Asier Antona, implacable y exigente

Mucho ojo con Asier Antona que se va a poner implacable con Coalición Canaria y más exigente con el Partido Socialista. Pero no dijo el todavía presidente del Partido Popular de Canarias desde cuando adoptaría esta política implacable y exigente, porque de momento se ha olvidado de la moción de censura en La Laguna a cambio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que le ha caído en gracia a Pedro Suárez, que sustituye a otro “matusalen” de la política, Ricardo Melchior.

Lo cierto es que cuando el PP lagunero andaba acariciando la moción de censura que han venido trabajando con denuedo Rubens Ascanio, Podemos, y Santiago Pérez, XTenerife, CC se apresura a concederle la perita en dulce de la Autoridad Portuaria santacrucera, y cuatro chicharros de propina, al PP que dirige Antona de forma implacable y exigente, y si te vi no me acuerdo, le dicen los “populares” laguneros a Ascanio y Pérez.

No hace mucho, concretamente el 24 de julio, la oposición reprobó al actual gobierno de La Laguna y reclamó una alternativa al pacto entre CC y los pelotas del PSOE, y ante la situación Fernando Clavijo le ofreció a Asier Antona la autoridad portuaria, a lo que el vasco/palmero le dijo: “bueno Fernando, lo de actitud implacable lo voy a aplazar hasta que Pedro Ramos tome posesión de su nuevo cargo y cese a Melchior”, y a todas estas José Alberto Díaz, oportunista como siempre, se apresuró a decir que no había habido “cambio de cromos” con el Puerto de Santa Cruz, “en política no hay cambios de cromos”, a lo cual muchos periodistas presentes soltaron una carcajada.

Claro que, muy clarividente, Asier Antona se ha apresurado a aclarar que lo de ser implacable con Coalición Canaria dijo que sería tras el verano, y por lo tanto habrá que esperar a que llegue el otoño para ver la nueva política del presidente de los “populares” y populistas canarios. Pero para darle un aperitivo a Clavijo en pleno verano señaló con muy buen criterio que el Gobierno canario tiene un superávit de 598 millones de euros, lo que quiere decir que ha habido una pésima gestión de inversiones, pero a lo mejor Clavijo está pensando en utilizar esa pasta en la compra de grúas, digo, especulo.

Por lo demás, Antona sigue ojo avisor con José Manuel Soria, y me chisman que le ha contado a un correligionario de confianza que el retrato del exministro de Industria y mucho Turismo que han colgado en el Ministerio correspondiente le da un mal presagio “eso es un síntoma que no se conforma con ser militante de base, sino que quiere volver a la altura, y desde luego no estoy dispuesto a que me den una puñalada por la espalda, que tengan en cuenta que en 2015 sacamos tres diputados, conmigo salieron Lorena Hernández Labrador y Zacarías Gómez Hernández, y estoy seguro que Pablo Casado, que no es tonto, lo tendrá en cuenta”. No se quiso extender con ese camarada del partido si en caso de que le hicieran la pirula estaría dispuesto a fundar la Asociación Popular Palmera (APP), pero si expresó con ironía que este verano pensaba pasarse unos días en La Gomera “y por supuesto saludaré a mi excelente amigo Casimiro Curbelo, presidente de la Asociación Socialista Gomera”.

Lo del retrato de Soria en el Ministerio de Industria ha suscitado diversos comentarios, lo más hilarantes incluso de sus compañeros de partido. Me dicen que García Margallo, que es un tanto vacilón, expresó en el acto casi clandestino “a Soria le gusta más aparentar que un dulce, pero claro, intuye que ya no volverá a ser ministro y quiere que se le recuerde de cualquier manera”.

Alberto Ruiz Gallardón, Josep Piqué, Jorge Fernández, el ministro de la “ley mordaza”, fueron otros invitados, pocos y casi todos en desahucio político, y el dichoso cuadro que pintó José Luis Carlos García costó 8.960 euros, y Soria aparecía no muy favorecido entre la bandera española y la de la UE. De momento los politólogos y especialistas en informaciones del Partido Popular apuntan a que José Manuel Soria tratará de influenciar en Pedro Casado para que cese primero como portavoz del Grupo Popular en Teobaldo Power a María Australia Navarro, y después quizá por los idus de marzo de 2019 intentará desplazar de la presidencia del PP canario a Asier Antona, pero me chisman que el entorno de Casado ve esta operación muy peligrosa por la posible reacción de Antona.

Para terminar les diré que Juan José Cardona, que sigue obsesionado con la política, se ha saltado todos los procedimientos administrativos del concurso público para elegir al nuevo jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria, y ha designado a dedo a Cristina Rodríguez, lo que ha originado de momento una firme protesta de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), y ha presentado ante la Subdelegación del Gobierno una solicitud para que inicie una investigación sobre el asunto/trasunto dada la gravedad del dedicidio de Cardona.