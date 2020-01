Balance y perspectivas

Allá por donde vaya me acompaña un recorte de prensa de la sección de ofertas de trabajo que dice así: “¡¡SELECCIONAMOS TAROTISTAS!! Conocimientos en tarot o sin ellos. Trabajo seguro”. Le acompaña un teléfono, pero confieso que nunca me he atrevido a llamar, no vaya a ser que no sea del todo cierto el anuncio. Ahora bien, creo que se puede convertir en una profesión de futuro, habida cuenta de lo que nos espera por delante una vez finalizado el año. Porque no solo se acabó, sino que empieza uno nuevo. Ya está aquí. A estrenar. Y bisiesto, además, por lo que podremos disfrutar un día más. Pero, echemos la vista atrás y pensemos qué debemos no olvidar de 2019 para que, como sabiamente se dice, recordemos la historia para que, o se repita si lo ocurrido es malo, o se potencie si lo acontecido nos ha agradado.

Lo primero es que todo empezó y finalizó un martes, con lo que teníamos ya la semana empezada. Siendo el último año de la década de los 2010, como hitos y efemérides más importantes, hay que comentar que se celebró el año del cerdo, según el horóscopo chino. Del mismo modo se han cumplido los diez años de creación de la moneda virtual Bitcoin, así como el centenario de la muerte de Theodore Roosevelt. También hizo cien años que disfrutamos de la jornada laboral de ocho horas. Por último, y entre otros, ha sido el año internacional de la tabla periódica, junto con el de las lenguas indígenas y de la moderación, de acuerdo con la ONU.

Desde la perspectiva del clima y sus efectos, se ha reducido el hielo marino en ambos polos terrestres, cifrada dicha disminución en trescientas veintinueve mil millones de toneladas, fusionándose los mantos de Groenlandia con la propia Antártida. ¿Y cómo ha afectado esta circunstancia al ser humano? Pues a través de su salud, principalmente, al estar expuesto a temperaturas más altas durante las olas de calor, estimándose que miles personas habrían fallecido por tal razón. Desde el punto de vista del rendimiento agrícola mundial también ha habido afección porque, como consecuencia de la sequía y el atraso de la temporada de lluvias, la producción alimentaria fue inferior al promedio de los ejercicios anteriores. Este cambio también ha afectado, como no podía ser de otra manera, a los desplazamientos de las personas, contabilizándose por millones a lo largo y ancho del mundo.

Tomando en consideración la óptica económica el ahorro ha seguido incrementándose de forma precaucional junto con la congelación paulatina de las ratios de endeudamiento. El Producto Interior Bruto (sin coma entre Interior y Bruto) ha seguido desacelerándose paulatinamente teniendo una inflación sin vitalidad alguna. Todo ello ha hecho que la tasa de paro no solo no baje, sino que se ha incrementado, perdiendo ponderación los contratos indefinidos a favor de los temporales.

Visto el balance, ¿cuáles son las perspectivas? Incertidumbre. Mucha incertidumbre. Así que “¡¡SELECCIONAMOS TAROTISTAS!! Conocimientos en tarot o sin ellos. Trabajo seguro”.