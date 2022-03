Ucrania: un punto para Biden, aplausos para Zelensky y el pensamiento de Putin

En el ajedrez político parece que Biden se ha anotado un punto, aunque el éxito inicial de sus propuestas de venganza contra la Rusia de Putin no se acompañan de aumento de su credibilidad en los propios Estados Unidos. Pese a su tenaz campaña contra la pandemia siguen habiendo contagios y muertes. Y una grave crisis que ahonda las distancias entre los multimillonarios y el resto del país, resultando inútiles los intentos de Biden de convencer a sus propias filas demócratas en el Congreso de la necesidad de programas sociales. Los millonarios congresistas cuidan por encima de confesiones partidarias su propio interés financiero y cuenta bancaria.

Y al mismo tiempo el destronado Trump se coloca bajo los focos de la atención pública criticando a Biden y diciendo: ¡Putin es genial!

Según Trump, en una entrevista en un Radioshow ultraconservador dijo que con él no hubiera pasado lo que ocurre en Ucrania y estima genial que Putin se haya apoderado de gran parte de Ucrania y que mande allí sus "tropas pacificadoras“. Y dice de Putin: “Es un hombre muy listo. Yo le conozco muy bien. Es muy inteligente.“ Trump reprocha a Biden su fracaso en la conducta frente a Rusia. Nadie fue tan duro, repitió Trump, como él con el jefe del Kremlin, pero que “pese a todo se respetaban mutuamente.“

¿Qué se puede decir a esos comentarios? La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó el exabrupto de Trump así: "Básicamente intentamos no aceptar consejos de alguien que está alabando al Presidente Putin y a su estrategia militar.“

Biden no tenía buenas cartas antes de la crisis ucraniana. Como telón de fondo americano tenía el que entre los “perdedores de la crisis económica” además de afroamericanos y latinos aparecían por primera vez jóvenes universitarios endeudados y adultos blancos de más de 45 años sin estudios universitarios y con empleos de bajo valor añadido que al caer en las filas del paro, podrían terminar sumidos en un círculo peligroso de depresión, alcoholismo, drogadicción e incluso de suicidios tras ver esfumarse el “sueño americano”. Como efecto colateral crece la hostilidad de sectores de población blanca contra el establishment tradicional acercándose partidos de extrema derecha y racistas. Las cifras de perdedores blancos se podrían incrementar tras la entrada en recesión de la economía estadounidense en este 2022 si continúa el recalentamiento de la economía, la desbocada inflación y los efectos posteriores de la pandemia sanitaria.

La continuidad de la pandemia sanitaria motivada por importantes segmentos de población sin vacunar y la herencia trumpiana, estaría agudizando la fractura social estadounidense que estaría ya conformada, según algunos observadores, por dos mitades cuasi simétricas e irreconciliables y de lo que sería paradigma el Estado de Texas, devenido en altavoz del White Power. Dado el desgaste del presidente Joe Biden tras el abandono de Afganistán y la posible entrada en recesión de la economía, no sería descartable el triunfo republicano en las elecciones intermedias de este 2022, que anticiparía un retorno triunfal de Trump en las presidenciales del 2024 y de lo que sería paradigma el reciente triunfo republicano en el Estado de Virginia.

¿Superará o caerá Putin por las represalias?

El hundimiento del rublo y la subida del IVA podría ser un misil en la línea de flotación económica del Gobierno de Putin pues implica serias dificultades para conseguir financiación externa, un aumento en las partidas de gasto en la compra (en caso de poder comprar) de equipos, componentes y electrónica occidentales no ignorando la influencia occidental sobre sectores de la sociedad rusa para protestar contra la carestía de la vida, pudiendo repetirse los disturbios y protestas sucedidas en la era de Jruschov (represión del levantamiento de obreros de Novocherkaask, 1962). No siendo descartable una Revolución de Colores al estilo de Bielorrusia aunque la enérgica actuación de la policía y el control de los medios informativos la hacen improbable.

Así, la decisión del Gobierno ruso en el pasado de retrasar la edad de jubilación (de los 60 a los 65 años para los hombres y de 55 a 63 para las mujeres) habría provocado fisuras en la imagen monolítica del líder ruso Putin y de su partido, Rusia Unida. No hace tanto que en la región Autónoma Judía con capital en Birobidzhán, las elecciones se adelantaron tres semanas y tuvo como resultado sorpresa el triunfo del Partido Comunista (65%) que capitalizó el voto desafecto del partido Rusia Unida de Putin, que tan sólo logró un raquítico 32%, por lo que las próximas elecciones los comentaristas pro-occidentales se frotan las manos, aunque nadie puede estar seguro de cómo se saldrá del atolladero ucraniano.

La Región Autónoma Hebrea fue creada en los años 20 para ser el hogar de los judíos rusos. La ciudad y la región han perdido la mayor parte de su población judía desde 1990, cuando el gobierno soviético permitió a los judíos salir con destino a Israel. Aun así, la ciudad conserva los rasgos del pueblo hebreo que ahora no llegan a sumar el 5%.

Centenares de miles refugiados y racismo latente

Hay que tener corazón de piedra para no sentirse afectado ante las desgarradoras escenas de las familias ucranianas que huyen de la guerra. Escenas que en la mayoría de los medios “occidentales“ se refieren a las víctimas de la intervención militar rusa, ignorando que similares escenas se ven y se han estado viendo en las regiones pro-rusas que se autodeterminaron en referéndum y se separaron de Ucrania alegando que “desde la revuelta de Maidan y el golpe anticonstitucional del 2014“ los distintos gobiernos de Kiev han perseguido a las regiones rusoparlantes cerrando escuelas, ejerciendo distintos grados de violencia, discriminaciones y abusos.

Lo cierto es que desde el 2014 hasta el reconocimiento por parte de Rusia de la “independencia“ de las dos regiones ruso parlantes, en la prensa, televisión, radio, etc., nada se informaba de aquellos conflictos armados lo suficiente ni en Europa ni en USA. Es más, en este marzo del 2022, según el periodista austriaco de raíces afganas Emran Feroz, colaborador habitual de “Deutschlandfunk Kultur“, “Foreign Policy“, “TAZ“, entre otros, ha denunciado el "racismo“ que él ha observado. Una increíble cantidad de reporteros, analistas y observadores del conflicto armado han demostrado un subyacente racismo, ahora abierto. Abierto en el caso de Charlie D’Agata de las emisiones de la americana “CBS News“. En una emisión sobre Kiev opinaba D´Agata que lo de Ucrania era peor y no comparable con Irak o Afganistán, porque se trataba de un país "europeo“ y "civilizado“.

No se puede reducir tal racismo latente al mundo anglosajón por el hecho de que también en una entrevista de la BBC británica al Fiscal general ucraniano David Sakvarelidze este dijera con especial énfasis emocional que era insoportable ver como “personas europeas de ojos azules y pelo rubio“ caían muertos a diario. La frase no fue cuestionada por la BBC pero produjo un gran revuelo en los medios sociales, ya que en el Reino Unido no hay sólo rubios de ojos azules, sino hindúes, africanos, negros, chinos, asiáticos, italianos, griegos e hispanos.

La Polonia de gobierno ultracatólico, conservador y llevada a los tribunales europeos por violentar el Estado de Derecho y someter el Poder Judicial a las directivas del gobierno y no a las leyes y al espíritu de justicia, esa Polonia parece no tener grandes problemas en recibir a “blancos, rubios y enemigos de Rusia“. Sus comentarios y actitudes no parecen diferenciar mucho lo dicho por Lucy Watson de la británica ITV cuando decía que en el caso de Ucrania “no se trata del Tercer-Mundo, sino de Europa“ lo cual es humanamente peor, ya que las víctimas “se parecen a nosotros“ .

Zelensky convertido en Presidente real después de su papel como presidente ficticio en una comedia televisiva ucraniana, va camino de convertirse en un héroe bélico a nivel occidental como en una película del Oeste. Y hemos visto como en su alocución directa al Parlamento Europeo ha recibido ovaciones y aplausos de los diputados puestos en pie con la alemana Von der Leyen al frente. Pero ni Estados Unidos ni el Reino Unido ni nadie en la UE se arriesga a una ayuda militar. Afortunadamente, porque el uso del arma atómica en un conflicto de esas dimensiones sería un paso inevitable.

Repartir armas indiscriminadamente y empujar a la población a hacer cócteles Molotov me parece irresponsable pues causará mayores víctimas civiles, en vez de renunciar a la OTAN y llegar a acuerdos. Hemos podido ver cómo una joven ucraniana lanzaba un cóctel molotov contra una tanque aparcado y cómo la gasolina prendía fuego al tanque, pero también al interior del automóvil ardiendo ropas y asientos. Hasta el momento hemos visto escenas en que ciudadanos ucranianos tratan de bloquear el paso de camiones y tropas rusos, y las tropas rusas no disparan contra ellos. Parecen ser las ordenes de Putin para llegar al acuerdo entre “pueblos hermanos“. Y dicen repetidamente que no se trata de una invasión.

La guerra en Europa ocupa ahora las primeras planas de los periódicos y son noticia constante en radio, televisión y redes sociales. Al mismo tiempo el señor Borrell nos comunica que han decidido prohibir los medios rusos de información Russia Today, Sputnik y otros, porque, dice Borrell: “Están haciendo propaganda“ de la versión de los hechos del gobierno ruso. Algunos ciudadanos se sentirán agradecidos y satisfechos con la información “objetiva y no partidaria“ de toda la prensa, radio, televisión, etc., de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de la OTAN. Otros ciudadanos se preguntarán si los Estados europeos en una situación tan delicada que podría desembocar, según los pesimistas, en un conflicto atómico hacen bien en prohibir tales fuentes informativas, especialmente cuando en Francia y distintos puntos europeos y americanos se avecinan elecciones. Otros acusan ya de antidemocráticas esas medidas que “amordazan“ voces disidentes de las voces otánicas oficiales. En la España oficial parecen aceptar los argumentos de Biden y se muerden la lengua antes que contradecirle. Algunos se preguntan si la Ministra de Defensa española, la señora Robles, pretende organizar una nueva División Azul con el apoyo de VOX y el PP.

El candidato de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se presenta a las Elecciones presidenciales preconizando que Francia deje de ser sumisa frente a los USA y la OTAN y deje de estar alineada en un bloque como el de encabezado por los americanos, diciendo que no quiere ser “neutral“ sino activo por la Paz frente al que la cuestione, sea quien sea. En un reciente discurso ha recordado que la OTAN y la PAX AMERICANA habían prometido en 1991 antes de atacar al Irak que la paz mundial entraría en una nueva fase garantizada por Estados Unidos. Y ¿qué pasó?: los USA invadieron la isla de Granada para quitar a un gobierno comunista que no llevaba dos meses en el gobierno, y luego serán derrotados en Somalia, Irak, y después Afganistán que luego abandonan en las condiciones conocidas sin avisar a nadie, unilateralmente. Desde el 2014 venimos diciendo que la humillación continuada a Rusia no será durable, que no se puede extender la OTAN hasta las puertas de Rusia, que no lo aceptarán. El señor Biden ha venido proclamando que él ya había previsto la invasión, y si la había previsto, ¿por qué no previno el día después de que ocurrió? “

Algunos comentaristas han dicho que la guerra en Europa empezó en el 2014 con la revuelta naranja en Ucrania, la ocupación violenta de ministerios por ultraderechistas y la ilegal destitución del Presidente elegido democráticamente. Pero la guerra en Europa no empezó en Ucrania, recordemos lo que pasó en Yugoslavia (que también era y es Europa) y cómo los Estados Unidos y tropas de la OTAN intervinieron militarmente ayudando así al desmenbramiento del estado de Yugoslavia. Y si bien no en territorio europeo sí con tropas y armamentos europeos se siguieron las “recomendaciones“ del Pentágono interviniendo en Irak, en Libia, en Afganistán, etc..

La primera víctima de una guerra es la verdad, esta frase se repite tristemente en estos días. Tratar de dar una información veraz es necesario, es una obligación ética, política y profesional tanto de los periodistas como de los políticos, aunque la pura objetividad sea un sueño lejano.

En Serbia han habido manifestaciones a favor de la intervención rusa recordando que el Estado plurinacional del Mariscal Tito había sido agredido y desarticulado con intervención americana a la muerte de Tito. En la Europa occidental se han manifestado centenares de miles contra la guerra, unos impulsados por un espíritu pacifista; otros por la justicia y la gran mayoría por el miedo a que la guerra nos alcance a los europeos.

El mundo no está dividido, como muchos quisieran, en un lado bueno (el nuestro, claro) y una lado malo (el de nuestros contrarios). Pero en la actualidad los medios de uno y otro lado arrecian propagandísticamente: unos defiende la libertad y la luz, otros son el lado oscuro, agresivo y dictatorial. Pero no todo es blanco o negro.

La OTAN tiene 30 miembros y ¿quieren ampliarse? Lo que supone seguridad para unos puede ser peligro para otros, especialmente recordando la conducta de los USA y la OTAN tanto en Europa como en Africa y Asia.

Sin justificar la postura de Putin no se han de olvidar sus razones y los hechos en que pretende apoyarse. Por ejemplo, cuando habla de desnazificar Ucrania hay que recordar el papel jugado en el 2014, entonces y todavía hoy, por grupos como Pravy Sektor y el Batallón Azov, que suelen llevar las banderas de Stepan Bandera, a quien Putin llama "cómplice de Hitler" y que hoy ostenta el estatus de "héroe nacional ucraniano". Y las políticas discriminatorias frente a millones de ciudadanos ruso-ucranianos cerrando escuelas, prohibiendo el uso del ruso y cerrando periódicos, radios y televisiones en lengua rusa, todo eso sin ninguna protesta europea por violación de Derechos Humanos. Hasta que Rusia ocupó Crimea y más tarde reconoció a regiones autodeterminadas que se separan de Ucrania. A partir de entonces los países de la OTAN hablan de derechos.

Al anunciar la iniciación de una "operación militar especial" contra el gobierno de Ucrania durante la madrugada del jueves 24 de febrero, el líder ruso, Vladimir Putin, justificó su acción en la necesidad de "desnazificar y desmilitarizar Ucrania".

"He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo será defender al pueblo que durante ocho años ha sufrido persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello, apuntaremos a la desmilitarización y desnazificación de Ucrania", dijo Putin en un discurso televisado. Era la agudización de una crisis geopolítica internacional abierta en los últimos cuatro meses, desde que Putin comenzó a desplegar sus fuerzas militares en la región fronteriza de Ucrania.

Inicialmente, el presidente ruso dijo que estaba preocupado por la seguridad nacional de Rusia, dada la expansión de la alianza militar OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en Europa del Este. Quería garantías de que Ucrania no sería admitida en la Alianza, ya que eso permitiría a Estados Unidos instalar bases militares en la inmediata vecindad del territorio ruso.

Sin embargo, al acusar al actual gobierno ucraniano de ser nazi, Putin fue más allá de preocupaciones tácticas por la seguridad de su país y utilizó una serie de conceptos y hechos históricos para justificar, ante el mundo y en especial ante el pueblo ruso, las acciones militares contra un pueblo igualmente eslavo al que Putin considera y llama “pueblo hermano“.

Evocó la memoria colectiva de los ataques de Adolf Hitler a Europa, en especial la invasión nazi de la Unión Soviética, y la noción de genocidio y limpieza étnica contra un pueblo aludiendo así a los conflictos que los gobiernos ucranianos desde el 2014 del Maidán y el golpe de estado “naranja“ que depuso al entonces presidente democráticamente elegido por no querer firmar unos acuerdos con la Unión Europea. Caracterizó sus actos no como una agresión contra otro país, como acusan Ucrania, EE.UU. y Europa Occidental, sino como una defensa.

La guerra genera dolor. Eso ha sido siempre así. Pero además del dolor físico, heridas y muertes la guerra de Ucrania gracias a las predicciones de Biden, las trampas del Pentágono y la intervención de las tropas de Putin, la organización Foodwatch vaticina grave peligro para el abastecimiento de alimentos a nivel global.

* Los campos de Rusia y Ucrania suministran un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo. Y cada uno de dos granos de trigo que alimentan el Norte de Africa y el Oriente Medio procede de allí. Ucrania sola exporta la mitad del aceite de girasol comercializado en todo el mundo. En suma, Rusia y Ucrania exportan el 12 por ciento de la calorías tratadas.

* Las líneas de tren destruidas y los puertos bloqueados con minas bloquearán las exportaciones de igual manera que las sanciones comerciales impuestas por los países de la OTAN y acordes con los USA. Es incierto si podrán frenar a Putin, pero las exportaciones ya están frenadas dd hecho. Y las luchas en toda esa zona ponen en peligro la siembra en las próximas semanas

* El sistema agrario mundial depende de abonos sintéticos. Una gran parte de los mismos se producen en Rusia. Algunos estados africanos com el Tchad, Niger y la Republica de Centroafrica reciben más del 90% de sus abonos de Rusia.

Según FoodWatch, el mundo padece hambre en amplias zonas. La pandemia, el encarecimiento de la energía y las sequías han hecho subir los precios de los alimentos. Y subirán todavía más. Se calcula que los precios del trigo subirán en un 30%.

Brasil Adam Casey, politólogo especializado en Rusia de la Universidad de Michigan (EE.UU.) ha dicho en la BBC NEWS: "La Segunda Guerra Mundial sigue siendo una parte importante de la cultura y la política rusa, y la afirmación falsa de que el gobierno ucraniano actual es como el gobierno aliado de los nazis de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial o el Ejército de Liberación de Ucrania (el grupo que luchó junto a los nazis) es un intento de moldear la opinión rusa".

Naturalmente el régimen de Kiev no es nazi, pero tanto la actitud de su gobierno como la política de “oídos sordos“ a las demandas rusas son las que están en el origen del conflicto. Tanto la petición de entrar en la OTAN como las declaraciones de Zalensky pidiendo armas atómicas en la Conferencia de Seguridad a la que no asistió Rusia no sólo no son diplomáticas sino que echan gasolina al fuego.

Pero, ¿de dónde vienen estas afirmaciones?

El Reichskommissariat de Ucrania

Es imposible entender las referencias que hace Putin sin recordar algunas décadas de la historia. La forma en que el Ejército Rojo de la Unión Soviética luchó y derrotó a las tropas nazis alemanas en la Segunda Guerra Mundial todavía mueve los sentimientos de los rusos y su orgullo nacional, mientras que la reacción de una parte de los nacionalistas ucranianos en esa época sigue siendo motivo de hostilidad, debido a la colaboración con los nazis, muchos de los cuales actuaron como “kapos“ en los campos de concentración.

Cuando el Ejército nazi entró en las zonas ucranianas en 1941, una parte de la población optó por colaborar con los alemanes, mientras que gran parte del país se vio asolado por el sufrimiento y la destrucción. Más de 5 millones de ucranianos doviéticos murieron luchando contra los nazis, que mataron a la mayoría de los 1,5 millones de judíos ucranianos.

La ocupación alemana duró hasta 1944, y los ucranianos que cooperaron con los alemanes nazis trabajaron en la administración local, se convirtieron en parte de la policía nazi o en guardias en los campos de concentración, como ha reconocido la propia BBC.

El gobierno civil alemán nazi fue bautizado como Reichskommissariat Ucrania (Comisariado Imperial de Ucrania), o RKU, y dominaba lo que ahora se divide entre el territorio de Ucrania, Bielorrusia y Polonia.

Stepan Bandera

Una de las figuras más destacadas -y controvertidas- del nacionalismo colaboracionista ucraniano con Hitler fue Stepan Bandera, quien primero actuó para facilitar el dominio de la región por parte de los nazis y luego se volvió contra ellos cuando se dio cuenta de que su plan para la independencia de Ucrania no llegaría a buen puerto puesto que iban perdiendo la guerra. Y se puso al servicio del espionaje británico.

Este personaje era hijo de Andriy Bandera, un sacerdote de la Iglesia greco-católica ucraniana. Su madre, Myroslava Bandera, provenía de una antigua familia clerical, siendo también hija de un religioso de la Iglesia greco-católica. En julio de 1934 Stepan Bandera fue arrestado por la Policía polaca por intento de asesinato del Ministro de Interior polaco Bronisław Pieracki y condenado a muerte por terrorismo, pero la pena fue conmutada a cadena perpetua.

Desde 1943, la Organización de Nacionalistas Ucranianos de Bandera realizó matanzas de polacos en Volinia y en el este de Galitzia, causando la muerte de hasta 100 000 civiles, aunque en ese momento Stepan Bandera se encontraba en un campo de concentración alemán y no estaba directamente a cargo de la organización. Miembros de la OUN también estuvieron implicados en asesinatos de judíos en esos territorios. En 1944, con Alemania retrocediendo en la guerra y ante el avance de los Aliados, Bandera fue puesto en libertad con la esperanza de que luchase contra las fuerzas soviéticas que avanzaban. Bandera estableció su sede en Berlín y recibió ayuda financiera y material alemana, además de personal de apoyo para su Ejército Insurgente Ucraniano. Al ir cayendo Alemania, Stepan cambió de chaqueta poniéndose al servicio angloamericano contra la URSS.

Y ninguno de los gobiernos oligárquicos ucranianos ha denunciado esos hechos, llegándose al caso de que Ucrania se presentó al Concurso de Eurovisión con una canción dedicada a Bandera. No ganó...

Todo estos hechos, históricos o cercanos, no justifican ni a Putin ni a los Pilatos europeos ni al Biden democrático. Pero nos ayudan a comprender cómo se llegó al conflicto. Y viendo cómo suben las acciones y ganancias de grandes compañías mientras se encarece la vida tanto en Europa como en el resto del mundo hay que recordar la advertencias de FoodWatch y la amenaza de carestías y hambre en el mundo. Eso supondrá para millones de personas escasez de alimentos. Y en consecuencia más hambre. Contra esa catástrofe no podremos en lo inmediato hacer nada, no tenemos ninguna influencia ni personal ni organizativa. Lo único es presionar para que las partes en conflicto, tanto en territorio ucraniano como en los países y parlamentos de USA, Europa y el mundo, lleguen a un acuerdo negociado sin hacer sonar los tambores de guerra.