Consenso para construir el futuro

La emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 ha sacudido todos los ámbitos de nuestra vida diaria, transformando nuestra cotidianidad y la forma de relacionarnos con nuestra familia y amigos. Ahora por fin se abre ante nosotros la “nueva normalidad”

Desde esta semana, Canarias se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada. Las ocho islas lo han conseguido con una nota muy alta, posicionándose como uno de los territorios españoles que menos dudas ha generado para iniciar el proceso de desconfinamiento.

La lección de conciencia y empatía de la ciudadanía del Archipiélago ha sido la clave más importante que para que las islas se conviertan en un ejemplo de responsabilidad a nivel nacional.

Ahora toca trabajar firmemente para dar un impulso a la economía. En este sentido, el Gobierno de Canarias firmó el pasado 30 de mayo, con ayuntamientos, cabildos, partidos políticos y agentes sociales y económicos, el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica del Archipiélago, que movilizará 14.000 millones de euros, de los que el Ejecutivo regional aportará 8.500 millones procedentes de recursos propios, a los que se sumarán 5.000 más del Gobierno de España.

El proyecto supone un paso decisivo y fundamental para afrontar la salida de la crisis en las Islas, poniendo el énfasis en los colectivos más vulnerables, la defensa del empleo, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación del turismo, principal motor económico de las Islas.

De igual manera, es de justicia reconocer el importantísimo esfuerzo que está realizando el Estado, que ya está trabajando, a través de Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía; la modernización del modelo productivo y la mejora del sistema fiscal, así como la posición de España ante la Unión Europea.

Precisamente, esta semana he mantenido, junto a mis compañeros Luc André Diouf y Nina Santana, una ronda de contactos con ayuntamientos de la isla de Gran Canaria para recoger sus demandas y necesidades, tras la crisis generada por la COVID-19, y elevarlas a esta Comisión para su debate y análisis.

Las corporaciones locales necesitan todo el apoyo posible, sobre todo en materia de asuntos sociales y educación, ya que los ayuntamientos son las primeras administraciones a las que la ciudadanía acude para solicitar ayuda.



El Gobierno de Canarias trabaja codo con codo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que comprende las circunstancias específicas de las Islas y es sensible a sus necesidades.

Conscientes de esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado recientemente que el Estado autoriza a las Islas a hacer uso del superávit y elevar su deuda para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Aunque quizás no se ha destacado ni valorado lo suficiente, esta noticia es un hecho importantísimo para las Islas, todo un logro del Gobierno de Ángel Víctor Torres ante un reivindicación histórica, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprendido.

Me gustaría incidir en que ahora tenemos la oportunidad de mantenernos unidos, desde las formaciones políticas y todos los agentes sociales y económicos, hasta las Administraciones locales, sindicatos y patronales. Con ese objetivo trabaja incansablemente el PSOE, firme defensor de la unidad de acción y de la importancia de alcanzar medidas consensuadas para salir cuanto antes de esta crisis.

No desaprovechemos esta ocasión. Debemos estar a la altura de lo demostrado por la ciudadanía. No podemos fallarles. Es necesario dejar a un lado nuestras diferencias políticas, legítimas y comprensibles, pero que no tienen cabida cuando lo que está en juego es nuestro futuro.

Tendámonos la mano, hagamos ese esfuerzo.