenir para aclarar sus comentarios. Eso sí, sin enmendar la plana al Jefe Supremo.

En las últimas encuestas no llegan al 26% los norteamericanos que creen que Biden sea capaz de sortear una crisis grave o dirigir adecuadamente las fuerzas armadas. Y un 36% piensa que la postura de su presidente ha sido “más o menos la correcta” y un 56% opina que no ha sido duro con Rusia.

El Presidente, calificado como “sleepy Joe“ (Joe el Dormilón) por sus críticos, parece haber despertado de una pesadilla en la que los aplausos europeos se transformaban en nefastos resultados electorales en los Estados Unidos.

Las alarmas antiaéreas en las ciudades, calles y plazas de Ucrania han acompañado a los tambores de guerra. Treinta días de guerra, muerte, edificios destruidos, familias separadas o en duelo y cristales rotos en las ventanas de la Esperanza. Y Olaf Scholz desde la Cancillería alemana habla de un Zeitenwende que podemos traducir como Cambio de Época en los que el mundo se ha polarizado hasta el extremo, aflorando de nuevo los viejos fantasmas de la Guerra Fría, el abismo al conflicto nuclear y el choque entre naciones. Pero más que el regreso a la Guerra Fría nos encontramos en un proceso de militarización a todos los niveles.

Y el telón de fondo no es otro, a mi juicio, que la lucha de las elites oligárquicas norteamericanas por recuperar el papel hegemónico a nivel mundial, derrotando ideológicamente- ya que no militarmente- a Rusia y supeditando al rebaño europeo bajo el manto protector de la Alianza Militar liderada como siempre por los EE.UU.

La Guerra efectiva, aunque no declarada de Rusia y Ucrania, hoy hace tambalear los cimientos geopolíticos, económicos y sociales del período de prosperidad y paz de la Europa prepandémica. Afirmar que el Presidente ruso es el único responsable de esta conflagración militar que hoy sigue costando la vida de ucranianos y rusos, es no sólo simplista y falso, sino cada vez más evidente un producto de las fábricas ideológicas angloamericanas. Putin es “culpable”, pero no es el único.

Tengamos en cuenta sólo tres factores a analizar fríamente, a saber: 1°) la historia precedente, 2°) quién sale beneficiado, y 3°) cuales serán las consecuencias duraderas pretendidas que esta guerra generará en los próximos años. Lo que hoy está en el tablero, oculto para unos, evidente para otros, es la partida que se juega no sólo entre Rusia y Ucrania, sino también entre EEUU y China, siendo Rusia y Ucrania piezas de un movimiento más amplio en la estrategia de la lucha por el poder hegemónico estatal en el siglo XXI. Las palabras son armas, usémoslas con cuidado.