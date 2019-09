Distinciones, en el ámbito nacional, para el Gran Hotel Santa Catalina

Con gran satisfacción, la Asociación de Amigos del Hotel Santa Catalina (inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias), ha tenido conocimiento (El Retrovisor, La Provincia/DLP del 10-04-2019) de que nuestro querido Gran Hotel Santa Catalina ha sido nominado “como uno de los mejores hoteles de España 2019…”. Teniendo cuenta que el edificio emblemático que alberga al Hotel se encuentra en obras desde mayo de 2018, se podría pensar, razonablemente, que esta nominación por parte de los World Travel Awards, le llega en atención a las inspecciones que esta entidad realizaría durante la gestión de Hotelera Nueva Canaria o en los meses previos al inicio de las obras, cuya dirección ejercía ya el Grupo Barceló Hoteles. De cualquier forma, por las razones que sean, nos sentimos muy contentos por tal reconocimiento.

También nos congratulamos de que, en la V Edición de los Premios Re Think Hotel (mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera en España), según refiere Canarias’7 en su edición del jueves 24 de enero actual, se ha incluido al Gran Hotel Santa Catalina entre los diez mejores proyectos presentados. Estos premios los organiza el Grupo Habitat Futura. Felicitaciones, por tanto, al Grupo Barceló Hoteles y a quienes están en la labor de la rehabilitación de nuestro Hotel.

En abril de este año, además, se hicieron públicas las nominaciones a “Mejor Hotel de España”, entre estas designaciones se encuentra el Gran Hotel Santa Catalina. Cabe recordar en este aspecto que ya el viejo Hotel inglés, inaugurado en la Navidad de 1889, fue considerado de lo mejor en Europa en el XIX, sobre todo por los servicios que ofrecía, y cuando se reconstruyó y se reinauguró en 1952, de la mano del arquitecto don Miguel Martín-Fernández de la Torre, se consideró a esta nueva edificación hotelera a la cabeza de la hotelería española.

No obstante lo que reflejamos, estaríamos más contentos si determinadas obras que se han acometido y otras que se llevan a cabo se hubieran regido, escrupulosamente, por la normativa vigente dictada por el Ayuntamiento para este Hotel…, y no es así; ejemplo de ello, por citar en este espacio una obra que incumple lo formalizado, son las torres emblemáticas del Hotel que han perdido la singularidad y esencia que imprimiera Martín-Fernández: han quedado embutidas en las irregulares obras que han aparecido en la cubierta-terraza. Bien claro está este aspecto según la aprobación definitiva de las Normas Específicas aplicables al Gran Hotel Santa Catalina (Ficha ARQ-081 del Catálogo General Municipal de Protección), promovidas y formuladas de oficio por el Ayuntamiento (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº 134, de 7 de noviembre de 2018)… “La planta cubierta tendrá la condición de Zona 3, excepto la fachada y la estructura de los dos templetes-miradores que tendrán la condición de Zona 1”. Bien clara está la norma que nuestro Ayuntamiento debe proteger y exigir, en su caso, y la empresa Barceló Hoteles respetar las condiciones y la ficha. El acondicionamiento del conjunto para zona de servicios, en la cubierta del Hotel, fue aprobada según Resolución de fecha 8 de agosto de 2018; pero esta adecuación no implica una tal remodelación de los elementos existentes cuyo resultado final sea contrario a la idea del diseño de Martín-Fernández respecto a esta superficie, quedando los templetes absorbidos por esas irregulares obras, además del impacto visual que sufre la fachada principal del Hotel desde su frente. Si bien es cierto que la fachada frontal no ha sido tocada ni los torreones, estos elementos han sido alterados con las obras llevadas a cabo en la terraza-cubierta. Por otra parte, en esta terraza se han fabricado dos enormes pérgolas que tratan de simular las existentes en las alas del Hotel (colocadas por Martín-Fernández) y de disimular o encubrir, de alguna manera, las nuevas obras (Martín-Fernández no colocó pérgolas en esta terraza). Razonadamente, exigimos que las torres vuelvan al significado de su simbología y su visión sea clara y esencial, además de reconstruir la visión del frontal del edificio. Todo ello implicaría un nuevo proyecto para la terraza-cubierta del Hotel.