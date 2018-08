Bioagaete 2018, una cita con la historia

Cuentan que un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso un cubo lleno de frutas cerca de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas.

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: “Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?”

Ubuntu, en la cultura Xhosa y zulú significa "yo soy porque nosotros somos". Es una conexión universal de compartir que conecta a toda la humanidad, es decir “soy porque ustedes son”. Otros significados asumidos son “gente trabajando junta por una causa común”, “nosotros somos a causa de los que fueron antes” o bien “nosotros estamos aquí hoy porque ustedes estuvieron aquí ayer”. Une el pasado con el presente en una concepción del tiempo más circular que lineal (otra gran diferencia entre los imaginarios africano y europeo).

El Ubuntu contempla el concepto de humanidad en toda su extensión, como un todo armónico. La palabra forma parte de la expresión zulú "umuntu ngumuntu ngabantu", que significa 'una persona se hace humana por razón de las demás personas'. Es una forma de pensamiento muy alejada del individualismo. A diferencia del racionalismo cartesiano ("Pienso, luego existo"), el pensamiento ubuntu preconiza: "Formo parte de un todo, luego existo", una máxima que sitúa inmediatamente al individuo en la comunidad, socialmente cohesionado.

Esta idea de "humanidad" hace que se pueda aplicar la filosofía ubuntu a todos los ámbitos de la vida; incluso al liderazgo, porque para lograr que un grupo social se mueva siguiendo los valores de ubuntu es imprescindible que su líder sea, también, un líder ubuntu.

Me encanta esta filosofía, me siento muy reflejado, así entiendo yo también la felicidad, las relaciones, la vida. Es una gozada vivir con la mente y el corazón abiertos, apoyar y estar disponible para los demás, no sentir miedo ni verte amenazado cuando otras personas son capaces y buenas en algo, porque estás seguro de ti mismo, todo lo contrario, te alegras porque piensas que todos nos vamos a beneficiar con las capacidades de cada persona que forma parte del grupo, todos somos más.

Como el Ubuntu, el festival Bio@gaete Cultural Solidario también tiene interiorizado valores como los de “compartir”, “humanidad” y “trabajar juntos”, pero “solidaridad” es su idea más central, su punto neurálgico. Su gente, tanto la organización como las personas voluntarias y las participantes, están comprometidas con la sensibilización, la concienciación en materia medioambiental y el respeto a la realidad de otras personas que viven situaciones complejas y vulnerables.

Por eso canalizan ayudas a través de la colaboración con organizaciones no gubernamentales y fomentan la implicación, la participación y la corresponsabilidad ante las diferentes realidades que nos rodean en un mundo que todos compartimos.

Así, la primera edición del festival Bioagaete, celebrada en agosto de 2011, se realizó a beneficio de las víctimas del terremoto de Lorca y la segunda, en 2012, a favor de Cáritas Diocesana de Canarias. En 2013, el objetivo fue conseguir apoyos y recursos para respaldar la labor de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias.

En 2014, por primera vez, hubo dos entidades beneficiarias del evento: Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente (que da apoyo a niños con cáncer y sus familias) y CEAR en Canarias, que trabaja con personas refugiadas e inmigrantes vulnerables en Canarias.

En 2015, se continuó con la dinámica de dos entidades beneficiarias, Asociación Familiares de Alzheimer ‘AFA Tabaiba Moya’ y la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación; además de apoyar la intervención social que desarrolla CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias, así como respaldar la actividad de la Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario y las actividades que realiza durante todo el año.

En 2016, continuó con la filosofía de destinar el 100% de los beneficios del festival a entidades sociales. En concreto, a Educanepal y Médicos del Mundo Canarias, así como a dar soporte a los proyectos de apoyo a las personas refugiadas e inmigrantes vulnerables en Canarias que desarrolla CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias, principal colaborador de la Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario en el festival.

El festival destinó los beneficios en 2017 a las asociaciones Smile.ong, Afrocanarias-Diakhase y Kutembea na Tanzania, tres entidades que apuestan por la educación y la atención especializada como la vía para el cambio y transformación de las realidades sociales, así como a los centros educativos de la Villa de Agaete. De esta manera, la asociación Bio@gaete Cultural Solidario asume de esta manera su compromiso en favor del desarrollo de la comunidad y el entorno en el que se inserta su actividad social.

En esta octava edición del Festival Bio@gaete Cultural Solidario que se celebrará estos días (23, 24, 25 y 26 de agosto) en la Villa de Agaete, distribuirá los beneficios que se obtengan del evento a las entidades Fundación Canaria Flora Acoge, que ayuda a muchas personas sin hogar de Lanzarote; la Asociación Mi Hijo y Yo, compuesta por familiares de personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD); y Ben Magec, la federación de organizaciones que trabajan en favor de la defensa del medio ambiente. También destinarán un 10% de las aportaciones recibidas durante el festival a la Asociación Scout Doramas 104, comprometida con la educación en valores de jóvenes, niñas y niños y otro 10% a paliar las necesidades materiales de las y los estudiantes del municipio de Agaete.

Además, en línea con las ediciones anteriores, procederá a la recogida de tapones de plástico para la Asociación Iraitza, que, con su venta, consigue fondos para sufragar tratamientos médicos y prótesis a personas enfermas que no pueden afrontar sus costes. Se mantiene, también, el soporte a la actividad de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, entidad con la que se mantiene una colaboración estable y estrecha desde hace cinco años.

Las actividades para este BioAgaete 2018 estarán divididas en distintas zonas del Puerto de Las Nieves y estarán dirigidas a personas de todas las edades. Será un macroevento lúdico-recreativo, de carácter integral, que combinará las vertientes cultural y artística (música, danza, artesanía, tradiciones,…), de convivencia e intercambio intercultural, sensibilización medioambiental (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria) y solidaria (apoyo a la labor social de ONGs). Participarán más de 50 artistas y grupos musicales y culturales en 4 escenarios simultáneos.

También el Cabildo estará presente, participaremos, como en la pasada edición, y facilitaremos que el evento no deje una huella negativa en el entorno, para ello hemos propuesto “puntos limpios” para que puedas depositar los pocos residuos que generes, te informaremos sobre los valores de Gran Canaria, por los que ha sido declarada Reserva de la Biosfera, también podrás informarte de cómo participar en las acciones de voluntariado ambiental, cómo reducir, reutilizar o reciclar residuos y te propondremos participar en un espacio creativo dónde convertir los deshechos generados durante el Festival en arte. Una manera diferente de ver la basura que tú mismo generas.

Esta edición también será reivindicativa ya que el Gobierno de Canarias no quiere convocar una consulta ciudadana y sigue empeñado en comenzar las obras de ampliación del muelle existente para convertirlo en un innecesario e injustificado macromuelle. Por eso este domingo 26 nuestros corazones serán más duros que el hormigón y nos uniremos a la propuesta de la Plataforma Agaete Sin MacroMuelle para realizar una gran cadena humana al ritmo de una macroconga que rodeará el Puerto de Las Nieves.

¿Te unes al cambio que quieres ser? Participa, unamos nuestras manos y compartamos aquello que recibimos para ser felices juntos. Te esperamos en el Festival Bioagaete 2018.