El alcalde de Moya, sus olvidos y la ampliación del Muelle de Agaete

En junio de 2012 pronunció Hipólito Suárez una conferencia, como alcalde de Moya, en el Club La Provincia. En su charla explicó que se había presentado a las elecciones porque el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio había generado muchas reclamaciones y quejas de los vecinos. Estas alegaciones le llevaron a “reclamar que el Plan General fuera paralizado” porque así cumplía con el “sentir general de la población de la Villa”.

Hipólito Suárez relató algunas actuaciones llevadas a cabo como alcalde de Moya para paralizar el Plan General de Ordenación. En primer lugar, negoció con el Gobierno de Canarias para que diera respuesta a las reclamaciones de los vecinos; además, Hipólito Suárez hizo las gestiones oportunas ante el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para retranquear el trazado de la carretera GC-2 (a su paso por San Andrés-Pagador) con el fin de liberar la mayor cantidad de espacio en la zona costera. Por último, Hipólito Suárez también negoció con el Gobierno de Canarias para evitar el derribo de viviendas de los vecinos afectados por la ley de Costas. Todas estas actuaciones las llevó a cabo Hipólito Suárez, como alcalde de Moya. porque, según explicó en su intervención, su objetivo era “no dar la espalda a los ciudadanos”.

Sin embargo, hoy, a comienzos de 2019, el Hipólito Suárez presidente de la Mancomunidad del Norte declara que el conflicto sobre la ampliación del puerto de Agaete “ya no se puede resolver. Y el que diga que se puede resolver está mintiendo”. Es decir, la persona que en otro tiempo se atribuyó el derecho de paralizar el Plan General de Ordenación del municipio de Moya, negoció con el Gobierno de Canarias la modificación del trazado de la carretera GC-2 y trató de evitar el derribo de viviendas de vecinos afectados por la Ley de Costas, nos invita a la resignación.

No contento con su comentario de que “ya no se puede resolver”, Hipólito Suárez añade que el puerto de Agaete no se va a paralizar porque ya se ha licitado y adjudicado la obra. Es decir, que Hipólito Suárez como alcalde de Moya pudo paralizar planes, modificar trazados de carreteras y sortear la Ley de Costas, pero el 81% de los ciudadanos de Agaete, que rechazamos unas obras innecesarias de ampliación del muelle sin evaluación de impacto ambiental, debemos aceptar la obras porque lo dice el presidente de la Mancomunidad, aunque la ampliación vulnere las leyes nacionales, europeas e internacionales y atente a nuestros derechos.

A la vista de las declaraciones del presidente de la Mancomunidad del Norte en 2019, debemos asumir que, en la actualidad, Hipólito Suárez “da la espalda a los ciudadanos” y no está dispuesto a atender el “sentir general de la población”, sino que prefiere defender el interés del Gobierno de Canarias, de las navieras y de las constructoras. Es evidente que el presidente de la Mancomunidad del Norte está tan próximo a los poderosos que no es capaz de captar “el sentir de los ciudadanos” del pueblo de Agaete.

Ante la declaración del presidente de la Mancomunidad surgen de forma inevitable las siguientes preguntas: ¿por qué sugiere como estrategia a los vecinos de Agaete que acepten los hechos consumados y encubran todas las irregularidades e incumplimientos de la ley que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias? ¿Qué beneficio obtiene el presidente de la Mancomunidad (en otro tiempo crítico) cuando se pone de parte del Gobierno de Canarias, las navieras y las empresas constructoras? ¿El presidente de la Mancomunidad tiene prevista alguna compensación para que el pueblo de Agaete aguante durante cinco años una obra innecesaria de ampliación del puerto que va a arrasar la vida y el medioambiente de un municipio que pertenece a un Parque Natural y que se encuentra entre dos zonas de especial conservación y posee caladeros importantes?

No obstante, lo más lamentable es que, en su afán insaciable por agradar a los poderosos, Hipólito Suárez como presidente de la Mancomunidad recurra a la manipulación de la verdad y al engaño como estrategia. Porque Hipólito Suárez sabe, por su experiencia como alcalde, que se puede paralizar un plan, cambiar un trazado y evitar derribos. ¿Por qué entonces se empeña en ocultar la verdad y afirma rotundamente que el muelle de Agaete no se puede paralizar? Por favor, presidente de la Mancomunidad, deje de manipular. En vez de ello dedique su tiempo a defender el derecho a vivir en un medioambiente sostenible que garantice nuestra salud y bienestar. La Plataforma Salvar Agaete le invita a que asuma el deber de proteger y mejorar el medioambiente en interés de las generaciones presentes y futuras.