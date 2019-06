Clavijo y Barragán, despeñados; Franquis, descolocado

Coalición Canaria ha sido la gran derrotada en el primer envite de las elecciones municipales al perder sus dos joyas áticas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que han pasado a manos de la izquierda con alcaldesa y alcalde socialistas. Han sido dos golpes tremendos que sin duda alguna a partir de ahora mismo va a convulsionar la sede de CC en la tinerfeña calle Galcerán, en el Edificio El Drago. Los grandes perdedores de este profundo cambio de ciclo político han sido Fernando Clavijo y José Miguel Barragán, y el hasta ahora presidente de Canarias ha batido todos los récords de soberbia, bravuconería, despreciando a todos los rivales políticos, calificándolos de “medianeros” y de otros epítetos impropios de un político. La escenografía representada por Clavijo en el almuerzo que organizó en la sede oficial de la presidencia del Gobierno canario en Ciudad Jardín fue realmente un escándalo político, un intento desesperado por convencer a todos los invitados para que apoyasen su operación de darle la presidencia a Asier Antona, para seguir por su parte mangoneando como vicepresidente ejecutivo, y convertir a Antona en un “medianero”.

Pero pese a los gastos del almuerzo, que pagamos entre todos los canarios “¡off course!", Clavijo se dio un tiro en el pie en presencia de su fiel acompañante, José Miguel Barragán, que ha terminado por ponerse la soga al cuello políticamente hablando, tal ha sido su cúmulo de errores en el siniestro acompañamiento de su amado jefe, aunque últimamente ha tratado de cortarle la cabeza para ofrecérsela a las representantes de Ciudadanos, Teresa Berástegui y Vidina Espino, que se han mantenido firmes en no pactar con un imputado que en cualquier momento se puede ver sentado en el banquillo ante la jueza de La Laguna que lo investiga. José Miguel Barragán, dicho sea de paso, no es aquel político de centro/izquierda (generosa cualificación) al que conocí en Asamblea Majorera, ahora se ha convertido a la derecha más ática y “teresita” con todos los contubernios en los que ha estado metido con gran entusiasmo. Barragán desde la secretaría general de Coalición Canaria y la Consejería de Presidencia ha sido el bastón necesario para que Clavijo hiciera barbaridades con ese disfraz de “buenismo” con el que ha intentado engañar a propios y extraños. Me parece que en este fracaso de un intento desesperado de un gobierno de derechas con Clavijo en la sombra, tanto Asier Antona como Teresa Berástegui y Vidina Espino han sido muy firmes en su determinación de no tragar sapos y culebras que saltan de los jardines de la presidencia de Ciudad Jardín por todas las esquinas.

Pero si Clavijo y Barragán están despeñados, más después de la pérdida histórica de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, y otros muchos municipios tinerfeños, hay un personaje por el otro lado y no precisamente muy de izquierdas, Chano Franquis, que ha convertido la posibilidad de un pacto de progreso en una empresa cada vez más enrevesada por su actuación en Teror, Arucas, Telde y especialmente en Santa Lucía de Tirajana, como muy bien dice el compañero Enrique Bethencourt en un excelente artículo en Canarias 7, los acuerdos “Franquistein” “no sé si el PSOE canario reconocerá los graves errores cometidos en este último y frenético mes y actuará en consecuencia. Aunque suponga apartar de determinados puestos a quienes han demostrado con creces no estar a la altura”. Por mi parte añadiría que de momento y de forma fulminante Chano Franquis debe ser apartado de todo tipo de negociaciones, incluida la del Cabildo Insular de Gran Canaria, y por supuesto la del Gobierno canario, para que no meta la patita de forma escandalosa, y no siga descolocado rayando en la esquizofrenia política.