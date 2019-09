Sin duda alguna Sebastián Franquis (en adelante Franquistein) está formando unos líos en términos generales en el Pacto de las Flores del PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera de largo y profundo alcance. Sólo la paciencia de Ángel Víctor Torres, por un lado, y la de Román Rodríguez, por el otro, han impedido hasta ahora que los desaguisados no se convirtieran en tragedia para el pacto de progreso en Canarias. Mi admirado compañero y amigo Enrique Bethencourt ya puso el dedo en la llaga cuando todavía se estaban “cociendo y cosiendo” los pactos a nivel de Canarias y en muchos municipios al incidir en el comportamiento deplorable desde el punto de vista político de Franquistein, que formó unos desbarajustes tremendos en Santa Lucía de Tirajana, Telde, Arucas, Firgas, Teror, incluso Artenara, en donde la tinta de calamar de Franquistein rozó límites de esquizofrenia política, y en el caso de San Lucía de Tirajana, con la ayuda de la tránsfuga de Unidas Podemos, Beatríz Mejías, (que dicho sea de paso, está condenada en el futuro al ostracismo político) llegó al paroxismo con un atentado en la línea de flotación de Nueva Canarias en uno de sus feudos más valorados, que tuvo en jaque al Pacto de las Flores al menos por cuarenta y ocho horas.

Me dicen y me chisman que Franquistein estuvo muy reiterativo y persuasivo con Beatriz Mejías, y entre algunos ppsocialistas/franquistein, y otros “voluntarios” de Fortaleza/CC y PP se trajinaron (políticamente, off course) a la Mejías. A estas alturas de la cocción el pacto pudo estar achicharrado.

Pero Franquistein no para en sus maquinaciones y ahora los tiros y las tensiones están en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que alcanzan a su presidente Antonio Morales y al nuevo vicepresidente, Miguel Ángel Pérez, que ha sido “colocado” por Franquistein en detrimento de Isabel Mena, que era la número dos de la lista del PSOE cabildicio y la que de forma natural tenía que haber sido la vice. Pero la Ejecutiva Insular del partido socialista respaldó la designación del número tres, el tal Pérez, en contra del orden de la plancha que votó la agrupación insular en las pasadas elecciones de Gran Canaria, y todo esto por el dedicidio de Franquistein.

La designación de Pérez para la Vicepresidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria ha tenido una fuerte contestación en la Agrupación de Gran Canaria, con mujeres de peso y de gran historia socialista como Teresa Morales, Chani Ruiz, Laura Martín, Inmaculada Medina, entre otras, que han demostrado abiertamente y con firmeza su respaldo a Isabel Mena, que dicho sea de paso está considerada como uno de los perfiles más brillantes del partido en Gran Canaria, y ha sido concejala del Ayuntamiento capitalino y viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, pero Miguel Ángel Pérez entre sus méritos figura como un incondicional de Franquistein, y ahora insultador cabildicio de Antonio Morales.

De momento las tensiones creadas en la corporación insular por su “protegido” Miguel Ángel Pérez es una de las penúltimas hazañas que ha ido interpretando de forma maquiavélica pero sin ninguna cualificación política. Entretanto, Luis Ibarra no sabe/no contesta, y se ha quitado de en medio de todas estas trifulcas por miedo a que en un “arrebato de chanismo” lo deje fuera en 2023 de las listas ni para concejal de distrito, y en la mar y sin remos de la Autoridad Portuaria. Ángel Víctor Torres tiene que tener mucha paciencia con los andares de Franquistein.