Impacto de las transmisiones futbolísticas en facturaciones de negocios

Hostelería de España, una organización empresarial que representa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs ha publicado los resultados de un estudio llevado a cabo para medir el impacto de las retransmisiones deportivas, especialmente las de encuentros de fútbol, en la facturación de los establecimientos. En efecto, ya no queda convocatoria en el país que no esté acompañada, cuando menos, de un cálculo que sirva para medir económicamente las repercusiones favorables de su desarrollo, si es durante un fin de semana, mejor. Y la oferta televisiva no iba a quedar al margen.

En este caso, Hostelería de España ha elaborado su trabajo en todo el territorio nacional, pues tiene una representación superior a los doscientos sesenta mil locales. Las opiniones mayoritarias corresponden a los bares, un 63,3 %; otro tercio se centra en restaurantes, un 32,5 %; y el 4,2 % se encuadra en locales de ocio nocturno epígrafe que engloba pubs, discobares y discotecas. El gasto medio es de 4,65 euros en bares tradicionales; de 12,25 euros en restaurante y de 11 euros en locales nocturnos.

Las estimaciones están servidas, con resultado dispar, y hay que prestar atención para contrastar incluso cómo se generan hábitos sociales y tendencias, independientemente de los registros económicos. Según el informe aludido, un 52,6 % de los encuestados no aprecia grandes diferencias entre fechas en las que se disputan partidos relevantes y en las que no. Un 3,5 % obtiene muy buenos resultados y alcanza a facturar el doble o más gracias a este tipo de eventos; en tanto que un 9,6 % incrementa sus ventas en un 25 % o más y un 28,1 % supera en más de un 10 % su cierre de caja habitual.

Desde otro ángulo, menos favorable, el estudio consigna que un 6,1 % de los negocios reconoce un impacto negativo en sus ingresos en los días en que se transmite un partido que concentra muchas expectativas, tal es el caso de los restaurantes que hacen menús u ofertas especiales. El perfil del cliente no es futbolero, se indica. Está claro que todo depende, en buena medida, del interés que despierte la confrontación que podrá verse en televisión: son pocos los locales que renuncian a disponer del fútbol “ya que constituye -señala el informe- un práctico servicio para fidelizar a sus clientes”. Se añade que es palpable un esfuerzo de los propietarios de los establecimientos para disfrutar de la retransmisión, puesto que hasta un 63,2 % de los locales cuenta con más de una pantalla para garantizar la mejor experiencia.

El presidente de la firma Hostelería de España, José Luis Yzuel, hay que tener muy presentes las singularidades para dar más consistencia a los estudios de impacto. Y explica que “debemos sentarnos con los operadores para plantear la segmentación por tipo de local y por ubicación geográfica de España”. En cierto modo, ello es una advertencia de la necesaria relativización pues “no es lo mismo un bar que un restaurante, ni un local en el centro de una gran ciudad que en un pueblo o las afueras de un polígono industrial”. E insiste en que no todos los partidos de fútbol atraen de igual manera a los clientes “lo que provoca grandes diferencias en la facturación”.

El auge del fútbol televisado, en cualquier caso, obliga a estudios como el que nos ocupa, válidos para que los propietarios de establecimientos valoren y contrasten los impactos y las consecuencias.