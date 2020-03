Canarios. Libérate...

Hace semanas que preparo la realización de un concierto para dar a conocer (a la gente joven, que los mayores lo conocemos bien) el disco Libérate (Free yourself) de la banda Los Canarios, en uno de sus momentos de mayor éxito y reconocimiento. Este trabajo fue publicado en 1970, hace 50 años. Una obra que desde su imagen hasta su contenido musical revolucionó un país que vivía los últimos años de dictadura. Próximamente daré más detalles sobre el evento y la City Dock Band que lo llevará a cabo.

Hoy les voy a hablar de la portada y, como están bastante ociosos, espero que este texto les resulte de interés. Yo le he dado muchas vueltas al diseño espectacular de la portada de este disco que me acompaña desde mi infancia. No es raro que tenga una historia detrás, como la mayoría de los discos de vinilo que tenían, en sus portadas, el escaparate de un producto que la gente compraba sin escuchar (en alguna tienda podían ponerlo y hacerse una idea, o también por referencias de amigos o críticas de revistas de música). Al final, se pagaba (y mira que eran caros) confiando en el grupo o en el mensaje que llevaba el diseño de la portada.

En este caso, el disco salió dos años después que apareció el doble Disco Blanco de The Beatles. Una obra con una gran carga de acontecimientos: fue publicado en noviembre de 1968, después del Mayo Francés, aunque las canciones fueron grabadas entre marzo y abril. Un intento de superar el creciente malestar de los Beatles que les llevaría a la disolución. Pero en este trabajo intentaron restaurar un espíritu irrecuperable, con un proceso de meditación trascendental realizado en Rishikesh (India) con el Maharishi Mahesh Yogi, en una cultura oriental que causaría un impacto en el grupo, pero sobre todo en George Harrison, el que verdaderamente evolucionó con esta experiencia.

El LP doble nos muestra una portada blanca en la que es difícil distinguir el nombre del grupo realizado en relieve. Era un cambio radical respecto al disco anterior que fue una explosión de imágenes, diseñada por Peter Blake (el título fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band). La funda del álbum fue diseñada por el artista pop Richard Hamilton, en colaboración con McCartney, y consistió en una sencilla funda blanca. El nombre de la banda fue discretamente grabado en relieve y un número de serie único que era la cifra de 5.000.000 al revés.

Apenas dos años después sale a la venta el disco Canarios. Libérate. Esta obra ofrece en el diseño de la portada una respuesta al disco blanco de The Beatles, porque en vez de texto en relieve usaron troquelado que deja ver tras las letras la presencia del grupo y en vez de un blanco absoluto, pintaron el lema Libérate sobre el muro blanco, en una época en la que la portada animaba a reaccionar ante una sociedad -y no sólo la española- que buscaba el aire y la libertad que restaba la dictadura en sus últimos instantes.

The Beatles hicieron una incursión en el mundo espiritual rodeándose de gurús en recogimiento. Los Canarios progresan hacia el R&B y el gospell en los temas incluidos en este disco...

Pero, para contarnos esta historia, quién mejor que el propio Teddy Bautista, que aclara que “la carpeta de Libérate partió del texto de la canción y del equipo de diseño que tenía Alain Milhaud. También jugaron unas fotos de Alberto Schomberg y el espíritu de Mayo del 68, que seguía vigente en el subconsciente colectivo. Hay un poema en el disco, Miro hacia el final del camino, existencialista y fatalista que resume la necesidad de una ruptura o la pérdida de la esperanza. Un dilema binario permanente que polarizó a tres generaciones y que quemó a la nuestra. Esa portada estuvo acosada por la censura hasta el último minuto. Y el día de su presentación en concierto, me vino a ver al camerino un inspector de la Brigada Político-social que me preguntó “¿de qué había que liberarse en este país?”, como no sabía por dónde empezar le contesté que yo hablaba del mundo y no de un país en particular, se fue no sin antes decirme que fuera más colaborador... Años más tarde identifiqué al sujeto, era el comisario Conesa, jefe de la Brigada Política de la Policía Armada”.

Teddy y algunos componentes de Los Canarios conocían bien a los británicos y cuando eran conocidos como Los Ídolos tuvieron como acompañantes inesperados a Cliff Richard & The Shadows en la sala Tamarindos de la capital grancanaria... Y es que Los Canarios fueron en su época el grupo más internacional y moderno en España...