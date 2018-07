Asier Antona vigila a Soria

Todavía Pablo Casado no ha terminado de organizar su despacho en la sede del Partido Popular en Génova 13, cuando en Canarias los conservadores se aprestan a dar una nueva batalla por el liderazgo del partido. En cualquier momento puede haber una noche de cuchillos largos. De momento Asier Antona vigila los movimientos de José Manuel Soria en las islas, Madrid y hasta en Panamá, y Soria no cesa de hacer llamadas para preparar el descarrilamiento del vasco/palmero en 2019 si como se presume los “populares y populistas” obtienen unos malos resultados. Las apuestas de los politólogos expertos en cuestiones sorianas es si el exministro de Industria y experto en Turismo panameño esperará a las elecciones autonómicas del año próximo para empezar a bailarle el agua a Antona. Me comentan que de momento frenará sus naturales impulsos vengativos, pero eso sí, le pedirá en septiembre al presidente del PP canario la cabeza de María Australia Navarro como portavoz parlamentaria en Teobaldo Power, porque se decantó por Soraya Sáenz de Santamaría, y eso Soria no puede soportarlo, lo mismo que le ha puesto una cruz al líder del PP chicharrero, Manuel Domínguez, otro “sorayo” converso, aunque me dicen del chicharro que Domínguez será duro de “pelar” si Casado/Soria lo intentan.

Hay otros “populares” que están en el punto de mira del “panameño”, Zaida González, teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y en Gran Canaria el consejero del Cabildo Insular, Carlos Ester que cometieron el sacrilegio de no apoyar a Casado y decantarse por Sáenz de Santamaría.

Qué Soria no puede reprimir sus frenéticos impulsos lo demostró al término del Congreso del Partido Popular cuando se confirmo la derrota de Soraya: “lo que he visto de la candidata me ha parecido, con todos los respetos, un discurso de subsecretaria, y el de Pablo Casado ha sido un discurso político de presidente”. Soria, que no le perdona a Soraya su defenestración de la política tras el asunto/trasunto de los papeles de Panamá, y cuatro paraísos fiscales, volvió a demostrar que aparte de su natural ego, es sin duda alguna un pelota con los que tiene por encima, y un maltratador con los de abajo. ¿Está ahora abajo Antona y Soria arriba?. De momento, no. Hay que tener en cuenta que casi siempre cuando un político pierde todo el poder, difícilmente vuelve a recuperarlo, salvo excepciones como la de Pedro Sánchez.

Antona ha sabido ir colocando a su núcleo duro en el partido y en las instituciones, y de esta forma tenemos en Fuerteventura a un nuevo presidente local, Fernando Enseñat, con la alcaldesa de Tuineje, Esther González, secretaria general, y ambos son incondicionales de Asier Antona. Se da la circunstancia que Enseñat derrotó inicialmente en la captación de avales a Pilar González, hija de Domingo González Arroyo, que se movilizó sin éxito para ayudarla a convertirse en lidereza de los populares majoreros. Pero además me comentan desde Puerto del Rosario (antes Puerto Cabras) que la dirección que encabeza Enseñat también tiene a Domingo Pérez, Jessica León, Bruno Pérez, Vicente Calero, y otros incondicionales antonianos.

En lo que se refiere a Lanzarote, también Antona supo rodearse de su núcleo duro conejero, con Astrid Pérez como indiscutible lideresa, que tiene además a otros cargos en la dirección, y en este caso en el Cabildo Insular de Lanzarote, como son Ángel Vázquez Álvarez, Saray Rodríguez Arrocha, Maite Corujo Fontes, y además están Dácil García, Jacobo Medina, David Mayor, Cristo Acosta, Julio Romero, todos declarados antonianos, aunque el secretario general, el senador Joel Delgado, parece que podría plegarse a las exigencias futuras de Pablo Casado vía Soria. Debe ser que la estancia senatorial en Madrid les aleja a algunos de la realidad y el compromiso con Canarias. Pero debe tener en cuenta Asier Antona que ya en la Dirección Nacional están María del Carmen Hernández Bento y el incombustible Manuel Hernández, el “matusalen” de la política canaria, y probablemente entre en el futuro próximo el diputado nacional Guillermo Mariscal, todos “sorianos”, pero en el caso de Mariscal a Pablo Casado seguro que no le hace mucha gracia que su compañera sentimental sea una furibunda y declarada independentista catalana, Corali Cunyat, con la que tiene una hija, y Cunyat ha defendido públicamente a Carles Puigdemont incluso en la tele catalana TV3 y en numerosos tuits, y eso tanto para Casado como para Soria es un pecado capital. Corali y Guillermo se conocieron en Madrid hace algunos años, cuando ella era senadora de CiU, y Mariscal diputado del PP en el Congreso.

José Manuel Soria ha vuelto, pero ahora está en la puta base, como dice mi amigo Anastasio Travieso, que dejó sus cargos en el PSOE, volvió a su empresa a trabajar, y se ha mantenido como militante de base del partido. ¿Soria lo quiere imitar? Apuesto a que no, porque no puede remediar su desmedida ambición, que todavía Pablo Casado no conoce de cerca, y que le puede crear más de un problema en Canarias. Claro que el exministro y furibundo panameño debe medir muy bien sus pasos porque podría algunos asuntos/trasuntos de los que ha sido actor principal y que ahora están congelados, podrían activarse, y entre el máster de Pablo Casado, y las aficiones panameñas de Soria, verse de nuevo el Partido Popular en un lío monumental. De momento Soria vigila a Antona, pero también Antona vigila a Soria, y José Juan Cardona a verlas venir en el Puerto de La Luz, a ver qué pasa en los próximos meses. De todos modos me dice un destacado dirigente palmero del Partido Popular, correligionario de Antona, que lo que no permitirán al menos en La Palma es una defenestración de Asier Antona por la vía de la cuchillada por la espalda. “Tienen que tener cuidado en Madrid de no atacar sin razones a nuestro presidente canario, porque a lo mejor como hizo Casimiro Curbelo en La Gomera, aquí en la Isla Bonita podría surgir una Asociación Popular Palmera”. Ahora todo es posible en el Partido Popular.